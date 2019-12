Dainik Bhaskar Dec 08, 2019, 03:50 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कस्टमर्स को धोखाधड़ी से बचाने के अपने कस्टमर्स को एक बार फिर चेतावनी जारी की है। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए अपने ग्राहकों चार्जिंग स्टेशनों पर मोबाइस चार्ज करते समय सावधान रहने को कहा है। SBI ने कहा है कि चार्जिंग स्टेशनों पर फोन प्लग इन करने से मालवेयर फोन में आ सकता है और हैकर्स को आपके पासवर्ड चुराने और डेटा को चुरा सकते हैं। जो आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए काफी है।

Think twice before you plug in your phone at charging stations. Malware could find a way in and infect your phone, giving hackers a way to steal your passwords and export your data.#SBI #Malware #CyberAttack #CustomerAwareness #Cybercrime #SafeBanking #JuiceJacking pic.twitter.com/xzSMNNNv4U