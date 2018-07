रेट्रो थीम में रोटेरियंस की अवॉर्ड नाइट

चंडीगढ़ | एक शाम उन सभी रोटेरियंस को सराहने की एक शाम। जिनका योगदान अपने रोटरी क्लब को बनाने के लिए रहा। रोटरी चंडीगढ़ मिडटाउन ने क्लब से जुड़े मेंबर्स के लिए थैंक्यू डिनर से सरप्राइज दिया। क्लब ने होटल होमटेल में अवाॅर्ड नाइट रखी। इसे रेट्रो बॉलीवुड थीम की बैकड्रॉप में सजाया। इसीलिए सभी पार्टिसिपेंट रेट्रो थीम में ड्रेसअप होकर पहुंचे। इस नाइट में चुने गए डिस्ट्रिक्ट 3080गवर्नर प्रवीण चंद्र गोयल और एन बासु गोयल मुख्य अतिथि बने। इसमें पार्टिसिपेंट बने रोटेरियंस को स्पॉन्सरशिप, प्रेसिडेंट्स मेडालियन, वॉलंटियर फेलिसिटेशन जैसे पांच अवाॅर्ड्स ने नवाजा गया। इस पार्टी में रोटरी चंडीगढ़ मिडटाउन लेडी रोटेरियन रितु भाटिया को प्रेसीडेंट के रूप में चुना गया। यहां पार्टिसिपेंट्स ने बॉलीवुड डांस किया।इनपुट: मधुप यादवRavi Tulsi and Salil BaliPremanand and InduRK Luther and UrmilRotarians during the Bollywood NiteKulwinder Singh and RaspalChoreographer Rahul Sharma with his dance studentsAnil, Rekha Mehan and RitaShaju Peter, Ruchir Kalra, Dr. Sanjay Kalra,Dr. Rita Kalra and DGE 3080 Praveen Chander Goyal