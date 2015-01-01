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पर्सनल फाइनेंस:बैंक ऑफ बड़ौदा 8.40 और PNB 8.45% ब्याज दर पर दे रहा एजुकेशन लोन, मिलेगा 80 लाख रु. तक का कर्ज

नई दिल्ली22 मिनट पहले
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स्टूडेंट्स या उनके माता-पिता बच्चों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स के लिए बैंकों से एजुकेशन लोन ले सकते हैं
  • SBI 8.85% ब्याज दर पर लोन 40 लाख तक का लोन दे रहा है
  • इंडियन बैंक 8.60% ब्याज दर पर लोन 25 लाख तक का लोन दे रहा है

कोरोना महामारी के कारण कई लोगों की इनकम पर विपरीत असर पड़ा है। इसके चलते कई लोगों को हायर एजुकेशन की फीस अफोर्ड करने में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर आपको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और इंडियन बैंक सहित कई बैंक ऐसे हैं जो न केवल देश में पढ़ाई के लिए, बल्कि विदेश में पढ़ाई के लिए सबसे सस्ती दरों पर एजुकेशन लोन उपलब्ध कराते हैं। आइए जानते हैं कि किस बैंक से कितना और किस ब्याज दर पर एजुकेशन लोन लिया जा सकता है।

इसमें पढ़ाई से संबंधित सभी खर्च होते हैं शामिल
स्टूडेंट्स या उनके माता-पिता बच्चों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स के लिए बैंकों से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। यहां शर्त होती है कि शिक्षण संस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जिस बैंक में आपका पहले से ही खाता है वहां से एजुकेशन लोन लेना आसान होता है। एजुकेशन लोन के अंतर्गत कॉलेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, पढ़ाई के लिए कंप्यूटर की खरीदारी के साथ-साथ इंटरनेशनल एजुकेशन के मामले में आने-जाने के खर्च को भी शामिल किया जाता है।

यहां जानें कौन-सा बैंक किस ब्याज दर पर दे रहा लोन

बैंकब्याज दर (%)भारत में पढ़ाई के लिए लोन राशिविदेश में पढ़ाई के लिए लोन राशिIIT, IIM, ISB कोर्सेज के लिए लोन राशिअवधि
एसबीआई8.85 से 10.0010 लाख20 लाख40 लाख10-12 साल
एक्सिस बैंक13.7075 लाख75 लाख75 लाख7 साल
आईडीबीआई बैंक9.5010 लाख20 लाख10 लाख10 से 15 साल
केनरा बैंक9.9510 लाख20 लाख20 लाख10 से 15 साल
यूको बैंक10.6510 लाख20 लाख10 लाख10 से 15 साल
पंजाब नेशनल बैंक8.45 से 10.4510 लाख20 लाख15 लाख10 से 15 साल
इंडियन बैंक8.60 से 10.6015 लाख25 लाख10 लाख7 साल
बैंक ऑफ बड़ौदा8.40 से 9.1580 लाख80 लाख80 लाख10 से 15 साल
सेंट्रल बैंक10 से 10.1010 लाख20 लाख20 लाख10 से 15 साल

सोर्स: मायलोनकेयरडॉटकॉम

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