ट्रैवल डेस्क. यात्रियों को आकर्षित करने के लिए इंडिगो ने नया ऑफर पेश किया है। कंपनी 10 लाख सीटों पर ऑफर लाई है। इसमें घरेलू हवाई टिकट 999 रुपए (शुरुआती कीमत) और अंतरराष्ट्रीय 3499 रुपए (शुरुआती कीमत) में बुक होगी।

Your fare-y tales will now come true 🧚‍♀ as our sale is here. Plan your vacation from our wide network of 53 domestic and 17 international destinations. So, just start booking, fly daily, fly #IndiGo.💖 https://t.co/9CEUas8C9s#IndiGoBumperSeatSale #10LakhSeats #TenTasticSale pic.twitter.com/F4na8mPBUC