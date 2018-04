गोल्फ टूर्नामेंट से पहले वेलकम डिनर

चंडीगढ़ | ऐसा डिनर, जो नेटवर्किंग व स्वागत के लिए प्लान किया गया। इसमें दोस्त बहाने से मिले और अपने अनुभवों को शेयर किया। ये लम्हा था पीएचडी गोल्फ रीजनल गोल्फ टूर्नामेंट से पहले का। चंडीगढ़ के गोल्फ क्लब में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वेलकमिंग डिनर रखा। मकसद था टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन से पहले गोल्फर्स को एक दूसरे से मिलाना। गेमिंग टेक्नीक की बेसिक्स बताना। टीम बनाने का ऑप्शन सुझाते हुए गोल्फ खिलाना। इससे पीएचडी की नाॅर्थ रीजन की फैमिलीज को जोड़ा गया। वेलकमिंग डिनर में एक ओर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूपी के सदस्य तो हिस्सा बने। वहीं दूसरी ओर इस डिनर में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स नजर आए।



इनपुट: मधुप यादव



RM Khanna and Madhu Pillai



Sadhna Mehan and Madhu Sobti



Karan Gilhotra (Co Chairman PHD Chamber Punjab), Vikram Sehgal (Chairman,



PHD Chamber Chd) and Amit Bansal (Chairman, PHD Chamber Himachal)



DS Jaspal (IAS Retd), Aman Arora (MLA Punjab), Dr. Naresh Arora



IPS IG punjab, Rupinder Sachdeva (Chairman, PHD Chamber Punjab)



Gagan Singh, Sanjana and Sonia Ahuja, Ravibir Singh (President, Chd Golf Club)



Shona (Ex. Member, Chd Golf Club)



Harjeet Singh, Dr. Raman Abrol, Ashwani Chopra and Dr. Atul Sachdeva



Ramesh Jain, MK Gupta, Anil Khaitan (National President, PHD Chamber), Karan



(Co Chairman PHD Chamber Punjab) and Alok Shriran (PHD Chamber New Delhi)



Dr. Neelam Mallick and Dr. Mangla Dogra



Karan and Rakesh Verma (IAS, Sec. Industries Punjab)