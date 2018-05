पुलिस लगाएगी बच्चों के लिए समर कैंप, मिलेगी जानकारियां

चंडीगढ़| यूटी ट्रैफिक पुलिस गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन कर रही है। कैंप में हिस्सा लेने के लिए बच्चों को कोई फीस नहीं देनी होगी। इस कैंप में 7वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। जिसके लिए उन्हें पहले चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वहीं, इस कैंप के दौरान बच्चों को इंट्रस्टिंग तरीके से बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा व साथ ही उन्हें बाद में सर्टिफिकेट दिए जाएंगें। इसके चलते पुलिस चार कैंप लगाएगी। जिसमें 50-50 बच्चे होगे। यह कैंप सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलेगा।ये है चैंबर की तारीखें :-- बैच नंबर 1 : 04.6.2018 to 08.6.2018- बैच नंबर-2 : 11.6.2018 to 15.6.2018- बैच नंबर-3 : 18.6.2018 to 22.6.2018- बैच नंबर-4 : 25.6.2018 to 29.6.2018 ।हिस्सा लेने के लिए ऐसे कर सकते हैं बुकिंग : इस कैंप में हिस्सा लेने के लिए लोग फोन नंबर 0172-2700314 या pprsec@chd.nic.in पर 31 मई तक बुकिंग करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।