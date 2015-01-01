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पर्सनल फाइनेंस:गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश दिलाएगा ज्यादा फायदा, एक साल में मिला 30% तक रिटर्न

नई दिल्ली9 मिनट पहले
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इसके निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है
  • गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ का ही एक प्रकार है
  • आप मासिक SIP के माध्यम से 1,000 रुपए से कम के साथ गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं

गोल्ड म्यूचुअल फंड हमारे देश में सोने में निवेश के लिए एक पसंदीदा माध्यम बनता जा रहा है। पिछले एक साल में गोल्ड म्यूचुअल फंड कैटेगरी का रिटर्न करीब 30% रहा है। ऐसे में अगर आप भी इसमें निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे हैं।

क्या है गोल्ड म्यूचुअल फंड?
गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ का ही एक प्रकार है। ये ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्य रूप से गोल्ड ईटीएफ में निवेश करती हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड सीधे भौतिक सोने में निवेश नहीं करते हैं, लेकिन उसी स्थिति को अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड ओपन-एंडेड निवेश प्रोडक्ट है जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Gold ETF) में निवेश करते हैं और उनका नेट एसेट वैल्यू (NAV) ETFs के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।

1000 रुपए से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत
आप मासिक एसआईपी के माध्यम से 1,000 रुपए से कम के साथ गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के माध्यम से इसमें निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।

कितना देना होता है टैक्स?
गोल्ड म्युचुअल फंड में 3 साल से अधिक के निवेश को लॉन्ग-टर्म माना जाता है और इसके लाभ को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) कहा जाता है। सोने पर LTCG पर इंडेक्सेशन बेनिफिट (प्लस सरचार्ज, अगर कोई हो और सेस) के साथ 20% की दर से कर लगाया जाता है, जबकि शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) पर निवेशक को लागू स्लैब दर के अनुसार टैक्स देना होता है।

गोल्ड म्यूचुअल फंड में 1 साल का होता है एग्जिट लोड
गोल्ड म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड हो सकता है जो आम तौर पर 1 साल तक होता है। म्यूचुअल फंड हाउस एग्जिट लोड तब लगाते हैं जब आप एक निश्चित अवधि से पहले ही अपने निवेश का मुनाफा वसूलना चाहते हैं। एग्जिट लोड निवेशकों को बाहर जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। अलग-अलग म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड लगाने का समय भिन्न होता है। एग्जिट लोड आपकी NAV का छोटा सा हिस्सा होता है, तो आपके बाहर जाने पर काटा जाता है।

निवेश करने के लिए 5 बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड

फंड का नामपिछले 6 महीने का रिटर्न (%)पिछले 1 साल का रिटर्न (%)पिछले 3 साल का रिटर्न (%)पिछले 5 साल का रिटर्न (%)
इन्वेस्को इंडिया गोल्ड फंड5.329.217.614.4
आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड4.628.117.413.7
SBI गोल्ड फंड4.929.817.713.1
निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड4.429.117.512.9
HDFC गोल्ड फंड5.030.017.813.2

सोर्स; फिनकैशडॉटकॉम

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