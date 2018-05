हवाइन थीम में रोटेरियंस की गेट टुगेदर

चंडीगढ़ | एक योगदान पोलियो फ्री समाज बनाने में। इसी मुहीम में सहयोग करते दिखे रोटेरियंस। ताकि वह फंड जुटा सकें। कुछ इसी फिलॉसफी पर रोटरी चंडीगढ़ मिडटाउन काम करते हुए दिखे। इस ग्रुप ने अपनी गेट टुगेदर को जायकोंं से सेलिब्रेट किया। यह मौका बना रोटरी मिडटाउन के 41वीं चार्टर नाइट सेलिब्रेशन का। क्लब ने एलान्ते मॉल के पाइरेट्स ऑफ ग्रिल में हवाइन थीम में जश्न रखा। पार्टिसिपेंट्स ने हवाइन स्टाइल में एंट्री ली। एक दूसरे को बार्बीक्यू फूड सर्व किया। वहीं कैरिओके सिंगिंग, म्यूजिक और डांस से एंटरटेन किया। इस जश्न में पोलियो पर जागरूक करती एक शाॅर्ट फिल्म भी दिखाई। साथ ही रोटरी फाउंडेशन व रोटरी इंटरनेशनल के मिशन को शेयर किया।इनपुट: मधुप यादवRaksh Jain and Anupma JainGulshan, Radhika and Beena AggarwalRotary Chandigarh Mid-Town President Rita Kalra, Winky, Sheenu Goel, Renu Aggarwal, Anupma Jain, Dany Garg, Urmil LutherGurdip S Deep, Ritu Bhatia, Sanjay Kalra, Prof. Dua, Rita Kalra, Arjan Singh, Narinder Choudhary, Salil Chopra, Kulwinder Singh, Ashok Puri, Nandan, KulwinderRotary Chandigarh Mid-Town Members during meetAshok Puri, Sanjay Kalra, Kulwinder Singh, Surjit Mann