Dainik Bhaskar Dec 03, 2019, 01:02 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप सुविधा ठप होने के कारण पेरेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टेक्निकल की वजह से बीते लगभग 24 घंटे से बैंक की नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा ग्राहकों को नहीं मिल पा रही है। कंपनी ने सोमवार को बैंक ने ट्वीट कर कहा था कि तकनीकी खराबी की वजह से हमारे कुछ कस्टमर को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्सेस करने में परेशानी आ रही है। हमारे एक्सपर्ट इस मामले को प्राथमिकता में रखते हुए लगातार काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जल्द हम इन सर्विस को दोबारा शुरू करेंगे।

Hi Bhavesh, due to a technical glitch, some of our customers have been having trouble logging into our NetBanking and MobileBanking App. Our experts are working on it on top priority, and we’re confident we’ll be able to restore services shortly. While we deeply regret (1/2)