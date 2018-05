जैसमीन सैंडल्स, मूसेवाला के गीतों की क्लबिंग नाइट

चंडीगढ़ | अच्छे म्युजिक के लिए एनर्जी भी उतनी ग्रेट होनी चाहिए। यही पहचान सिंगर जैसमीन सैंडल्स की है। बॉलीवुड व पंजाबी सिंगर है पर उनकी पहचान इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की है। इनकी सिंगिंग में दर्जनों पंजाबी फोक सिंगर्स का इफेक्ट सुनने को मिलता है। परफॉर्मेंस का यही अंदाज शहर के पारा लाउंज में दिखा। यह जश्न चला पंजाब के दो नामी सिंगर्स की लाइव नाइट आउट के रूप में। यहां सोशा ने क्लबिंग नाइट पर सिद्धू मूसेवाला और जैसमीन सैंडल्स की परफॉर्मेंस हुई। पहले सिद्धू मूसेवाला ने परफॉर्म किया। उसके बाद जैसमीन सैंडल्स ने अपनी गीतों को लाइव गाया। माइकिंग कर ऑडियंस के साथ भी गाया। इसके अलावा सेल्फी भी लीं।



इनपुट: मधुप यादव



Paramveer, Poonam, Mani Boparai, Amninder and Dalvir



Singer Jasmine Sandallas



DJ Rajiv and Dj Aaron



Peehu and Sheenu



Lalit Kumar, Manish and Shivani



Nitika and Abila Minz