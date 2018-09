Danik Bhaskar | Sep 20, 2018, 01:29 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. केन्द्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) सहित सभी स्माल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों में 40 बेसिस प्वाइंट (0.40%) तक की बढ़ोतरी की है। ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी कि 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर की समयावधि के लिए की गई है। पीपीएफ के अलावा सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), नेशनल सेविंग सार्टफिकेट (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), रेकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस बचत खातों की ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और खाताधारकों को 4% की सालाना दर से ही ब्याज दर दी जाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि 1 साल से लेकर 3 साल तक की टर्म डिपॉजिट वाली स्कीम्स के ब्याज दरों में 30 बेसिस प्वाइंट्स यानी कि 0.30% बढ़ोतरी की गई है।

Central govt increases interest rate of Small Savings with effect from 1st October.

Increases interest rate of Small saving deposit of 1-3 year time period by 30 basis points. Increases interest rate of Small saving deposit of 5 year time period by 40 basis points.