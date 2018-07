फ्री स्पिरेटेड थीम वाली पार्टी

चंडीगढ़ | फूड एंड ड्रिंक्स की पार्टी। जहां म्यूजिक से विचारों को शेयर किया जा रहा था। ऐसा ही लम्हा देखने को मिला सेक्टर-7 के रिबैल किचन एंड बार लाउंज में। म्यूजिक व फूड लवर्स को वेलकम करने के लिए फ्री स्पिरेटेड थीम पार्टी रखी गई। डीजे बल्ली ने पॉप यानि पॉपुलर म्यूजिक के मैशअप व रिमिक्सेज को प्ले किया वह भी बीट्स आैर वोकल्स के कॉम्बिनेशन के साथ। कभी पॉप म्यूजिक को टेक्नो स्टाइल का बनाया तो कभी डीप हाउस में। म्यूजिक लवर्स के रिदम में बहते हुए वह एक के बाद एक धुनों को मिक्स करते गए। इनपुट: मधुप यादवBarkha Verma and Dr. Taran BhattalSheetal Sharma and Sheetal ThakurSonia, Nidhi, Mona, Hitu, Vipla, Sadhna and NeetuGargi Duggal and Raman LambaVidisha, Twinkle and Swati (Food Bloggers)