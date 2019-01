Dainik Bhaskar Jan 03, 2019, 06:20 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया है। कंपनी की गैस विंग ने 5 किलोग्राम वाले अप्पू सिलेंडर लेने वालों को राहत दी है। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों और जॉब करने वालों को ध्यान में रख कर शुरू की गई इस सुविधा के लिए ग्राहकों को एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है।

As part of the HP new year celebrations, we bring to you Appu, a handy 5 kg gas cylinder that’s easy to purchase, use, carry, refill and surrender at your convenience. Now anyone can avail of a safe and easy cooking gas!#HPCL #DeliveringHappiness pic.twitter.com/FAqGXLnfMt