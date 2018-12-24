Dainik BhaskarDec 24, 2018, 11:45 AM IST
यूटिलिटी डेस्क. कोहरे और ट्रैक मरम्मत कार्य की वजह से रेलवे ने 24 दिसंबर को देश भर में 313 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द की गई ज्यादातर गाड़ियां उत्तर भारत में चलने वाली हैं। इन गाड़ियों में 70 ट्रेनें सुपरफास्ट और मेल कैटेगरी की हैं, वहीं, 243 गाड़ियां पैसेंजर और मेमू हैं। रेलवे ने 101 गाड़ियों के परिचालन को आंशिक रूप से भी रद्द किया है। आंशिक रूप से रद्द की गईं गाड़ियां पहले से निर्धारित सभी स्टेशनों से नहीं गुजरेंगी।इनके अलावा कुछ गाड़ियों के रूट में परिवर्तन भी किया गया है। वहीं 25 दिसंबर को रेलवे ने कुल 268 गाड़ियों को रद्द किया गया है, जिनमें मेल और एक्सप्रेस कैटेगरी की 67 ट्रेनें हैं।
टिकट का होगा पूरा रिफंड
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ऐसे ले सकते हैं पूरा रिफंड
रेलवे के मुताबिक, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, पहले से उनमें रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेनों में यात्रा करने का भी विकल्प दिया जाएगा। टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्रियों को अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करके भी रिफंड पा सकते हैं।
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अपने आप कैंसल हो जाएगा ऑनलाइन टिकट
अगर यूजर ने रद्द हुईं ट्रेनों में से किसी भी रेलगाड़ी का टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रेन रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी खुद ही टिकट को कैंसल कर देगा और पूरा पैसा रिफंड कर देगा। यह रकम 5-7 दिन में यूजर के उसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में वापस पहुंच जाएगी, जिससे उसने पेमेंट किया होगा।
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नजदीकी स्टेशन जाकर कैंसल कराना होगा विंडो टिकट
अगर यूजर ने रिजर्वेशन विंडो से टिकट खरीदा है तो ऐसे टिकट को कैंसल कराने के लिए उसे किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के चलते यूजर किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं, लेकिन यह स्टेशन बोर्डिंग पॉइंट वाले स्टेशन के 5-10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, वह स्टेशन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ा भी होना चाहिए।
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ऐसे फाइल होगा टीडीआर
विंडो से कराए गए रिजर्वेशन टिकट से संबंधित ट्रेन कैंसल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल कराया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, तत्काल टिकट चाहे ऑनलाइन लिया हो या विंडो से, उसके लिए टीडीआर ही फाइल करना होगा।
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आज रद्द रहेंगी ये ट्रेन
गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी की कैटेगरी शुरुआती स्टेशन आखिरी स्टेशन 01657 HBJ PNBE CHHATH SPL TRAIN SPECIAL HBJ PNBE 03301 ASN-DHN MEMU SPL SPECIAL ASN DHN 03302 DHN-ASN MEMU SPL SPECIAL DHN ASN 04151 SUMMER SPL SPECIAL CNB ADI 04805 AWR KRH SPL SPECIAL AWR KRH 04806 KRH AWR SPL SPECIAL KRH AWR 06919 UBL-BJP SPL PASSENGER UBL BJP 11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN 11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS 11124 GWL BJU MAIL MAIL EXP GWL BJU 12169 SUR INTERCITY SUPERFAST PUNE SUR 12170 PUNE INTERCITY SUPERFAST SUR PUNE 12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF 12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN 12241 CDG-ASR SUPERFAST SUPERFAST CDG ASR 12242 ASR-CDG SUPERFAST SUPERFAST ASR CDG 12420 GOMTI EXPRESS SUPERFAST NDLS LKO 12595 GKP-ANVT HAMSAFAR EXP SUPERFAST GKP ANVT 12650 SAMPARKAKRANTHI-EXPRESS SUPERFAST NZM YPR 12873 HTE-ANVT EXPRESS SUPERFAST HTE ANVT 13005 AMRITSAR MAIL MAIL EXP HWH ASR 13053 HWH SURI EXP MAIL EXP HWH SURI 13054 SURI HWH EXPRESS MAIL EXP SURI HWH 13257 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP DNR ANVT 13258 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP ANVT DNR 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MAIL EXP SGRL BSB 14005 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP SMI ANVT 14006 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP ANVT SMI 14014 SADBHAWANA EXP. 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आंशिक रूप से रद्द रहेंगी ये गाड़ियां
गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी की कैटेगरी शुरुआती स्टेशन आखिरी स्टेशन यहां से कैंसल यहां तक कैंसल 11423 SUR HUBLI EXP MAIL EXP SUR UBL GDG UBL 11424 GDG-SUR EXPRESS MAIL EXP UBL SUR UBL GDG 12403 ALD JP EXPRESS SUPERFAST ALD JP MTJ JP 12404 JP ALD EXPRESS SUPERFAST JP ALD JP MTJ 12527 RMR-CDG - WEEKLY-E.. MAIL EXP RMR CDG SRE CDG 12528 CDG - RMR-WEEKLY E.. SUPERFAST CDG RMR CDG SRE 12893 BBS-BLGR S/F EXP. SUPERFAST BBS BLGR BRGA BLGR 12894 BLGR-BBS S/F EXP. SUPERFAST BLGR BBS BLGR BRGA 13007 U ABHATOOFAN EXP MAIL EXP HWH SGNR HWH AGC 13008 U A TOOFAN EXP MAIL EXP SGNR HWH AGC HWH 14613 CDG-FZR EXP SPECIAL MAIL EXP CDG FZR CDG SASN 14614 FZR-CDG- EXPRESS MAIL EXP FZR CDG SASN CDG 15011 LJN-SRE EXP MAIL EXP LJN CDG UMB CDG 15713 INTERCITY EXPRESS MAIL EXP KIR PNBE BJU PNBE 15714 INTERCITY EXPRESS MAIL EXP PNBE KIR PNBE BJU 16780 RMM-TPTY TRI-WKLY .. MAIL EXP RMM TPTY RMM MDU 16851 MS-RMM EXPRESS MAIL EXP MS RMM MMM RMM 16852 RMM MS EXPRESS MAIL EXP RMM MS RMM MMM 17013 PUNE-HYB EXP MAIL EXP PUNE HYB PUNE KWV 19717 JP CDG INTERCITY MAIL EXP JP CDG UMB CDG 19718 CDG JP INTERCIT MAIL EXP CDG JP CDG UMB 22621 RMM-CAPE SUPER FAST SUPERFAST RMM CAPE RMM MDU 22661 MS-RMM SUPERFAST EXP SUPERFAST MS RMM MMM RMM 22662 RMM-MS SUPERFAST EXP SUPERFAST RMM MS RMM MMM 30112 BP - MJT LOCAL PASSENGER BP MJT PPGT MJT 30122 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH BLN MJT BLN 30128 KLYM - MJT LOCAL PASSENGER KLYM NACC MJT NACC 30152 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH MJT BLN BLNG 30154 NH-MJT LOCAL PASSENGER NH MJT BLN BLND 30351 MJT - BT LOCAL PASSENGER MJT BT MMG BT 30711 LKPR - MJT LOCAL PASSENGER LKPR MJT BLN MJT 38103 HWH ULB LOCAL PASSENGER HWH ULB HWH SRC 38312 MCA HWH LOCAL PASSENGER MCA HWH SRC HWH 38401 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC 38404 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH 38410 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH 38416 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH 38441 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC 38452 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH 38726 KGP HWH LOCAL PASSENGER KGP HWH SRC HWH 51189 ET ALD PASS PASSENGER ET ACOI MKP ACOI 51190 ALD ET PASS PASSENGER ACOI ET ACOI LKJN 51817 KURJ JHANSI PASS PASSENGER KURJ JHS LAR JHS 51818 JHANSI KURJ PASS PASSENGER JHS KURJ JHS LAR 53131 SDAH- MFP PASS PASSENGER SDAH MFP BJU MFP 53132 MFP-SDAH PASS PASSENGER MFP SDAH MFP BJU 53327 SNDT-GMO PASSENGER PASSENGER SNDT GMO DHN GMO 53328 GMO-SNDT PASSENGER PASSENGER GMO SNDT GMO DHN 53345 CPU-ALD PASS PASSENGER CPU ALD CAR ALD 53346 ALD-CPU PASS PASSENGER ALD CPU ALD NYN 54058 SMQL DLI PASS PASSENGER SMQL DLI DSA DLI 54075 SHAJANPUR DELHI PA.. PASSENGER SPC DLI SPC MB 54325 CNB SPC BLM DMU PASSENGER SPC CNB SPC MAH 54472 RKSH-DLI PASSENGER PASSENGER RKSH DLI HWH HW 54751 RE-SGNR PASSENGER PASSENGER RE SGNR RE BNW 54752 SGNR-RE PASSENGER PASSENGER SGNR RE BNW RE 54803 JU - ADI PASSENGER PASSENGER JU ADI MJ ADI 54804 ADI - JU PASS PASSENGER ADI JU ADI MJ 54805 JAIPUR PASSENGER PASSENGER ADI JP ADI MJ 54806 JP ADI PASSNGER PASSENGER JP ADI MJ ADI 55539 KIR-HJP PASSENGER PASSENGER KIR HJP AYRN HJP 55540 HJP-KIR PASSENGER PASSENGER HJP KIR HJP AYRN 56709 PLNI-MDU PASS. PASSENGER PLNI MDU KON MDU 56710 MDU-PLNI PASS PASSENGER MDU PLNI MDU KON 56721 MDU-RMM PASS. PASSENGER MDU RMM RMD RMM 56722 RMM-MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM RMD 56723 MDU-RMM PASSR PASSENGER MDU RMM RMD RMM 56724 RMM-MDU PASS PASSENGER RMM MDU RMM RMD 56725 MDU-RMM PASS PASSENGER MDU RMM RMD RMM 56726 RMM - MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM RMD 56734 SCT-MDU PASS. PASSENGER SCT MDU VPT MDU 56735 MDU-SCT PASS. 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