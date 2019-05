एजुकेशन डेस्क. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 5 मई को ओडिशा में होने वाली नीट परीक्षा 2019 को स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के सचिव, आर सुब्रमण्यम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी।

#NEET exam scheduled for 5th May in Odisha postponed as per the request of State Govt working on relief and rehabilitation work in the wake of #FaniCyclone. Revised dates for the exam in Odisha will be announced soon. @DG_NTA @PrakashJavdekar @CMO_Odisha