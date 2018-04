10 शर्मनाक LEAK: कभी प्राइवेसी तो कभी बच्चों के फ्यूचर पर आया खतरा

नई दिल्ली. सीबीएसई ने आखिर पेपर लीक होने की बात मान ली। बोर्ड ने बुधवार को 10वीं और 12वीं के दो पेपर रद्द किया। बुधवार को हुआ 10वीं का गणित और सोमवार को हो चुका 12वीं इकोनॉमिक्स का पेपर दोबारा लिया जाएगा। नई तारीखें हफ्तेभर में सीबीएसई की वेबसाइट पर आएंगी।

10वीं के 16.38 लाख और 12वीं के 8 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 12वीं का पेपर लीक होने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर लिया है।

सीबीएसई के पेपर लीक होने के बाद एग्जाम दोबारा लिए जाने की खबर से स्टूडेंट्स में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस चीफ ने ट्वीट किया-

How many leaks? Data leak!

Aadhar leak!

SSC Exam leak! Election date leak! CBSE papers leak!

There is a leak in everything, the 'chowkidar' is weak

- इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने हैशटैग करके लिखा- बस एक और साल।

- सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि दोषियों को सजा देने की जगह बोर्ड स्टूडेंट्स को सजा दे रही है।

देशभर में स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन



- पेपर लीक होने की वजह से 10वीं और 12वीं के दो पेपर रद्द करने के फैसले के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। दिल्ली में गुरुवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने दावा किया कि सीबीएसई के सभी पेपर लीक हुए थे और दो-दो हजार रुपए में बिके। वहीं, पुलिस सूत्रों का दावा है कि पेपर 30 हजार रुपर से लेकर 200 रुपए तक में बिके हैं।

- इस बीच, दिल्ली पुलिस ने करीब 15 जगह छापेमारी की। द्वारका, रोहिणी, राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेटरों पर पेपर लीक होने के सबूत तलाशे गए। 18 स्टूडेंट्स और पांच कोचिंग सेंटर संचालकों सहित 25 लोगों से पूछताछ की गई।

जांच: 40 मोबाइल नंबर हाथ लगे

- सोर्स प्वाइंट तक पहुंचने के लिए पुलिस फारवर्ड करने वाले फोन नंबरों की चेन को खंगाल रही है। अभी तक ऐसे 40 मोबाइल नंबर हाथ लगे हैं। इनमें 10वीं के 24 और 12वीं के 10 छात्र हैं।

- पुलकित शर्मा नाम के युवक ने मिराज नाम के युवक से पेपर मिलने की बात कही। वहीं, पहले आरोपी बनाए गए कोचिंग संचालक विक्की ने मदद के लिए पर्चा फॉरवर्ड की बात कही है।