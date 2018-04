सिर्फ 5 साल में ये लड़की बन गई सोशल मीडिया स्टार ...

बदलते वक्त के साथ टैलेंट को भी पंख मिल रहे हैं। बात चाहें फिर सिंगिंग की हो या फिर डांसिंग की। ऐसी ही एक टैलेंटेड सोशल मीडिया स्टार सिंगर हैं वाणी राव। वाणी एक शानदार सिंगर हैं और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव रहती हैं। वाणी ने करीब 5 साल पहले सिंगिंग का सिलसिला शुरू किया था और आज वो एक सोशल मीडिया स्टार हैं। ऐसे में Firstwall ने की वाणी राव के साथ खास बातचीत...

Video देखने के लिए क्लिक करें -

1. आपको कब लगा कि सिंगिंग फील्ड में नाम बनाना चाहिए?

दरअसल मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूजिकल रहा है। तो शुरू से ही घर में म्यूजिकल माहौल रहता था। मेरे पापा प्रोफेशनल वोकलिस्ट हैं। इसके साथ ही मेरे बड़े भाई का प्रोडक्शन हाउस है। इस वजह से सिंगिंग का शौक जागा और धीरे-धीरे उस शौक को प्रोफेशन बना लिया। जब, आपका पैशन ही आपका जॉब हो तो आप उससे कभी बोर नहीं होते और हमेशा पहले से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं।

2. म्यूजिक के लिए आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है?

मैंने म्यूजिक अपने पापा और भाई से ही सीखा है। दोनों ने मुझे म्यूजिक की छोटी-छोटी बारीकियां सिखाई हैं। लेकिन, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है तो जहां से जो भी सीखने को मिलता है सीख लेती हूं।

3. सोशल मीडिया पर चैनल बनाने का आइडिया कैसे आया?

दरअसल मैंने फेसबुक पर अपना एक सिंगिंग वीडियो पोस्ट किया था। उस पर लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया और सभी को मेरा गाना काफी पसंद आया। हालांकि, उसके पहले तक मैं लाइव शोज भी करती रहती थी। लेकिन, उस सोशल मीडिया वीडियो ने मेरी काफी हेल्प की और लोग मुझे जानने लगे। इसके साथ ही मुझे कुछ लोगों के मैसेज भी आए नए वीडियो अपलोड करने के लिए। इन सब के बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ ही भाई के दोस्तों ने सजेस्ट किया और मैंने अपना चैनल बना लिया।

4. आपके म्यूजिकल करियर की जर्नी के बारे में कुछ बताएं ?

म्यूजिकल करियर में ऐसे कई मोड़ आए हैं जो मेरे लिए काफी जरूरी थे और मेरी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि मुझे 5th क्लास में नेशनल अवॉर्ड मिला था। वो मेरे करियर में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके साथ ही उस अवॉर्ड ने मुझे काफी मोटिवेट किया। इसके साथ ही पाकिस्तान के एक बैंड के साथ मेरा कोलैबोरेशन हुआ था। सॉन्ग का नाम था 'ख्वाबां विच' और सिंगर का नाम था डेनियल अरशद, तो उनके साथ हमने एक वीडियो कंपोज किया था हालांकि सारा काम हमारा ऑनलाइन ही हुआ था।

5. क्या आप भी कभी लाइफ में डिमोटिवेट हुई हैं, कैसे हैंडल करती हैं उस सिचुएशन को?

ये तो सच है कि हर किसी की लाइफ में कोई न कोई मूमेंट आता है जब वो डिमोटिवेट होता है और मैं भी कई बार डिमोटिवेट हुईं हूं। लेकिन, मैं हमेशा कोशिश करती रही कि उस बुरे से मैं कुछ और अच्छा निकाल सकूं। इसके साथ ही मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया और यही समझाया की अच्छा-बुरा होता रहता है आपको सिर्फ अपना बेस्ट देने पर फोकस करना चाहिए।

6. ऑडियंस के निगेटिव कमेंट्स को आप कैसे देखते हो?

इस बारे में बहुत क्लीयर हूं कि अगर मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं उसका रीजन सही है तो मैं अगली बार उस बात का ध्यान रखती हूं। लेकिन, अगर मुझे लग रहा है कि बिना रीजन ही वो सिर्फ बकवास कर रहा है तो मैं उसे पूरी तरह से नकार देती हूं।

7.आप किसको आइडल मानती हैं?

मेरे आइडल तो मेरे पापा हैं, मैंने उनकी मेहनत को देखा है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आज भी सिखाते हैं। इसके साथ ही मेरे भैया को भी मैं आइडल मानती हूं, बता दूं वो करीब 10-12 इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं।

8. आपका फेवरेट सिंगर और आपका फेवरेट गाना कौन सा है?

मैं किसी एक का तो नाम ले ही नहीं सकती हूं, फिर भी मेरे फेवरेट्स में सोनू निगम, अरिजीत सिंह, हरिहरन शामिल हैं। वहीं, गाने की बात हो तो ऐसा कोई फिक्स गाना नहीं है। क्योंकि ये तो मूड पर डिपेंड करता है।

9. आपके आगे के क्या प्लॉन्स हैं?

आगे के प्लान्स में भी सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक है। आगे म्यूजिक में ही पढ़ाई करनी है जिसमें पीएचडी भी शामिल है। इसके साथ ही बहुत सारे गाने गाने हैं (हंसते हुए)।

10. वाणी FirstWall के लिए कोई मैसेज ?

FirstWall के लिए यही कहूंगी ये बहुत ही शानदार एप है। इस एप की खासियत है कि यहां सभी के लिए कुछ न कुछ है। आपको खाना बनाने से लेकर करेंट न्यूज और इसके साथ ही एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। ये एप आपकी पसंद के मुताबिक आपको सजेशन देती है जो बाकी एप्स में मिसिंग रहता है। All the best FirstWall.