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रेलवे / ठंड और कोहरे की वजह से रद्द की गईं 343 रेलगाड़ियां, देखें पूरी लिस्ट



indian railway has canceled 343 trains due to cold and fog
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indian railway has canceled 343 trains due to cold and fog

Dainik Bhaskar

Jan 05, 2019, 11:01 AM IST

यूटिलिटी डेस्क. उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, कोहरे और ट्रैक मेंटेनेंस के चलते 5 जनवरी को देश भर में चलने वाली 343 रेलगाड़ियों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। इनमें ज्यादातर गाड़ियां उत्तर भारत में चलने वाली हैं। रद्द की गई इन गाड़ियों में 78 ट्रेनें सुपरफास्ट और मेल कैटेगरी की हैं, जबकि, 265 पैसेंजर और मेमू गाड़ियां हैं। रद्द हुई गाड़ियों में लखनऊ से मेरठ सिटी तक चलने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस के अलावा मंडुआडीह से पटना जंक्शन के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस शामिल हैं। इन गाड़ियों के अलावा रेलवे ने कई गाड़ियों के परिचालन को आंशिक रूप से भी रद्द किया है। इनके अलावा कुछ गाड़ियों के रूट में परिवर्तन भी किया गया है।

रिजर्व टिकट का मिलेगा पूरा रिफंड

  1. ऐसे ले सकते हैं पूरा रिफंड

    रेलवे के मुताबिक, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, पहले से उनमें रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेनों में यात्रा करने का भी विकल्प दिया जाएगा। टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्रियों को अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करके भी रिफंड पा सकते हैं।

  2. अपने आप कैंसल हो जाएगा ऑनलाइन टिकट

    अगर यूजर ने रद्द हुईं ट्रेनों में से किसी भी रेलगाड़ी का टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रेन रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी खुद ही टिकट को कैंसल कर देगा और पूरा पैसा रिफंड कर देगा। यह रकम 5-7 दिन में यूजर के उसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में वापस पहुंच जाएगी, जिससे उसने पेमेंट किया होगा।

  3. नजदीकी स्टेशन पर कैंसल होगा विंडो टिकट

    अगर यूजर ने रिजर्वेशन विंडो से टिकट खरीदा है तो ऐसे टिकट को कैंसल कराने के लिए उसे किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के चलते यूजर किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं, लेकिन यह स्टेशन बोर्डिंग पॉइंट वाले स्टेशन के 5-10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, वह स्टेशन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ा भी होना चाहिए।

  4. ऐसे फाइल होगा टीडीआर

     

    विंडो से कराए गए रिजर्वेशन टिकट से संबंधित ट्रेन कैंसल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल कराया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, तत्काल टिकट चाहे ऑनलाइन लिया हो या विंडो से, उसके लिए टीडीआर ही फाइल करना होगा।

  5. ये गाड़ियां हुईं रद्द

     

    गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी का नाम कहां से  कहां तक
    06919 UBL-BJP SPL PASSENGER UBL BJP
    06920 BJP-UBL SPL PASSENGER BJP UBL
    11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN
    11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS
    12169 SUR INTERCITY SUPERFAST PUNE SUR
    12170 PUNE INTERCITY SUPERFAST SUR PUNE
    12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF
    12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN
    12241 CDG-ASR SUPERFAST SUPERFAST CDG ASR
    12242 ASR-CDG SUPERFAST SUPERFAST ASR CDG
    12419 GOMTI EXP SUPERFAST LKO NDLS
    12420 GOMTI EXPRESS SUPERFAST NDLS LKO
    13120 DLI SDAH EXP MAIL EXP ANVT SDAH
    13240 KOTA - PNBE EXPRESS MAIL EXP KOTA PNBE
    13257 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP DNR ANVT
    13258 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP ANVT DNR
    13308 GANGASATLUJ EXP MAIL EXP FZR DHN
    13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP MAIL EXP BSB SGRL
    13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MAIL EXP SGRL BSB
    14003 MLDT-NDLS EXPRESS MAIL EXP MLDT NDLS
    14005 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP SMI ANVT
    14006 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP ANVT SMI
    14117 SARYU EXPRESS MAIL EXP ALD BST
    14118 MANWAR SANGM EXP MAIL EXP BST ALD
    14211 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP AGC NDLS
    14212 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP NDLS AGC
    14213 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP BSB GD
    14214 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP GD BSB
    14217 UNCHAHAR EXP MAIL EXP PRG CDG
    14218 UNCHAHAR EXP MAIL EXP CDG PRG
    14221 FD-CPA EXPRESS TRAIN MAIL EXP FD CPA
    14222 CPA-FD EXPRESS TRAIN MAIL EXP CPA FD
    14235 VARANASI-BAREILLY EXPRES MAIL EXP BSB BE
    14236 BERELLY VARANASI EXPRESS MAIL EXP BE BSB
    14265 BSB DDN EXP MAIL EXP BSB DDN
    14266 DDN BSB EXPRESS MAIL EXP DDN BSB
    14307 PRG -BE PASS. EXP. MAIL EXP PRG BE
    14308 BE-LKO EXP. LKO-PRG PASS MAIL EXP BE PRG
    14323 ROK INTERCITY EXP MAIL EXP NDLS ROK
    14324 NDLS INTERCITY EXP MAIL EXP ROK NDLS
    14524 UMB-MFP HARIHAR EXPRESS MAIL EXP UMB BJU
    14525 UMB - SGNR INTERCITY EXP MAIL EXP UMB SGNR
    14526 SGNR - UMB INTERCITY EXP MAIL EXP SGNR UMB
    14615 LKU-ASR EXPRESS MAIL EXP LKU ASR
    14616 ASR-LKU EXPRESS MAIL EXP ASR LKU
    14673 SHAHEED EXPRESS MAIL EXP JYG ASR
    15019 GKP-NTV-EXP MAIL EXP GKP NTV
    15020 GKP-NTV-EXP MAIL EXP NTV GKP
    15111 CPR-BCY-EXP MAIL EXP CPR BCY
    15112 BCY-CPR-EXP MAIL EXP BCY CPR
    15117 MUV-JBP EXP MAIL EXP MUV JBP
    15125 KASHI-PATNA JSHATABDI EXP MAIL EXP MUV PNBE
    15126 KASHI-PATNA JSHATABDI EXP MAIL EXP PNBE MUV
    15209 SHC-ASR JANSEWA EXP MAIL EXP SHC ASR
    15210 ASR-SHC JANSEWA EXP MAIL EXP ASR SHC
    15463 BLGT - SGUJ INTERCITY EXP MAIL EXP BLGT SGUJ
    15464 SGUJ - BLGT INTERCITY EXP MAIL EXP SGUJ BLGT
    15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS MAIL EXP DLI APDJ
    15707 KIR-ASR EXPRESS MAIL EXP KIR ASR
    15708 ASR-KIR EXPRESS MAIL EXP ASR KIR
    19119 ADI SMNH EXPRES MAIL EXP ADI SMNH
    19120 SMNH ADI EXPRES MAIL EXP SMNH ADI
    19411 AJMER INTERCITY MAIL EXP ADI AII
    19412 INTERCITY EXP MAIL EXP AII ADI
    19611 AJMER ASR EXP MAIL EXP AII ASR
    22441 CKTD-CNB-INTERCITY SUPERFAST CKTD CNB
    22442 CNB-CKTD-INTERCITY SUPERFAST CNB CKTD
    22453 RAJYA RANI EXP SUPERFAST LJN MTC
    22454 RAJYA RANI EXP SUPERFAST MTC LJN
    23345 BSB-SKTN LINK INTERCITY MAIL EXP CPU SKTN
    23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY MAIL EXP SKTN CPU
    30111 BLN- BP LOCAL PASSENGER BLN BP
    30211 BBDB - DDJ LOCAL PASSENGER BBDB DDJ
    30353 MJT-DTK LOCAL PASSENGER MJT DTK
    30411 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30412 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30413 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30414 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30416 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30451 KOAA-SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30452 SDAH-KOAA LOCAL PASSENGER SDAH KOAA
    30511 CHT - MJT LOCAL PASSENGER CHT MJT
    30552 MJT - GOF LOCAL PASSENGER MJT GOF
    30612 KOAA - BRP LOCAL PASSENGER KOAA BRP
    30712 MJT - LKPR PASSENGER MJT LKPR
    31237 SDAH BP LOCAL PASSENGER SDAH BP
    31240 BP-SDAH PASSENGER BP SDAH
    34125 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34128 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34131 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34134 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34135 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34138 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34139 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34142 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34145 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34146 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    42451 GPD-SPE EMU LOCAL PASSENGER GPD SPE
    51260 NGP -WR PASSENGER PASSENGER NGP WR
    51262 WR- AMI PASS PASSENGER WR AMI
    51286 NGP BSL PASS PASSENGER NGP BSL
    51348 BRMT-DD PASSENGER PASSENGER BRMT DD
    51606 CHRM-KTE PASSANGER PASSENGER CHRM KTE
    51608 GUNA-BINA PASSENGER PASSENGER GUNA BINA
    51609 BINA-GUNA PASSENGER PASSENGER BINA GUNA
    51811 BIN-JHS PASS PASSENGER BINA JHS
    51812 JHS-BIN PASS PASSENGER JHS BINA
    51813 JHS-LKO PASS PASSENGER JHS LKO
    51814 LKO-JHS PASS PASSENGER LKO JHS
    51881 GWL-AGC PASS PASSENGER GWL AGC
    51882 AGC-GWL PASS PASSENGER AGC GWL
    51915 DLI-FN PASSENGER PASSENGER DLI FN
    51916 FN-DLI PASSENGER PASSENGER FN DLI
    52463 PTK-BJPL PASSENGER PTK BJPL
    52468 BJPL-PTK PASSENGER BJPL PTK
    52953 KODR - VRLF MG PASS PASSENGER KODR VRL
    52954 VRLF - KODR MG PASS PASSENGER VRL KODR
    53049 HWH-MKA PASSENGER PASSENGER HWH MKA
    53363 GAYA-DOS PASS. PASSENGER GAYA DOS
    53364 DOS-GAYA PASS PASSENGER DOS GAYA
    53611 BRWD-DOS PASSENGER PASSENGER BRWD DOS
    53612 DOS-BRWD PASSENGER PASSENGER DOS BRWD
    54051 LDH-FZR PASSENGER PASSENGER LDH FZR
    54052 FZR-LDH PASSENGER PASSENGER FZR LDH
    54059 DLI SMQL PASS PASSENGER DLI SMQL
    54060 SMQL DLI PASS PASSENGER SMQL DLI
    54101 UCR-CNB-PASS PASSENGER PRG CPA
    54102 ALD-UCR-CNB-PASS PASSENGER CPA PRG
    54110 DDU - FD PASS PASSENGER FD DDU
    54201 LKO-RBD PASSENGER PASSENGER LKO RBD
    54211 RBL-CNB PASS PASSENGER RBL CNB
    54212 KANPUR RAI BARELI PASSENG PASSENGER CNB RBL
    54227 UCR-RBL PASS PASSENGER UCR RBL
    54228 RBL-UCR PASS PASSENGER RBL UCR
    54232 LKO-FD PASSENGER PASSENGER LKO FD
    54233 FD - LKO PASS PASSENGER FD LKO
    54251 LKO-SRE PASS PASSENGER LKO SRE
    54252 SRE - LKO PASS. PASSENGER SRE LKO
    54253 PYG-LKO PASS PASSENGER PRG LKO
    54254 LKO-PYG PASS PASSENGER LKO PRG
    54255 BSB-LKO PASS PASSENGER BSB LKO
    54256 LKO-BSB PASS PASSENGER LKO BSB
    54262 JNU - BSB PASSENGER PASSENGER JNU BSB
    54281 SLN-LKO PAS PASSENGER SLN LKO
    54282 LKO-SLN PASS. PASSENGER LKO SLN
    54283 SLN-LKO PASS. PASSENGER SLN LKO
    54284 LKO-SLN PASS PASSENGER LKO SLN
    54293 PBH-LKO PASSENGER PASSENGER PBH LKO
    54294 LKO-PBH PASS PASSENGER LKO PBH
    54311 BAREILLY MORADABAD PASSE PASSENGER BE MB
    54312 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB BE
    54313 CHANDAUSI MORADABAD PASSE PASSENGER CH MB
    54314 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB CH
    54354 BARELLY ALIGARH PASSENGER PASSENGER BE ALJN
    54371 PRG-BE PASS. PASSENGER PRG FD
    54372 FD-PRG PASSENGER PASSENGER FD PRG
    54375 PRG- JNU PASS. PASSENGER PRG JNU
    54376 JNU-PRG PASS. PASSENGER JNU PRG
    54377 PRAYAG- BAREILLY PASS PASSENGER PRG BE
    54378 BE-PRG PASSENGER PASSENGER BE PRG
    54387 NBD KTW PASSENGER PASSENGER NBD KTW
    54388 KOTDEWAR NBD PASS PASSENGER KTW NBD
    54397 SHTS-MB PASSENGER PASSENGER SHTS MB
    54398 MB-SHTS PASSENGER PASSENGER MB SHTS
    54467 TDL-ETH PASS PASSENGER TDL ETAH
    54468 ETH-TDL PASSENGER ETAH TDL
    54481 HW-RKSH PAS PASSENGER HW RKSH
    54641 DLI-FZR PASS PASSENGER DLI FZR
    54642 FZR - DLI PASS. PASSENGER FZR DLI
    54765 DUI-BTI PASSENGER PASSENGER DUI BTI
    54766 BTI-DUI PASSENGER PASSENGER BTI DUI
    55042 GKP-BTH PASSENGER PASSENGER GKP BTH
    55079 BTH-GKP PASSENGER PASSENGER BTH GKP
    55081 NKE-GKP PASSENGER PASSENGER NKE GKP
    55082 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55126 ALY-BSB PASSENGER PASSENGER ALY MUV
    55127 BSB- ALY PASSENGER PASSENGER MUV ALY
    55128 ALY - MUV PASSENGER PASSENGER ALY MUV
    55129 BSB-ALY PASSENGER PASSENGER MUV ALY
    55133 BUI - BCY PASSENGER PASSENGER BUI BCY
    55134 MUV - BUI PASSENGER PASSENGER BCY BUI
    55163 SHG-MAU-ARJ PASSENGER PASSENGER SHG ARJ
    55164 ARJ-MAU-SHG PASSENGER PASSENGER ARJ SHG
    55223 SPJ-DBG PASS PASSENGER SPJ DBG
    55224 DBG-SPJ PASSENGER PASSENGER DBG SPJ
    55421 MLDT - BLGT PASSENGER PASSENGER MLDT BLGT
    55422 BLGT - MLDT PASSENGER PASSENGER BLGT MLDT
    55541 HJP-BHBR PASSEBGER PASSENGER HJP BHBR
    55711 MLDT - NJP PASSENGER PASSENGER MLDT NJP
    55712 NJP - MLDT PASSENGER PASSENGER NJP MLDT
    56377 ALLP-KYJ PASSR PASSENGER ALLP KYJ
    56378 KYJ-ALLP PASSR PASSENGER KYJ ALLP
    56921 UBL-BGM FAST PASS PASSENGER UBL BGM
    56922 BGM-UBL FAST PASS PASSENGER BGM UBL
    56927 UBL-CKBK FAST PASS PASSENGER UBL CKBK
    56928 CKBK-UBL FAST PASS PASSENGER CKBK UBL
    57327 GNT PASS PASSENGER DHNE GNT
    57328 DHNE PASS PASSENGER GNT DHNE
    57501 PASS PASSENGER NZB BDHN
    57502 BDHN-MZL PASS PASSENGER BDHN MZL
    57503 MZL-BDHN PASS PASSENGER MZL BDHN
    57504 PASS PASSENGER BDHN NZB
    58162 JSG HTE PASSENGER PASSENGER JSG HTE
    58213 TIG-BSP PASSENGER PASSENGER TIG BSP
    58214 BSP-TIG PASSENGER PASSENGER BSP TIG
    58217 TIG-R PASS PASSENGER TIG R
    58218 R-TIG PASS PASSENGER R TIG
    58527 R-VSKP PASS PASSENGER R VSKP
    58529 DURG-VSKP PASSENGER DURG VSKP
    58530 VSKP-DURG PASSENGER VSKP DURG
    59319 UJN BPL PASS PASSENGER UJN BPL
    59320 BPL UJJAIN PASS PASSENGER BPL UJN
    59379 IND MKC PASS PASSENGER INDB MKC
    59380 MKC - IND PASS PASSENGER MKC INDB
    59503 VG OKHA FAST PA PASSENGER VG OKHA
    59504 OKHA VG FAST PA PASSENGER OKHA VG
    63265 MFP-PPTA MEMU PASSENGER MFP PPTA
    63268 PPTA-MFP MEMU PASSENGER PPTA MFP
    63273 BJU-MKA MEMU PASSENGER PASSENGER BJU MKA
    63276 MKA-BJU MEMU PASSENGER PASSENGER MKA BJU
    63289 GAYA-DOS MEMU PASSENGER GAYA DOS
    63290 DOS-GAYA MEMU PASSENGER DOS GAYA
    63554 BSB ASN PASS PASSENGER BSB ASN
    64019 PWL-SSB EMU PASSENGER PWL SSB
    64032 SSB-GZB 12CAR EMU PASSENGER SSB GZB
    64034 SSB-GZB 10 CAR EMU PASSENGER SSB GZB
    64036 SSB-GZB 12CAR EMU PASSENGER SSB GZB
    64064 PND-4 EMU PASSENGER DLI PWL
    64087 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM NDLS
    64091 HNZM-HNZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64093 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM SSB
    64097 NDLS-SSB 10 CAR EMU PASSENGER NDLS SSB
    64098 SSB-NZM EMU PASSENGER SSB NZM
    64163 CNB-PNK MEMU PASSENGER CNB PNK
    64168 ALJN-PWL EMU PASSENGER ALJN PWL
    64205 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64207 LKO-CNB MEMU PASSENGER LKO CNB
    64210 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB LJN
    64212 CNB-LKO MEMU PASSENGER CNB LJN
    64213 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64221 LKO-HRI-LKO MEMU PASSENGER LKO SPN
    64222 HRI-LKO-HRI MEMU PASSENGER SPN LKO
    64235 BBK-CNB MEMU PASSENGER BBK CNB
    64254 CNB-LJN MEMU PASSENGER CNB LJN
    64274 LJN-BBK MEMU PASSENGER LJN BBK
    64275 BBK-LJN MEMU PASSENGER BBK LJN
    64403 GZB-DLI 12CAR EMU PASSENGER GZB DLI
    64406 DLI-GZB 12CAR EMU PASSENGER DLI GZB
    64423 GZB-NDLS EMU PASSENGER GZB NDLS
    64430 NDLS-GZB PASSENGER NDLS GZB
    64439 GZB-DLI 12CAR EMU PASSENGER GZB DLI
    64483 KKDE-UMB MEMU PASSENGER KKDE UMB
    64516 NLDM-UMB PASS PASSENGER NLDM UMB
    64517 UMB-NLDM PASS PASSENGER UMB NLDM
    64553 MB-ANVT MEMU PASSENGER MB ANVT
    64554 ANVT-MB MEMU PASSENGER ANVT MB
    64555 ANVT-MTC MEMU PASSENGER ANVT MTC
    64556 MTC-ANVT MEMU PASSENGER MTC ANVT
    64913 DLI-ROK MEMU PASSENGER DLI ROK
    64916 ROK-DLI MEMU PASSENGER ROK DLI
    64952 AGC-BXN PASSENGER AGC BXN
    68027 ROU-SBP PASSENGER PASSENGER ROU SBP
    68028 SBP-ROU PASSENGER PASSENGER SBP ROU
    68029 ROU-JSG PASSENGER PASSENGER ROU JSG
    68643 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68644 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    68645 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68646 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    69131 ADI - GNC MEMU PASSENGER ADI GNC
    69132 GNC - ADI MEMU PASSENGER GNC ADI
    69188 RTM-DHD MEMU PASSENGER RTM DHD
    69191 ANND-GNC MEMU PASSENGER ANND GNC
    69192 GNC-ANND MEMU PASSENGER GNC ANND
    71303 BGK PASS PASSENGER SUR GDG
    71304 BGK-SUR PASS PASSENGER GDG SUR
    71903 IDH-BKI SHUTTLE PASSENGER IDH BKI
    71904 BKI-IDH SHUTTLE PASSENGER BKI IDH
    74201 PBH-LKO DMU PASSENGER PBH LKO
    74202 LKO/PBH DMU PASSENGER LKO PBH
    74641 1JA JUC-ASR DMU PASSENGER JUC MOW
    74642 JUC-ASR PASSENGER ASR JUC
    74643 JUC-ASR DMU PASSENGER JUC ASR
    74647 LDH-JUC DMU PASSENGER LDH JUC
    74648 JUC-NRO-LDH DMU PASSENGER JUC LDH
    74911 HSX-JUC DMU PASSENGER HSX JUC
    74912 HSX-JUC DMU PASSENGER JUC HSX
    74973 FZR-FKA DMU PASSENGER FZR FKA
    74976 FKA-FZR DMU PASSENGER FKA FZR
    74981 KKP-FKA DMU PASSENGER KKP FKA
    74984 FKA-KKP DMU PASSENGER FKA KKP
    74993 KKDE-UMB PASS PASSENGER KKDE UMB
    74994 UMB-KKDE PASS PASSENGER UMB KKDE
    75213 RXL-SGL DEMU PASSENGER RXL SGL
    75214 SGL-RXL DEMU PASSENGER SGL RXL
    75707 RDP - SGUJ DEMU PASSENGER RDP SGUJ
    75708 SGUJ - RDP DEMU PASSENGER SGUJ RDP
    75719 MLFC - SGUJ DEMU PASSENGER MLFC SGUJ
    75720 SGUJ- MLFC DEMU PASSENGER SGUJ MLFC
    75911 TSK - DNGI DEMU PASSENGER TSK DNGI
    75912 DNGI - TSK DEMU PASSENGER DNGI TSK
    76501 BWT-KQZ DEMU PASSENGER BWT KQZ
    76502 KQZ - BNC PASS PASSENGER KQZ BWT
    76503 BWT-KQZ RBUS PASSENGER BWT KQZ
    76504 KQZ-BWT DEMU PASSENGER KQZ BWT
    76803 LLI-TPJ DMU PASSENGER LLI TPJ
    76804 TPJ-LLI DMU PASSENGER TPJ LLI
    76824 TPJ TJ DEMU PASSENGER TPJ TJ
    76827 TJ TPJ DEMU PASSENGER TJ TPJ
    77603 SC-MOB DEMU PASSENGER SC MOB
    77604 BMO-FM DEMU PASSENGER BMO FM
    77605 FM-BMO DEMU PASSENGER FM BMO
    77606 MOB-SC DEMU PASSENGER MOB SC
    77607 SC-MED DEMU PASSENGER SC MED
    77608 MED-SC DEMU PASSENGER MED SC
    77609 FM-MOB DEMU PASSENGER FM MOB
    77610 MOB-SC DEMU PASSENGER MOB SC
    77611 SC-BMO DEMU PASSENGER SC BMO
    77612 BMO-SC DEMU PASSENGER BMO SC
    77613 SC-MOB DEMU PASSENGER SC MOB
    77614 MOB-SC DEMU PASSENGER MOB SC
    77615 SC-MED DEMU PASSENGER SC MED
    77616 MED-SC DEMU PASSENGER MED SC
    77617 SC-MOB DEMU PASSENGER SC MOB
    77618 BMO-FM DEMU PASSENGER MOB SC
    77619 SC-MED DEMU PASSENGER SC MED
    77630 SC-UR DEMU PASSENGER SC UR
    77631 FM-UR DEMU PASSENGER FM UR
    77640 UR-FM DEMU PASSENGER UR FM
    77641 UR-FM DEMU PASSENGER UR FM
    77695 NDL-KRNT DEMU PASSENGER NDL KRNT
    78512 SALR-VBL RAIL BUS MAIL EXP SALR VBL
    78513 VBL-SALR RAIL BUS MAIL EXP VBL SALR
    78514 SALR-VBL RAIL BUS MAIL EXP SALR VBL
    79457 SUNR - DHG DEMU PASSENGER SUNR DHG
    79458 DHG - SUNR DEMU PASSENGER DHG SUNR
    79459 SUNR DHG DMU PASSENGER SUNR DHG
    79460 DHG - SUNR DMU PASSENGER DHG SUNR
    79481 RB 79481 MAIL EXP VJF AJM
    79482 RB 79482 MAIL EXP AJM VJF
    79485 RB 79485 MAIL EXP VJF UMNF
    79486 RB 79486 MAIL EXP UMNF VJF
    79487 RB 79487 MAIL EXP VJF UMNF
    79488 RB 79488 MAIL EXP UMNF VJF
    99818 PUNE-LNL PASSENGER PUNE LNL

     

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