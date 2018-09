Danik Bhaskar | Sep 25, 2018, 11:53 AM IST

यूटिलिटी डेस्क. इनकम टैक्स विभाग ने बड़ा फैसला करते हुए करदाताओं को राहत दी है। विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है। इसके पहले आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक थी। इस संबंध में इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी।

CBDT extends due dt for filing of Income Tax Returns & audit reports from 30th Sept,2018 to15th Oct, 2018 for all assessees liable to file ITRs for AY 2018-19 by 30.09.2018,after considering representations from stakeholders. Liability to pay interest u/s234A of ITAct will remain