चंडीगढ़ | मिलना-जुलना तो अकसर होता ही है। मगर असली बात तो तब बनती है जब इसी मुलाकात में कोई खास वजह शामिल हो। सेलिब्रेशन का ऐसा ही कलरफुल मिजाज देखने को मिला सेक्टर-26 के फर्जी कैफे लाउंज में। यहां शहर की एजुकेशनिस्ट ने टीचर्स डे को लेकर मीट एंड ग्रीट रखी। कलर कॉम्बिनेशन थीम को चुना। रेड, ब्लू, ग्रीन और यैलो रंग के साथ जश्न मनाया। इस कलर कॉम्बिनेशन को अपनी वेस्टर्न और एथनिक ड्रेस से मिलाया। इसके साथ ही इसी कलर पैटर्न के साथ गेम्स भी खेलीं। ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी पिन लगाना जैसी एक्टिविटीज हुई। पाेल व चेयर को पार्टनर मानकर डांस करने का टास्क दिया। इस मीट एंड ग्रीट में अलग-अलग विषयों की टीचर्स हिस्सा बनीं।इनपुट: मधुप यादवJasdeep, Charu, Renu, Asha and Harinder TiwanaChandani and ManmeetGroup of TeachersNisha and Anupma ChopraVandana and Harshmani