Dainik Bhaskar Oct 21, 2019, 01:54 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को 49 पैसे में 10 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस देती है। किसी भी यात्री के साथ अनहोनी होने पर उसके परिवार को इसका फायदा मिलता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) के माध्यम से टिकट बुक कराने पर इसका फायदा उठाया जा सकता है। दरअसल IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है।

Did you know #IRCTC offers travel Insurance of up to 10 lakhs at a small premium is 49 paise incl GST? Yes, it's true! So, this #Diwali, travel safe & pay a small amount for bigger adventures. For booking details, visit https://t.co/e14vje72Y3#irctc #irctcofficial #tourpackages pic.twitter.com/Ppgej1Lzp0