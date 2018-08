प्रोग्राम कलम से हिंदी भाषा को प्रमोट करने पहुंचे

चंडीगढ़ | प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से होटल ताज में प्रोग्राम कलम का आयोजन किया गया। इसे पीके फाउंडेशन हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया। जहां निखिल सचान अपनी तीसरी किताब यूपी- 65 पर बात करने पहुुुंचे। इसमें अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान जीए गए बनारस की बात की है। यह किताब बीएचयू में पढ़ रहे चार लड़कों की जिंदगी पर बेस्ड है। इसमें कहीं ह्यूमर है तो कहीं किस्सागोई। निखिल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आईआईटी और आईआईएम के बाद मुंबई में एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में मार्केटिंग डिपार्टमेंट काे हेड करते हैं। इसके अलावा यहां ब्लॉगर शर्मिता भिंडर, राइटर योजना रावत, प्रोफेसर मंजू जैदका आदि मौजूद थे।Manju Jaidka, Jasbir and SarjitWriter Nikhil Sachan and Sharmita BhinderAradhika Sharma, VK Kapoor and Vikram JaidkaBharti Kapoor and Yojna RawatAnu Singh, Sunita Katoch and KC Katoch