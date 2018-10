टेबल से समझें

विषय केस-1 केस-2 केस-3 मौजूदा उम्र 30 40 50 रिटायरमेंट 60 60 60 रिटायरमेंट कॉर्पस 5 करोड़ रु. 5 करोड़ रु. 5 करोड़ रु. निवेश पर रिटर्न 12% 12% 12% मासिक निवेश 14,500 रु. 51,000 रु. 2.20 लाख रु



ज़ाहिर है, जितनी देरी से रिटायरमेंट प्लान करेंगे, निवेश की रकम उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे में अंग्रेज़ी की कहावत याद रखें- Cost of delay is so costly यानी देरी से किया गया निवेश महंगा पड़ता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग वित्तीय रूप से उतने मज़बूत नहीं हो पाते, जितनी उनकी उम्मीदें होती हैं।