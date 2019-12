Dainik Bhaskar Dec 08, 2019, 12:27 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. देश के कई हिस्सों में कोहरे के कारण फ्लाइटों पर भी असर पड़ रहा है। इसको लेकर कई एयरलाइंस कंपनियों ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करके ही घर से निकलें। Spicejet एयरलाइंस की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि कि खराब मौसम के चलते दिल्ली और ग्वालियर से आने और जाने वाली फ्लाइटों पर असर पड़ रहा है. ऐसे में यात्रियों को फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है।

#WeatherUpdate: Due to bad weather in Delhi (DEL) & Gwalior (GWL), all departures/arrivals and their consequential flights might get affected. Passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/VkU7yLB2ny.