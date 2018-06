व्हाइट, ब्लू और यैलो कलर में डेनिम पार्टी

चंडीगढ़ | जबतक किसी पार्टी में फैशन का रंग शामिल न हो वो फीकी ही लगती है। इकलौता यही एक ऐसा पल होता है जब सभी को सजने संवरने का मौका मिलता है। साथ ही अपने स्टाइल स्टेटमेंट को दर्शाने का भी। फैशन का यही रंग नजर आया शहर के एक लाउंज में। हर बार की तरह अपनी किट्टी पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए लेडीज क्लब ने एक अलग थीम चुना। क्लब ने किट्टी सेलिब्रेशन के लिए समर फैशन को चुना। डेनिम थीम पार्टी रखी गई। व्हाइट, ब्लू और यैलो शेड्स को क्लब मेंबर्स ने अपनी ड्रेस में शामिल किया। वेस्टर्न वियर व कैजुअल के जरिए डेनिम्स लुक के साथ अपने स्टाइल स्टेटमेंट को दिखाया। किट्टी को सेलिब्रेट करते हुए फनी गेम्स खेलकर खुद को एंटरटेन किया। इनपुट: मधुप यादवSwati and MonikaGunjan Khanna and AparnaShivangiMonika and RuchikaSushma and ShivaniSwati and RashmeetNidhi and Gunjan