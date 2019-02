जानिए कौन हैं ऋषि कुमार शुक्ला, जिन्हें 4 दिन पहले MP के सीएम कमल नाथ ने DGP पद से हटाया; पीएम मोदी ने बनाया CBI चीफ

/ भोपाल. CBI के नए चीफ के रूप में ऋषि कुमार शुक्ला (Rishi Kumar Shukla) की नियुक्ति हुई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उनकी सीधे नियुक्ति की है, जबकि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) की अगुआई वाली चयन समिति की दूसरी बार बैठक हुई थी। बता दें कि ये वही शुक्ला हैं, जिन्हें मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4 दिन पहले DGP पद से हटना पड़ा था। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री ने शुक्ला को हटाकर वीके सिंह (Vijay Kumar Singh, DGP, M.P.) को प्रदेश का नया डीजीपी बनाया था। शुक्ला को पूर्व मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है। लिहाजा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही उनके विदाई की चर्चा शुरू हो गई थी। आइए जानते हैं ऋषि कुमार शुक्ला के बारे में।

कौन हैं ऋषि कुमार शुक्ला ? (Know Who is Rishi Kumar Shukla)



1983 बैच के ऋषि कुमार शुक्ला काडर के IPS हैं। बता दें कि लंबे गैप के बाद सीबीआई के डायरेक्टर पद पर किसी की नियुक्ति हुई है। सूत्रों की मानें, तो नए डायरेक्टर का कार्यकाल 1 फरवरी, 2019 से अगले 2 साल तक रहेगा। शुक्ला मूलत: के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पोस्टिंग CSP रायपुर हुई। वे दामोह, शिवपुरी और मंदसौर जिले के एसपी रहे हैं।

IB में दे चुके सेवाएं



2009-12 तक शुक्ला एडीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रह चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइमरी एजुकेशन के बाद शुक्ला आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। IIT में कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने आईपीएस के लिए तैयारी शुरू की और यूपीएससी क्रैक किया। वे अभी तक मप्र के डीजीपी थे। चार दिन पहले ही कमल नाथ सरकार ने उन्हें पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया था।