बैलून डांस, वॉक के साथ डॉक्टर्स की पार्टी

चंडीगढ़ | डॉक्टर्स भी एंजॉय करना जानते हैं। भले ही उनकी जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो। बावजूद इसके वह वक्त निकाल ही लेते हैं। सेलिब्रेशन का लम्हा अपने अाप बन जाता है। ऐसा ही एक लम्हा देखने को मिला होटल ललित के किट्‌टी सू लाउंज में। आईवी हॉस्पिटल ने डॉक्टर्स को खास महसूस कराने के लिए डॉक्टर्स डे के मौके पर पोस्ट सेलिब्रेशन पार्टी रखी। इसे फैशनेबल थीम का ट्विस्ट दिया। डॉक्टर्स ट्रेडिशनल व वेस्टर्न वियर ड्रेसेज में रैंप वॉक करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उनके लिए बैलून डांस सरप्राइज भी रखा गया। फैशन व डांस की इन दोनों एक्टिविटीज को डॉक्टर्स बखूबी एंजॉय किया।इनपुट: मधुप यादवDr. Raka Kaushal and Dr. Avinash ShrivastavaDr. Ankur AhujaDr. Seema Wadhwa and Dr. Manuj WadhwaDr Sachin VermaGurtej Singh and Dr. KanwaldeepTeam of doctors from different specialized areasDr. Goma and Dr. ShivenderDr. Suresh Goel and Dr. Minakshi Mittal