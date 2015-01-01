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  • Petrol diesel Prices Rise For The Second Consecutive Day, Petrol In Delhi Reached 81.38 And Diesel Rs 70.88 Liter

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महंगाई:लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 81.38 और डीजल 70.88 रु/ लीटर पर पहुंचा

नई दिल्लीएक मिनट पहले
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इससे पहले 1 सितंबर को पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी हुई थी
  • 48 दिनों के बाद, आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए
  • शुक्रवार से पहले पेट्रोल के दामों में एक सितंबर को बढ़ोत्तरी हुई थी

भारतीय तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी की है करनी शुरू कर दी है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 81.38 रुपए पर तो डीजल 70.88 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

48 दिन कोई बदलाव न होने के के बाद शुक्रवार को हुई बढ़ोतरी
48 दिनों के बाद, आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। इससे पहले शुक्रवार को पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ वहीं डीजल के दामों में 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।

1 सितंबर को पेट्रोल के दामों में हुई थी बढ़ोत्तरी
इससे पहले 1 सितंबर को पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी हुई थी। इसके बाद 10 सितंबर के बाद पेट्रोल की कीमत में कमी आई। अक्टूबर में इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वही 25 जुलाई को अंतिम बार डीजल महंगा हुआ था। अगस्त और सितंबर में कई बार इसके दाम में कटौती की गई। अक्टूबर में दाम स्थिर रहे।

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

शहर का नामपेट्रोल/रुपए लीटरडीजल/रुपए लीटर
दिल्ली81.3870.88
मुंबई88.0977.34
चेन्नई84.4676.37
इंदौर89.1178.55
भोपाल89.08

78.49

जयपुर88.2479.44
पटना84.0176.48

रोजाना सुबह 6 बजे तय होते हैं पेट्रोल-डीजल के रेट
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज़ाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल , भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन कर जारी करती हैं। पेट्रोल-डीजल का का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP स्पेस पेट्रोल पंप का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर और बीपीसीएल उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं, एचपीसीएल उपभोक्ता 'HPPrice' लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर आज का भाव पता कर सकते हैं।

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