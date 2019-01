Dainik Bhaskar Jan 03, 2019, 01:47 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने I Love IndianOil नाम से एक कॉटेस्ट शुरू किया है। इस कॉन्टेस्ट के विनर्स को इंडियन ऑयल की तरफ कुल 5 लाख रुपए के फ्यूल वाउचर्स दिए जाएंगे। जीते गए फ्यूल वाउचर्स का इस्तेमाल पेट्रोल/डीजल भराने में किया जा सकता है। यह कॉन्टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा और 9 जनवरी 2019 तक चलेगा।

A big thank you to all our customers for their loyalty & trust in us for so many years. Stay tuned for #ILoveIndianOil contest tomorrow. Stand a chance to win Fuel vouchers worth Rs 5 lac. *TnC apply https://t.co/FRcb8CpqC5 pic.twitter.com/9qYhHPaau2