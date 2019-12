Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 01:38 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. दुनिया में सिंगल यूज प्लास्टिक से बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए केरल के कोझिकोड में प्लास्टिक की बोतलों से दुनिया का पहला मरीन सिमिट्री (समुद्री कब्रिस्तान) बनाया गया है। इस कब्रिस्तान को जिला प्रशासन के 'क्लीन बीच मिशन और बेपोर पोर्ट विभाग' की मदद से जेलीफिश वाटरस्पोर्ट्स द्वारा कोझिकोड के बेयोर तट पर बनाया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलों से बना यह ढांचा लुप्त हो रही समुद्री प्रजातियों को श्रद्धांजलि देता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाएगा, लेकिन बाद में सरकार ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

Kerala:A 'Marine Cemetery' at Beypore Beach has been built using plastic bottles. Captain Aswini Pratap, Port Officer, Kozhikode says,“It's a symbolic reminder & an awareness initiative to make people aware that as we continue to dump plastic,species of fish are being eradicated” pic.twitter.com/ahTZL4wzPl