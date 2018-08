कॉलेज के दोस्तों को मिलाने के लिए रखी टियारा पार्टी

चंडीगढ़ | ज्यों ही पार्टी की बात होती है मिलने का एक बहाना मिल जाता है। फिर चाहे यह बच्चों की गेट टुगेदर हो या फिर बड़ों की। ऐसा ही जश्न देखने को मिला तमजारा लाउंज में। सोशेलाइट बीनू बंदिश ने पुराने दोस्तों को मिलाने के लिए यहां क्लब पार्टी होस्ट की। इसे टियारा थीम से ट्विस्ट किया। कॉलेज के दिनों के दोस्त, गुड फ्रेंड्स व बेस्टीज को जोड़ा। सभी को टियारा भी पहनाया। इसका मकसद यह बताना था कि हर महिला क्वीन है। घर से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में। इस पार्टी में 30 महिलाएं हिस्सा बनीं। जो डॉक्टर्स, हाउसवाइफ, इवेंट आर्गेनाइजर, टीचर और सोशेलाइट अलग-अलग प्रोफेशन में थीं। इनपुट: मधुप यादव(Front Row): Meenu, Sarabjeet, Sheetal, Nisha, Beenu Bandish, Harleen, Deepa, Nidhi, Aarti and othersMeenu and SarabjeetNidhi and AartiSarabjeet and Nisha