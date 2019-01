यूटिलिटी डेस्क. निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट की एक नई रेंज पेश की है। इसे द वन सेविंग अकाउंट नाम दिया गया है। इसके तहत मैग्नम और टाइटेनियम नाम से अलग-अलग फीचर्स वाले दो तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं। मैग्नम में 1 लाख और टाइटेनियम खाते में 2 लाख रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा। बैंक की किसी भी ब्रांच में इन खातों को ओपन करवाया जा सकता है।

