यूटिलिटी डेस्क. संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के वेतन से हर महीने भविष्य निधि के रूप में एक निश्चित रकम काटी जाती है, जो आगे चलकर उनके बेहद काम आती है। ये कटौती उनकी संस्था/नियोक्ता द्वारा की जाती है और EPFO (भविष्य निधि संगठन) इसका पूरा हिसाब किताब रखता है। नियमों के मुताबिक एक नियोक्ता को उसके कर्मचारी के मूल वेतन की 12% रकम भविष्य निधि में योगदान देना होती है, वहीं इतना ही हिस्सा कर्मचारी को भी देना पड़ता है।

प्रोविडेंड फंड संबंधी हर काम के लिए जरूरी है UAN नंबर

भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होने के साथ ही कर्मचारी इस संगठन का सदस्य बन जाता है और इसके साथ ही उसे 12 अंकों का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) भी जारी कर दिया जाता है। इस नंबर की मदद से EPFO की ज्यादातर सुविधाओं को ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। UAN नंबर की मदद से एक कर्मचारी अपने PF अकाउंट की पासबुक ऑनलाइन तो देख ही सकता है, साथ ही वो अपना PF (प्रोविडेंड फंड) बैलेंस भी ऑनलाइन चेक कर सकता है।

एक बार ही जारी होता है UAN नंबर

UAN 12 अंकों का एक स्थाई नंबर होता है, जो EPFO में पंजीकृत होने वाले कर्मचारी को सिर्फ एक बार जारी किया जाता है। कई EPF आईडी होने के बाद भी उसका UAN नंबर सिर्फ एक ही रहता है। यानी नियोक्ता बदल जाने के बाद भी ये नंबर नहीं बदलता। एक से ज्यादा EPFO आईडी होने पर ये UAN सभी आईडी के लिए छतरी का काम करता है। कर्मचारी की सभी मेंबर आईडी उस एकमात्र UAN से लिंक कर दी जाती हैं, ऐसे में सभी खातों का प्रबंधन उसी एक UAN नंबर की मदद से किया जाता है। UAN नंबर की मदद से भविष्य निधि निकासी और ऑटोमैटिक फंड ट्रांसफर का काम आसानी के साथ किया जा सकता है। अगर कर्मचारी एकबार EPFO की वेबसाइट/यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर अपना UAN नंबर एक्टिव कर लेता है, तो फिर वो कभी भी अपनी PF पासबुक और UAN कार्ड को डाउनलोड कर सकता है।

इस तरह पता कर सकते हैं UAN स्टेटस

स्टेप 1- UAN स्टेटस देखने के लिए यूजर को सबसे पहले EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाना होगा। वेबसाइट को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। भाषा बदलने के लिए आपको दाईं ओर सबसे ऊपर लिखे हिंदी पर क्लिक करना होगा। सहूलियत के हिसाब से आप दोबारा अंग्रेजी भी कर सकते हैं।

स्टेप 2- वेबसाइट खुलते ही बाईं ओर सबसे ऊपर 'हमारी सेवाएं' (OUR SERVICES) कॉलम पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर 'कर्मचारियों के लिए' (For Employees) पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब सामने 'सेवाएं' (SERVICES) कॉलम दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत सदस्य 'यूएएन पोर्टल ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीसीपी)' (Member UAN/Online Service (OCS/OTCP)) पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- अब आप एक नए पेज https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको दाईं ओर नीचे दिखाई दे रहे Know your UAN status (अपना UAN स्टेटस जानें) पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अपनी पहचान संबंधी कई तरह की जानकारियां जैसे मेंबर आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना पड़ेंगी। आखिरी प्रक्रिया में वहां दिख रहे खाली बॉक्स के अंदर ऊपर दिख रहे अक्षरों (कैप्चा कोड) को भरन के बाद Get Authorization Pin पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको तुरंत अपना UAN स्टेटस पता चल जाएगा।



PF की भी होती है पासबुक

जिस तरह बैंक पासबुक में खातेदार अपने खाते से जुड़ी एक-एक एंट्री देख सकता है, उसी तरह कोई भी कर्मचारी अपनी PF पासबुक देखकर अपने अकाउंट की जानकारी पा सकता है। PF पासबुक देखने के लिए यूजर को पहले EPFO में पंजीकृत करते हुए अपना UAN नंबर एक्टिवेट करना होगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए वैसी ही प्रक्रिया अपनानी होगी, जैसी UAN स्टेटस देखने की थी। बस इसके लिए Know your UAN status में ना जाकर Activate UAN में जाना होगा। UAN एक्टिव होने के बाद यूजर अपनी PF पासबुक भी देख सकता है। जरूरी बात ये है कि EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर रजिस्टर होने के 6 घंटे बाद ही पासबुक देखी जा सकती है। इसके बाद नीचे लिखी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

स्टेप 1- पासबुक देखने के लिए भी सबसे पहले EPFO के पोर्टल https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाना होगा।

स्टेप 2- इसके बाद वेबसाइट के खुलते ही बाईं ओर सबसे ऊपर 'हमारी सेवाएं' (OUR SERVICES) कॉलम पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर 'कर्मचारियों के लिए' (For Employees) पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब सामने की ओर दिखाई दे रहे 'सेवाएं' (SERVICES) कॉलम में 'सदस्य पासबुक' (Member Passbook) पर क्लिक करना होगा। अब यूजर एक नए पेज https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login.jsp पर पहुंच जाएगा।

स्टेप 4- इस नए पेज पर यूजर को मांगी गई जरूरी जानकारी जैसे यूजर नेम में UAN नंबर और पासवर्ड डालना होगा। इसके अलावा कैप्चा कोड भी भरना होगा।

चार तरीकों से पता कर सकते हैं PF बैलेंस

EPFO के मुताबिक चार तरीकों से कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते का बैलेंस पता कर सकता है। एसएमएस, मिस्ड कॉल, EPFO पोर्टल और उमंग एप पर EPFO प्लेटफॉर्म के जरिए। यूजर EPFO में दर्ज अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 नंबर पर EPFOHO लिखने के बाद स्पेस देकर UAN नंबर लिखकर एसएमएस करके और 011-22901406 नंबर पर मिस्ड कॉल करते हुए भी अपना PF बैलेंस जान सकता है। हालांकि कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से ये सर्विस काम नहीं करती है।

उमंग एप पर इस तरह देखें बैलेंस

इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में UMANG (उमंग) एप डाउनलोड करना होगा फिर उसमें EPFO प्लेटफॉर्म पर जाकर 'Employee Centric Services' पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर सामने View Passbook (व्यू पासबुक) ऑप्शन दिखाई देगा। जिस पर क्लिक करने पर यूजर से UAN नंबर भरने और OTP (वन टाइम पासवर्ड) जनरेट करने के लिए कहा जाएगा। ये OTP यूजर के PF अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। OTP डालते ही यूजर के सामने उसके UAN के साथ लिंक PF आईडी आ जाएंगी। एक से ज्यादा आईडी होने पर यूजर जिस आईडी पर क्लिक करेगा, उससे जुड़ी पासबुक उसके सामने ओपन हो जाएगी। यूजर इस पासबुक को डाउनलोड भी कर सकता है।

