2025 तक निपट पाएंगे मौजूदा 6100 पॉक्सो केस, लेकिन तब तक 12500 नए केस और जुड़ जाएंगे

चार्जशीट दायर होने के बाद भी सात-सात साल तक चलता रहता है केस

दिल्ली में पॉक्सों के 6100 पेंडिंग केसों में से 4155 एविडेंस स्टेज पर

सालभर की समय सीमा तो है पर साथ में है फ्रेज (as far as possible)

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के मामले एक साल में निपटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। दिल्ली में अभी पॉक्सो के 6100 केस पेंडिंग हैं, जिनकी सुनवाई 14 कोर्ट में चल रही है लेकिन इनका एक साल में निपटारा नामुमकिन है। विशेषज्ञ का कहना है कि इनके ट्रायल में कई एरर हैं, जिन्हें खत्म करना होगा। इस पर भास्कर ने जब पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जैसे- पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 35(2) के अनुसार चार्जशीट दायर होने के बाद एक साल में केस का निपटारा होना चाहिए लेकिन इसके साथ एक फ्रेज भी लगा है (as far as possible) यानी जहां तक संभव हो। इसका मतलब केस एविडेंस स्टेज पर समय लें तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे-दिल्ली में पेंडिंग 6100 केसों में से 4155 एविडेंस स्टेज पर हैं। मतलब किसी में गवाही हो रही है तो किसी में फोरेंसिक रिपोर्ट या डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। कई में दस्तावेज फाइल होना बाकी है। इस तरह केस लंबा खींचता रहता है और सुनवाई टलती रहती है। कई बार लंबे समय तक केस खिंचने के कारण कभी गवाह मुकर जाते हैं तो कभी सबूतों के साथ छेड़छाड़ का पूरा मौका मिल जाता है।

भास्कर पड़ताल : ये हैं 10 बॉटलनेक, जो स्पीडी ट्रायल की रफ्तार में बड़े ब्रेकर

1.डीएनए टेस्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने में एक साल तक लगता है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ एक ही फोरेंसिक लैब है।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले-दिल्ली के हर जिले में एक फोरेंसिक लैब यानी 11 जिलों में 11 लैब होनी चाहिए। रिपोर्ट देने का समय निर्धारित हो और पालन न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

2. पॉक्सो कोर्ट की कमी:अभी 14 कोर्ट हैं, पर इनमें हत्या, हत्या का प्रयास और डकैती जैसे केस की भी सुनवाई होती है।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले- 30 पॉक्सो कोर्ट बनें जिनमें सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो से जुड़े मामलों की सुनवाई हो, वहां कोई और केस न लाया जाए।

3.महिला पुलिसकर्मियों की कमी। पॉक्सो केस में महिला एसआई जांच अफसर होती है। यहां एक हजार महिला एसआई ही हैं।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले-दिल्ली में जिस तेजी से पॉक्सो में मामले दर्ज होते हैं, उस हिसाब से महिला एसआई की संख्या 7000 होनी चाहिए।

4. सरकारी वकीलों की कमी | जो सरकारी वकील हैं वे पॉक्सो के केस के साथ-साथ कई अन्य मामलों में व्यस्त रहते हैं।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले-पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील केवल पॉक्सो मामलों को ही देखें, अभी 14 वकील हैं, इनकी संख्या 30 होनी चाहिए।

5. निचली कोर्ट से सजा के बाद भी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से गुहार लगाने में एक साल आसानी से निकल जाता है।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले-ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, जिससे जजों का फोकस केवल पॉक्सो केस का ट्रायल जल्द खत्म करने पर हो। केसों की अपील, रिविजन, रिव्यू पिटिशन और दया याचिका का निपटारा भी जल्द से जल्द करने की व्यवस्था की जाए।

6.अभी कोर्ट पहुंचने के बाद पीड़िता को दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग के वकील की सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले- एफआईआर दर्ज होते ही पीड़िता को लीगल सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे केस का फैसला सुनाने में अनावश्यक देरी न हो और पीड़िता का सिस्टम पर विश्वास बना रहे।

7.पीड़िता के लिए मुआवजे की राशि सजा सुनाते हुए कोर्ट द्वारा ही तय की जाती है, जिसमें काफी समय बर्बाद हो जाता है।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले-नेशनल चिल्ड्रन ट्रिब्यूनल बने जो पीड़िताओं के पुनर्वास के काम करे और उन्हें तत्काल सहायता दिलाई जा सके।

8. 67 फीसदी मामलों में पीड़िता बयानों से मुकर जाती है। कभी परिजन दबाव बनाते हैं, कभी बाहरी दबाव होता है।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले- बयानों से मुकर जाने को लेकर कड़े नियम बनें। अभी कोई नियम नहीं। इससे जबरन के केस लगना भी बंद हो जाएंगे।

9. कई मामलों में पीड़िता और परिजनों को आरोपी की तरफ से धमकाया जाता है और केस बेवजह लंबा खींचा जाता है।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले-पुलिस कोर्ट के आदेश पर ही सुरक्षा देती है। गवाह, विक्टिम व उसकी फैमिली की सुरक्षा के लिए अलग से पॉलिसी बने।

10. पॉक्सो के मामलों की पेंडेंसी, निस्तारण और दूसरी बार दोषी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता।

ऐसे जल्द आ सकते हैं फैसले-ऐसे अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए नेशनल लेवल पर तकनीक विकसित होना चाहिए। पुलिस का एक डोजियर है लेकिन उसमें हर तरह के अपराधी का रिकॉर्ड होता है। जिससे ऐसे लोग चिह्नित नहीं हो पाते।

एक्सपर्ट व्यू: चर्चा में रहने के लिए पब्लिसिटी के केसों में उलझे रहते हैं जज

हाईकोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढिंगरा के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के पॉक्सो को लेकर हाल ही में दिए निर्देश देने से पहले पूरे ज्यूडिशियल सिस्टम को समझना होगा। केवल निर्देश देने से कुछ नहीं होता। जजों के सामने वकील जो पेश करते हैं वह उस हिसाब से ऑर्डर देते हैं। पॉक्सो की पेंडेंसी खत्म करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज जज होना चाहिए। जजों का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सही करने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में आजकल जनहित से ज्यादा पब्लिसिटी के केस हैं। जज इन केसों में उलझे रहते हैं और बड़े-बड़े वकील इसका फायदा उठाते हैं। इससे जज चर्चा में भी बने रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश

1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालतों में पेंडिंग पॉक्सो केसों के स्पीडी ट्रायल के लिए आदेश दिए। जैसे पॉक्सो अदालतों को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए हाईकोर्ट जजों की तीन सदस्यीय कमेटी बने। कमेटी देखेगी की पॉक्सो की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट तय नियमों के मुताबिक मामलों का निपटारा कर रही हैं या नहीं।

- सभी राज्यों में पॉक्सो के केसों की जांच के लिए अलग टास्क फोर्स बने। इनका नेतृत्व डीजीपी या डीसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी करे।

- पॉक्सो केसों में गवाहों की अदालत में पेशी व सुरक्षा सुनिश्चित हो।

- मामलों की सुनवाई बच्चों के अनुकूल (फ्रेंडली) माहौल में हो।

- मामलों की जल्द जांच हो और स्पेशल कोर्ट सुनवाई में गैर जरूरी स्थगन (एडजॉर्नमेंट) आदेश न दें।