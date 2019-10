Dainik Bhaskar Oct 16, 2019, 11:39 AM IST

यूटिलिटी डेस्क. बैंकिंग फ्रॉड मामलों को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को सचेत किया है। बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक ट्वीट किया है । जिसमें कहा गया है कि पैसे प्राप्त करने के लिए आपसे कभी पिन नहीं मांगा जाता है। अगर आपसे कोई पैसे रिसीव करने के लिए पिन मांग रहा है तो पिन न दें और सतर्क हो जाएं। बैंक ने धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ टिप्स भी बताए हैं।

Never share your personal banking details like your OTP or credit/debit card pin with anyone seeking them. Here’s how you can always stay alert and on the lookout for suspicious and fraudulent activities. #StopThinkAct #BankingSafetyTips #iPledgeSafeBanking pic.twitter.com/DPeTWOK3ML