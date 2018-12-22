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रेलवे / कोहरे और ट्रैक मरम्मत के कारण रद्द हुई 363 ट्रेनें, मिलेगा टिकट का पूरा रिफंड: देखें लिस्ट



indian railway canceled 363 mail express trains on 22 december due to fog and track maintance
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indian railway canceled 363 mail express trains on 22 december due to fog and track maintance

Dainik Bhaskar

Dec 22, 2018, 11:43 AM IST

यूटिलिटी डेस्क. रेल लाइन मरम्मत कार्य और कोहरे की वजह से रेलवे ने 22 दिसंबर को देश भर में 363 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इनमें से ज्यादातर गाड़ियां उत्तर भारत में चलने वाली हैं। रद्द की गई गाड़ियों में से 75 ट्रेनें सुपरफास्ट और मेल कैटेगरी की हैं। इनके अलावा 124 ट्रेनों को आंशिक रूप से भी रद्द किया गया है और कुछ के रूट में परिवर्तन किया गया है। वहीं 23 दिसंबर को कुल 321 गाड़ियों को रद्द किया गया है, जिनमें मेल और एक्सप्रेस कैटेगरी की 61 ट्रेनें हैं।

पहले से बुक टिकट का मिलेगा रिफंड

  1. ऐसे ले सकते हैं पूरा रिफंड

    रेलवे के मुताबिक, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, पहले से उनमें रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करके भी रिफंड पा सकते हैं।

  2. ऑनलाइन टिकट बुक कराया तो यह नियम

    अगर यूजर ने रद्द हुईं ट्रेनों में से किसी भी रेलगाड़ी का टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रेन रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी खुद ही टिकट को कैंसल कर देगा और पूरा पैसा रिफंड कर देगा। यह रकम 5-7 दिन में यूजर के उसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में वापस पहुंच जाएगी, जिससे उसने पेमेंट किया होगा।

  3. विंडो से लिया टिकट ऐसे होगा कैंसल

    अगर यूजर ने रिजर्वेशन विंडो से टिकट खरीदा है तो ऐसे टिकट को कैंसल कराने के लिए उसे किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के चलते यूजर किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं, लेकिन यह स्टेशन बोर्डिंग पॉइंट वाले स्टेशन के 5-10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, वह स्टेशन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ा भी होना चाहिए।

  4. ऐसे फाइल होगा टीडीआर

    विंडो से कराए गए रिजर्वेशन टिकट से संबंधित ट्रेन कैंसल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल कराया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, तत्काल टिकट चाहे ऑनलाइन लिया हो या विंडो से, उसके लिए टीडीआर ही फाइल करना होगा।

  5. आज नहीं चलेंगी ये गाड़ियां

    गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम ट्रेन टाइप शुरुआती स्टेशन आखिरी स्टेशन
    06919 UBL-BJP SPL PASSENGER UBL BJP
    09809 KOTA-NZM DAILY SF SPL SPECIAL KOTA NZM
    09810 NZM-KOTA DAILY SF SPL SPECIAL NZM KOTA
    11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN
    11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS
    12122 M P S KRANTI EXP SUPERFAST NZM JBP
    12169 SUR INTERCITY SUPERFAST PUNE SUR
    12170 PUNE INTERCITY SUPERFAST SUR PUNE
    12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF
    12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN
    12189 JBP-NZM MAHAKOSHAL EXP SUPERFAST JBP NZM
    12190 NZM-JBP MAHAKOSHAL EXP SUPERFAST NZM JBP
    12191 SHRIDHAM SUPER FAST EXP SUPERFAST NZM JBP
    12192 JBP-NZM SUF EXP SUPERFAST JBP NZM
    12241 CDG-ASR SUPERFAST SUPERFAST CDG ASR
    12242 ASR-CDG SUPERFAST SUPERFAST ASR CDG
    12248 NZM BDTS YUVA SUPERFAST NZM BDTS
    12716 ASR-NED SACHKHAND EXP SUPERFAST ASR NED
    12918 GUJRAT S KRANTI SUPERFAST NZM ADI
    12987 SDAH AII SF EXP SUPERFAST SDAH AII
    13053 HWH SURI EXP MAIL EXP HWH SURI
    13120 DLI SDAH EXP MAIL EXP ANVT SDAH
    13240 KOTA - PNBE EXPRESS MAIL EXP KOTA PNBE
    13257 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP DNR ANVT
    13258 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP ANVT DNR
    13308 GANGASATLUJ EXP MAIL EXP FZR DHN
    13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP MAIL EXP BSB SGRL
    13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MAIL EXP SGRL BSB
    14003 MLDT-NDLS EXPRESS MAIL EXP MLDT NDLS
    14005 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP SMI ANVT
    14006 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP ANVT SMI
    14117 SARYU EXPRESS MAIL EXP ALD BST
    14118 MANWAR SANGM EXP MAIL EXP BST ALD
    14211 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP AGC NDLS
    14212 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP NDLS AGC
    14213 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP BSB GD
    14214 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP GD BSB
    14217 UNCHAHAR EXP MAIL EXP PRG CDG
    14218 UNCHAHAR EXP MAIL EXP CDG PRG
    14221 FD-CPA EXPRESS TRAIN MAIL EXP FD CPA
    14222 CPA-FD EXPRESS TRAIN MAIL EXP CPA FD
    14235 VARANASI-BAREILLY EXPRES MAIL EXP BSB BE
    14236 BERELLY VARANASI EXPRESS MAIL EXP BE BSB
    14265 BSB DDN EXP MAIL EXP BSB DDN
    14266 DDN BSB EXPRESS MAIL EXP DDN BSB
    14307 PRG -BE PASS. EXP. MAIL EXP PRG BE
    14308 BE-LKO EXP. LKO-PRG PASS MAIL EXP BE PRG
    14318 DEHRADUN INDORE EXPRESS MAIL EXP DDN INDB
    14323 ROK INTERCITY EXP MAIL EXP NDLS ROK
    14324 NDLS INTERCITY EXP MAIL EXP ROK NDLS
    14524 UMB-MFP HARIHAR EXPRESS MAIL EXP UMB BJU
    14525 UMB - SGNR INTERCITY EXP MAIL EXP UMB SGNR
    14526 SGNR - UMB INTERCITY EXP MAIL EXP SGNR UMB
    14615 LKU-ASR EXPRESS MAIL EXP LKU ASR
    14616 ASR-LKU EXPRESS MAIL EXP ASR LKU
    14673 SHAHEED EXPRESS MAIL EXP JYG ASR
    15209 SHC-ASR JANSEWA EXP MAIL EXP SHC ASR
    15210 ASR-SHC JANSEWA EXP MAIL EXP ASR SHC
    15483 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS MAIL EXP APDJ DLI
    15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS MAIL EXP DLI APDJ
    18478 KALINGAUTKALEXP MAIL EXP HW PURI
    18695 ISLAMPUR-PATNA EXPRESS MAIL EXP IPR PNBE
    19326 ASR INDB EXPRESS MAIL EXP ASR INDB
    19611 AJMER ASR EXP MAIL EXP AII ASR
    22441 CKTD-CNB-INTERCITY SUPERFAST CKTD CNB
    22442 CNB-CKTD-INTERCITY SUPERFAST CNB CKTD
    22454 RAJYA RANI EXP SUPERFAST MTC LJN
    22457 NED-NLDM SUPERFAST EXP MAIL EXP NED UHL
    23345 BSB-SKTN LINK INTERCITY MAIL EXP CPU SKTN
    23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY MAIL EXP SKTN CPU
    30111 BLN- BP LOCAL PASSENGER BLN BP
    30211 BBDB - DDJ LOCAL PASSENGER BBDB DDJ
    30353 MJT-DTK LOCAL PASSENGER MJT DTK
    30411 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30412 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30413 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30414 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30416 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30451 KOAA-SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30452 SDAH-KOAA LOCAL PASSENGER SDAH KOAA
    30511 CHT - MJT LOCAL PASSENGER CHT MJT
    30552 MJT - GOF LOCAL PASSENGER MJT GOF
    30612 KOAA - BRP LOCAL PASSENGER KOAA BRP
    30712 MJT - LKPR PASSENGER MJT LKPR
    31237 SDAH BP LOCAL PASSENGER SDAH BP
    31240 BP-SDAH PASSENGER BP SDAH
    32411 SDAH-BRPA LOCAL PASSENGER SDAH BRPA
    32412 BRPA - SDAH LOCAL PASSENGER BRPA SDAH
    32414 BRPA-SDAH LOCAL PASSENGER BRPA SDAH
    34125 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34128 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34131 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34134 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34135 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34138 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34139 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34142 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34145 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34146 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    36011 HWH-BRPA LOCAL PASSENGER HWH BRPA
    36012 BRPA-HWH LOCAL PASSENGER BRPA HWH
    36031 HWH-CDAE LOCAL PASSENGER HWH CDAE
    36032 CDAE-HWH LOCAL PASSENGER CDAE HWH
    36033 HWH-CDAE LOCAL PASSENGER HWH CDAE
    36034 CDAE HWH LOCAL PASSENGER CDAE HWH
    36035 HWH-CDAE LOCAL PASSENGER HWH CDAE
    36036 CDAE-HWH LOCAL PASSENGER CDAE HWH
    36037 HWH-CDAE LOCAL PASSENGER HWH CDAE
    36038 CDAE HWH LOCAL PASSENGER CDAE HWH
    36071 HWH-GRAE LOCAL PASSENGER HWH GRAE
    36072 HOWRAH-GURAP LOCAL PASSENGER GRAE HWH
    36081 HWH-MSAE LOCAL PASSENGER HWH MSAE
    36082 MSAE-HWH LOCAL PASSENGER MSAE HWH
    36083 HWH-MSAE LOCAL PASSENGER HWH MSAE
    36084 MSAE-HWH LOCAL PASSENGER MSAE HWH
    36085 HWH-MSAE LOCAL PASSENGER HWH MSAE
    36086 MSAE HWH LOCAL PASSENGER MSAE HWH
    36087 HWH-MSAELOCAL PASSENGER HWH MSAE
    36088 MSAE-HWH LOCAL PASSENGER MSAE HWH
    36819 HWH- BWN LOCAL PASSENGER HWH BWN
    36821 HWH- BWN LOCAL PASSENGER HWH BWN
    36835 HWH - BWN (CHORD)LOCAL PASSENGER HWH BWN
    36852 BWN-HWH(CHORD) LOCAL PASSENGER BWN HWH
    36856 BWN-HWH(CHORD) LOCAL PASSENGER BWN HWH
    36858 BWN HWH (CHORD) LOCAL PASSENGER BWN HWH
    51286 NGP BSL PASS PASSENGER NGP BSL
    51411 BAY-DWR PASSENGER PASSENGER BAY UBL
    51412 UBL-BAY PASSENGER PASSENGER UBL BAY
    51608 GUNA-BINA PASSENGER PASSENGER GUNA BINA
    51609 BINA-GUNA PASSENGER PASSENGER BINA GUNA
    51811 BIN-JHS PASS PASSENGER BINA JHS
    51812 JHS-BIN PASS PASSENGER JHS BINA
    51813 JHS-LKO PASS PASSENGER JHS LKO
    51814 LKO-JHS PASS PASSENGER LKO JHS
    51881 GWL-AGC PASS PASSENGER GWL AGC
    51882 AGC-GWL PASS PASSENGER AGC GWL
    51915 DLI-FN PASSENGER PASSENGER DLI FN
    51916 FN-DLI PASSENGER PASSENGER FN DLI
    52953 KODR - VRLF MG PASS PASSENGER KODR VRL
    52954 VRLF - KODR MG PASS PASSENGER VRL KODR
    53049 HWH-MKA PASSENGER PASSENGER HWH MKA
    53076 BHW-RPH PASS PASSENGER BHW RPH
    53363 GAYA-DOS PASS. PASSENGER GAYA DOS
    54051 LDH-FZR PASSENGER PASSENGER LDH FZR
    54052 FZR-LDH PASSENGER PASSENGER FZR LDH
    54101 UCR-CNB-PASS PASSENGER PRG CPA
    54102 ALD-UCR-CNB-PASS PASSENGER CPA PRG
    54110 DDU - FD PASS PASSENGER FD DDU
    54201 LKO-RBD PASSENGER PASSENGER LKO RBD
    54211 RBL-CNB PASS PASSENGER RBL CNB
    54212 KANPUR RAI BARELI PASSENG PASSENGER CNB RBL
    54227 UCR-RBL PASS PASSENGER UCR RBL
    54228 RBL-UCR PASS PASSENGER RBL UCR
    54232 LKO-FD PASSENGER PASSENGER LKO FD
    54233 FD - LKO PASS PASSENGER FD LKO
    54251 LKO-SRE PASS PASSENGER LKO SRE
    54252 SRE - LKO PASS. PASSENGER SRE LKO
    54253 PYG-LKO PASS PASSENGER PRG LKO
    54254 LKO-PYG PASS PASSENGER LKO PRG
    54255 BSB-LKO PASS PASSENGER BSB LKO
    54256 LKO-BSB PASS PASSENGER LKO BSB
    54262 JNU - BSB PASSENGER PASSENGER JNU BSB
    54267 DDU-BSB PASS PASSENGER DDU BSB
    54281 SLN-LKO PAS PASSENGER SLN LKO
    54282 LKO-SLN PASS. PASSENGER LKO SLN
    54283 SLN-LKO PASS. PASSENGER SLN LKO
    54284 LKO-SLN PASS PASSENGER LKO SLN
    54293 PBH-LKO PASSENGER PASSENGER PBH LKO
    54294 LKO-PBH PASS PASSENGER LKO PBH
    54311 BAREILLY MORADABAD PASSE PASSENGER BE MB
    54312 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB BE
    54313 CHANDAUSI MORADABAD PASSE PASSENGER CH MB
    54314 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB CH
    54354 BARELLY ALIGARH PASSENGER PASSENGER BE ALJN
    54371 PRG-BE PASS. PASSENGER PRG FD
    54372 FD-PRG PASSENGER PASSENGER FD PRG
    54375 PRG- JNU PASS. PASSENGER PRG JNU
    54376 JNU-PRG PASS. PASSENGER JNU PRG
    54377 PRAYAG- BAREILLY PASS PASSENGER PRG BE
    54378 BE-PRG PASSENGER PASSENGER BE PRG
    54387 NBD KTW PASSENGER PASSENGER NBD KTW
    54388 KOTDEWAR NBD PASS PASSENGER KTW NBD
    54397 SHTS-MB PASSENGER PASSENGER SHTS MB
    54398 MB-SHTS PASSENGER PASSENGER MB SHTS
    54467 TDL-ETH PASS PASSENGER TDL ETAH
    54468 ETH-TDL PASSENGER ETAH TDL
    54481 HW-RKSH PAS PASSENGER HW RKSH
    54642 FZR - DLI PASS. PASSENGER FZR DLI
    54765 DUI-BTI PASSENGER PASSENGER DUI BTI
    54766 BTI-DUI PASSENGER PASSENGER BTI DUI
    55042 GKP-BTH PASSENGER PASSENGER GKP BTH
    55081 NKE-GKP PASSENGER PASSENGER NKE GKP
    55082 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55539 KIR-HJP PASSENGER PASSENGER KIR HJP
    55541 HJP-BHBR PASSEBGER PASSENGER HJP BHBR
    55542 BHBR-HJP PASSENGER PASSENGER BHBR HJP
    55549 BJU-HJP PASSENGER PASSENGER BJU HJP
    55550 HJP-BJU PASSENGER PASSENGER HJP BJU
    55667 SCL - BHRB PASSENGER PASSENGER SCL BHRB
    56300 QLN ALLP PASSR PASSENGER QLN ALLP
    56301 ALLP - QLN PASSR PASSENGER ALLP QLN
    56303 ERS ALLP PASS PASSENGER ERS ALLP
    56377 ALLP-KYJ PASSR PASSENGER ALLP KYJ
    56378 KYJ-ALLP PASSR PASSENGER KYJ ALLP
    56381 ERS-KYJ PASSR PASSENGER ERS KYJ
    56382 KYJ-ERS PASSR PASSENGER KYJ ERS
    56387 ERS-KYJ PASSR PASSENGER ERS KYJ
    56388 KYJ-ERS PASSR PASSENGER KYJ ERS
    56393 KTYM-QLN PASSR PASSENGER KTYM QLN
    56394 QLN-KTYM PASSR PASSENGER QLN KTYM
    56921 UBL-BGM FAST PASS PASSENGER UBL BGM
    56922 BGM-UBL FAST PASS PASSENGER BGM UBL
    56927 UBL-CKBK FAST PASS PASSENGER UBL CKBK
    56928 CKBK-UBL FAST PASS PASSENGER CKBK UBL
    57273 UBL-TPTY PASS PASSENGER UBL TPTY
    57501 PASS PASSENGER NZB BDHN
    57502 BDHN-MZL PASS PASSENGER BDHN MZL
    57503 MZL-BDHN PASS PASSENGER MZL BDHN
    57504 PASS PASSENGER BDHN NZB
    58214 BSP-TIG PASSENGER PASSENGER BSP TIG
    58217 TIG-R PASS PASSENGER TIG R
    58218 R-TIG PASS PASSENGER R TIG
    58301 SBP-KRPU PASS PASSENGER SBP KRPU
    58302 KRPU-SBP PASS PASSENGER KRPU SBP
    58303 SBP-LJR-JNRD PASS PASSENGER LJR JNRD
    58304 JNR-LJR-SBP PASSENGER PASSENGER JNRD LJR
    63209 JAJ-PNBE MEMU PASSENGER PASSENGER JAJ PNBE
    63210 PNBE-JAJ MEMU PASSENGER PASSENGER PNBE JAJ
    63265 MFP-PPTA MEMU PASSENGER MFP PPTA
    63268 PPTA-MFP MEMU PASSENGER PPTA MFP
    63273 BJU-MKA MEMU PASSENGER PASSENGER BJU MKA
    63276 MKA-BJU MEMU PASSENGER PASSENGER MKA BJU
    64012 SSB-PWL 12CAR EMU PASSENGER SSB PWL
    64013 PWL-SSB 12CAR EMU PASSENGER PWL SSB
    64014 SSB-PWL 10 CAR EMU PASSENGER SSB PWL
    64015 PWL-SSB 12CAR EMU PASSENGER PWL SSB
    64016 SSB-PWL EMU PASSENGER SSB PWL
    64019 PWL-SSB EMU PASSENGER PWL SSB
    64052 GZB-PWL 12CAR EMU PASSENGER GZB PWL
    64055 PWL-GZB 12CAR EMU PASSENGER PWL GZB
    64057 PWL-GZB 12CAR EMU PASSENGER PWL GZB
    64061 PWL-DLI EMU PASSENGER PWL DLI
    64062 DLI-BVH EMU PASSENGER DLI PWL
    64064 PND-4 EMU PASSENGER DLI PWL
    64071 BVH-NDLS EMU PASSENGER BVH SSB
    64078 NDLS-PWL 12CAR EMU PASSENGER NDLS PWL
    64091 HNZM-HNZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64093 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM SSB
    64097 NDLS-SSB 10 CAR EMU PASSENGER NDLS SSB
    64098 SSB-NZM EMU PASSENGER SSB NZM
    64163 CNB-PNK MEMU PASSENGER CNB PNK
    64167 PWL-ALJN EMU PASSENGER PWL ALJN
    64168 ALJN-PWL EMU PASSENGER ALJN PWL
    64202 CPA-LJN MEMU PASSENGER CPA LJN
    64203 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64205 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64207 LKO-CNB MEMU PASSENGER LKO CNB
    64210 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB LJN
    64212 CNB-LKO MEMU PASSENGER CNB LJN
    64213 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64221 LKO-HRI-LKO MEMU PASSENGER LKO SPN
    64222 HRI-LKO-HRI MEMU PASSENGER SPN LKO
    64235 BBK-CNB MEMU PASSENGER BBK CNB
    64254 CNB-LJN MEMU PASSENGER CNB LJN
    64274 LJN-BBK MEMU PASSENGER LJN BBK
    64275 BBK-LJN MEMU PASSENGER BBK LJN
    64410 DLI-GZB 12CAR EMU PASSENGER NDLS GZB
    64441 GZB-DLI 12CAR EMU PASSENGER GZB NDLS
    64483 KKDE-UMB MEMU PASSENGER KKDE UMB
    64516 NLDM-UMB PASS PASSENGER NLDM UMB
    64517 UMB-NLDM PASS PASSENGER UMB NLDM
    64553 MB-ANVT MEMU PASSENGER MB ANVT
    64554 ANVT-MB MEMU PASSENGER ANVT MB
    64555 ANVT-MTC MEMU PASSENGER ANVT MTC
    64556 MTC-ANVT MEMU PASSENGER MTC ANVT
    64569 KSV-NZM PASSENGER PASSENGER KSV NZM
    64570 NZM-KSV PASSENGER PASSENGER NZM KSV
    64908 SSB-BVH-PWL EMU PASSENGER SSB BVH
    64913 DLI-ROK MEMU PASSENGER DLI ROK
    64916 ROK-DLI MEMU PASSENGER ROK DLI
    64951 BXN-AGC PASSENGER BXN AGC
    64952 AGC-BXN PASSENGER AGC BXN
    66307 ERS-QLN MEMU PASSENGER ERS QLN
    66308 QLN-ERS MEMU PASSENGER QLN ERS
    68028 SBP-ROU PASSENGER PASSENGER SBP ROU
    68643 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68644 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    68645 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68646 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    68747 BSP-KTE MEMU PASSENGER BSP KTE
    69137 BRC ANND MEMU PASSENGER BRC ANND
    69138 ANND BRC MEMU PASSENGER ANND BRC
    71303 BGK PASS PASSENGER SUR GDG
    71304 BGK-SUR PASS PASSENGER GDG SUR
    71401 DD-BRMT DEMU PASSENGER DD BRMT
    71903 IDH-BKI SHUTTLE PASSENGER IDH BKI
    71904 BKI-IDH SHUTTLE PASSENGER BKI IDH
    74201 PBH-LKO DMU PASSENGER PBH LKO
    74202 LKO/PBH DMU PASSENGER LKO PBH
    74641 1JA JUC-ASR DMU PASSENGER JUC MOW
    74642 JUC-ASR PASSENGER ASR JUC
    74643 JUC-ASR DMU PASSENGER JUC ASR
    74647 LDH-JUC DMU PASSENGER LDH JUC
    74648 JUC-NRO-LDH DMU PASSENGER JUC LDH
    74911 HSX-JUC DMU PASSENGER HSX JUC
    74912 HSX-JUC DMU PASSENGER JUC HSX
    74973 FZR-FKA DMU PASSENGER FZR FKA
    74976 FKA-FZR DMU PASSENGER FKA FZR
    74981 KKP-FKA DMU PASSENGER KKP FKA
    74984 FKA-KKP DMU PASSENGER FKA KKP
    74994 UMB-KKDE PASS PASSENGER UMB KKDE
    75213 RXL-SGL DEMU PASSENGER RXL SGL
    75214 SGL-RXL DEMU PASSENGER SGL RXL
    75911 TSK - DNGI DEMU PASSENGER TSK DNGI
    75912 DNGI - TSK DEMU PASSENGER DNGI TSK
    76800 TPJ-LLI DMU PASSENGER TPJ LLI
    76803 LLI-TPJ DMU PASSENGER LLI TPJ
    76804 TPJ-LLI DMU PASSENGER TPJ LLI
    76824 TPJ TJ DEMU PASSENGER TPJ TJ
    76827 TJ TPJ DEMU PASSENGER TJ TPJ
    77695 NDL-KRNT DEMU PASSENGER NDL KRNT
    79413 ANND - CBY DMU PASSENGER ANND CBY
    79414 CBY - ANND DMU PASSENGER CBY ANND
    79423 ANND-CBY DMU PASSENGER ANND CBY
    79426 CBY-ANND DMU PASSENGER CBY ANND
    79431 ADI-MSH DMU PASSENGER ADI MSH
    79481 RB 79481 MAIL EXP VJF AJM
    79482 RB 79482 MAIL EXP AJM VJF
    79485 RB 79485 MAIL EXP VJF UMNF
    79486 RB 79486 MAIL EXP UMNF VJF
    79487 RB 79487 MAIL EXP VJF UMNF
    79488 RB 79488 MAIL EXP UMNF VJF
    99818 PUNE-LNL PASSENGER PUNE LNL

  6. ये गाड़ियां रहेंगी आंशिक रूप से रद्द

    गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम ट्रेन टाइप शुरुआती स्टेशन आखिरी स्टेशन यहां से कैंसल यहां तक कैंसल
    11423 SUR HUBLI EXP MAIL EXP SUR UBL GDG UBL
    11424 GDG-SUR EXPRESS MAIL EXP UBL SUR UBL GDG
    12403 ALD JP EXPRESS SUPERFAST ALD JP MTJ JP
    12404 JP ALD EXPRESS SUPERFAST JP ALD JP MTJ
    12893 BBS-BLGR S/F EXP. SUPERFAST BBS BLGR BRGA BLGR
    12894 BLGR-BBS S/F EXP. SUPERFAST BLGR BBS BLGR BRGA
    13007 U ABHATOOFAN EXP MAIL EXP HWH SGNR HWH AGC
    13008 U A TOOFAN EXP MAIL EXP SGNR HWH AGC HWH
    14545 DLI SRE EXP MAIL EXP FN SRE FN GHH
    14546 SRE DLI EXP MAIL EXP SRE FN GHH FN
    14613 CDG-FZR EXP SPECIAL MAIL EXP CDG FZR CDG SASN
    14614 FZR-CDG- EXPRESS MAIL EXP FZR CDG SASN CDG
    15011 LJN-SRE EXP MAIL EXP LJN CDG UMB CDG
    15012 LJN SRE EXP MAIL EXP CDG LJN CDG UMB
    15713 INTERCITY EXPRESS MAIL EXP KIR PNBE BJU PNBE
    15714 INTERCITY EXPRESS MAIL EXP PNBE KIR PNBE BJU
    16780 RMM-TPTY TRI-WKLY .. MAIL EXP RMM TPTY RMM MDU
    16851 MS-RMM EXPRESS MAIL EXP MS RMM MMM RMM
    16852 RMM MS EXPRESS MAIL EXP RMM MS RMM MMM
    17013 PUNE-HYB EXP MAIL EXP PUNE HYB PUNE KWV
    19603 AII RMM HUMSAFAR EXP MAIL EXP AII RMM MNM MMM
    19717 JP CDG INTERCITY MAIL EXP JP CDG UMB CDG
    19718 CDG JP INTERCIT MAIL EXP CDG JP CDG UMB
    22621 RMM-CAPE SUPER FAST SUPERFAST RMM CAPE RMM MDU
    22638 WEST COAST EXP SUPERFAST MAQ MAS AJJ TRL
    22661 MS-RMM SUPERFAST EXP SUPERFAST MS RMM MMM RMM
    22662 RMM-MS SUPERFAST EXP SUPERFAST RMM MS RMM MMM
    30112 BP - MJT LOCAL PASSENGER BP MJT PPGT MJT
    30122 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH BLN MJT BLN
    30128 KLYM - MJT LOCAL PASSENGER KLYM NACC MJT NACC
    30152 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH MJT NACC MJT
    30154 NH-MJT LOCAL PASSENGER NH MJT NACC MJT
    30351 MJT - BT LOCAL PASSENGER MJT BT MMG BT
    30711 LKPR - MJT LOCAL PASSENGER LKPR MJT BLN MJT
    34554 SDAH-CG LOCAL PASSENGER SDAH CG GOF CG
    38103 HWH ULB LOCAL PASSENGER HWH ULB HWH SRC
    38312 MCA HWH LOCAL PASSENGER MCA HWH SRC HWH
    38401 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC
    38404 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38410 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38416 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38441 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC
    38452 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38726 KGP HWH LOCAL PASSENGER KGP HWH SRC HWH
    50106 SWV DIVA PASS PASSENGER SWV DIVA PNVL DIVA
    51189 ET ALD PASS PASSENGER ET ACOI MKP ACOI
    51190 ALD ET PASS PASSENGER ACOI ET ACOI LKJN
    51817 KURJ JHANSI PASS PASSENGER KURJ JHS LAR JHS
    51818 JHANSI KURJ PASS PASSENGER JHS KURJ JHS LAR
    51883 GWL-BIN PASS PASSENGER BINA GWL BINA GUNA
    51884 BIN-GWL PASS PASSENGER GWL BINA GUNA BINA
    53131 SDAH- MFP PASS PASSENGER SDAH MFP BJU MFP
    53132 MFP-SDAH PASS PASSENGER MFP SDAH MFP BJU
    53327 SNDT-GMO PASSENGER PASSENGER SNDT GMO DHN GMO
    53328 GMO-SNDT PASSENGER PASSENGER GMO SNDT GMO DHN
    53345 CPU-ALD PASS PASSENGER CPU ALD CAR ALD
    53346 ALD-CPU PASS PASSENGER ALD CPU ALD NYN
    54039 KKDE-JIND PASS PASSENGER KKDE JIND KKDE KLE
    54040 JIND-KKDE PASS PASSENGER JIND KKDE KLE KKDE
    54058 SMQL DLI PASS PASSENGER SMQL DLI DSA DLI
    54472 RKSH-DLI PASSENGER PASSENGER RKSH DLI HWH HW
    54751 RE-SGNR PASSENGER PASSENGER RE SGNR RE BNW
    54752 SGNR-RE PASSENGER PASSENGER SGNR RE BNW RE
    54803 JU - ADI PASSENGER PASSENGER JU ADI MJ ADI
    54805 JAIPUR PASSENGER PASSENGER ADI JP ADI MJ
    54806 JP ADI PASSNGER PASSENGER JP ADI MJ ADI
    55540 HJP-KIR PASSENGER PASSENGER HJP KIR HJP AYRN
    56365 QLN-EDN PASS PASSENGER GUV PUU KTYM PUU
    56366 PUU-QLN PASS PASSENGER PUU GUV PUU KTYM
    56380 KYJ-ERS PASSR PASSENGER KYJ ERS ALLP ERS
    56709 PLNI-MDU PASS. PASSENGER PLNI MDU KON MDU
    56710 MDU-PLNI PASS PASSENGER MDU PLNI MDU KON
    56721 MDU-RMM PASS. PASSENGER MDU RMM RMD RMM
    56722 RMM-MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM RMD
    56723 MDU-RMM PASSR PASSENGER MDU RMM RMD RMM
    56724 RMM-MDU PASS PASSENGER RMM MDU RMM RMD
    56725 MDU-RMM PASS PASSENGER MDU RMM RMD RMM
    56726 RMM - MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM RMD
    56734 SCT-MDU PASS. PASSENGER SCT MDU VPT MDU
    56735 MDU-SCT PASS. PASSENGER MDU SCT MDU VPT
    56821 MV-TEN PASSENGER PASSENGER MV DG TJ DG
    56822 TEN-MV PASSENGER PASSENGER DG MV TPJ MV
    56824 TPJ-MV PASSENGER PASSENGER TPJ MV KMU MV
    56829 TPJ-RMM PASSENGER PASSENGER TPJ RMM RMD RMM
    56830 RMM-TPJ PASSENGER PASSENGER RMM TPJ RMM RMD
    57307 KCG-MED PASS PASSENGER KCG MED BMO MED
    57308 MED-KCG PASS PASSENGER MED KCG MED BMO
    57456 MBNR-KCG PASS PASSENGER MBNR KCG MBNR SHNR
    57474 BDHN-MBNR PASS PASSENGER BDHN MBNR SHNR MBNR
    58213 TIG-BSP PASSENGER PASSENGER TIG BSP TIG SBP
    58701 SDL - ABKP PASSENGER PASSENGER SDL ABKP SDL APR
    58702 ABKP - SDL PASSENGER PASSENGER ABKP SDL APR SDL
    59101 BRC KATHANA PAS PASSENGER BRC KTNA BRC BJW
    59102 KATHANA BRC PAS PASSENGER KTNA BRC BJW BRC
    59803 RTM-KOTA PASSENGER PASSENGER RTM KOTA RTM NAD
    59804 KOTA-RTM PASSENGER PASSENGER KOTA RTM NAD RTM
    59831 BRC-KOTA PARCEL-CU.. PASSENGER BRC KOTA BRC PIO
    59832 KOTA-BRC PARCEL-CU.. PASSENGER KOTA BRC PIO BRC
    63105 SDAH-BPC MEMU PGRS PASSENGER SDAH LGL KRP LGL
    64017 PWL-SSB 12CAREMU PASSENGER PWL SSB NZM SSB
    64406 DLI-GZB 12CAR EMU PASSENGER DLI GZB DLI SBB
    64408 DLI-GZB 12CAR EMU PASSENGER DLI GZB DLI SBB
    64411 SBB-DLI EMU PASSENGER SBB DLI NDLS DLI
    64439 GZB-DLI 12CAR EMU PASSENGER GZB DLI NDLS DLI
    64493 PWL-NZM 10CAR EMU PASSENGER PWL NZM PWL FDB
    64494 NZM-PWL MEMU PASSENGER NZM PWL FDB PWL
    64557 DLI-SRE MEMU PASSENGER DLI SRE DLI SBB
    64583 TDL-DLI MEMU PASSENGER TDL DLI SBB DLI
    68092 JGM-MDN JANGALMAHA.. PASSENGER JGM MDN KGP MDN
    69118 DHD-BRC MEMU PASSENGER DHD BRC DHD GDA
    69189 ANND-DHD MEMU PASSENGER ANND DHD GDA DHD
    71402 BRMT-PUNE DEMU PASSENGER BRMT PUNE BRMT DD
    71414 SUR PUNE DEMU PASSENGER SUR PUNE SUR BGVN
    71415 PUNE SUR DEMU PASSENGER PUNE SUR BGVN SUR
    74014 KKDE-DLI DMU PASSENGER KKDE DLI SSB DLI
    75002 GD-BNY-GKP-DMU PASSENGER GD GKP GD SUBR
    75005 GKP-BNY-DMU PASSENGER GKP GD SUBR GD
    75008 GD-BNY-GKP-DMU PASSENGER GD GKP GD SUBR
    75227 SPJ-RXL-DEMU PASSENGER SPJ RXL SPJ DBG
    75230 RXL-SPJ DEMU PASSENGER RXL SPJ DBG SPJ
    75238 NKE-MFP DEMU PASSENGER NKE MFP NKE SGL
    79436 PTN-ADI DEMU[EXCEP.. PASSENGER PTN ADI MSH ADI
    79455 BRC-CTD DEMU PASSENGER BRC CTD BRC PRTN
    79456 CTD - BRC DEMU PASSENGER CTD BRC PRTN BRC

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