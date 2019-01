Dainik Bhaskar Jan 05, 2019, 03:49 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने प्रयागराज (इलाहाबाद) के लिए स्पेशल उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। ये उड़ानें कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। एयर इंडिया के प्लेन 13 जनवरी से 30 मार्च तक प्रयागराज के लिए उड़ान भरेंगे। ये स्पेशल उड़ानें दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद से प्रयागराज को कनेक्ट करेंगी।

#FlyAI: Discover #Kumbh with #airindia introducing #newflights to #Prayagraj (IXD) from #Delhi #Kolkata & #Ahmedabad w.e.f 13th January, 2019. For details kindly visit our website on https://t.co/T1SVjRluZv @PrayagrajKumbh pic.twitter.com/2EGJHN689I