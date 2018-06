डॉक्टर्स और पुराने दोस्त मिले थैंक्यू डिनर पर

चंडीगढ़ | उनका शुक्रियाअदा करना भी जरूरी है जो हर दम सोसाइटी की सेवा में तैयार रहते हैं। सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश में रहते हैं। इनमें नाम आता है डॉक्टर्स व समाजसेवियों का। इन सभी की वर्किंग को भी सराहना जरूरी है। इसलिए ओजस हॉस्पिटल्स ने होटल हयात में एक खास सेशन रखा। दो मकसद लेकर। पहला, समाज में जिंदादिली से काम कर रहे डॉक्टर्स के साथ मिलकर चलना। उन्हें सेलिब्रेशन का मौका देना। दूसरा, शहर में अपनी मौजूदगी के छह महीने पूरे होने की खुशी को उनके साथ मनाना। इसलिए इस मीट एंड ग्रीट सेशन को नाम दिया गया “थैंक्यू डिनर’ । इसमें शहर के डॉक्टर्स, सीए व समाजसेवी हिस्सा बने। इस बहाने कई पुराने दोस्त (बैचमेट्स) भी मिले और उनकी कॉलेज के दिनों की यादें ताजा हुई। कुछ डॉक्टर्स ने अपने दिनों को याद करते हुए सदाबहार गीतों को भी गुनगुनाया।इनपुट: मधुप यादवDr. Anurag Sharma and TK RubyDr. G Dewan (DHS Chandigarh) and Dr. ParmjitDr. Satbir, Dr. G Dewan and Dr. Gurinderjeet SinghDr. Lokesh Garg and Dr. Vandna GuptaMukul Bansal and Neeru BansalDr Anila Batish and Dr. Vandna DewanAnu and Dr. ManjushreeTeam of Doctors and EntrpreneursVocalist