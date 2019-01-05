Dainik BhaskarJan 05, 2019, 11:01 AM IST
यूटिलिटी डेस्क. उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, कोहरे और ट्रैक मेंटेनेंस के चलते 5 जनवरी को देश भर में चलने वाली 343 रेलगाड़ियों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। इनमें ज्यादातर गाड़ियां उत्तर भारत में चलने वाली हैं। रद्द की गई इन गाड़ियों में 78 ट्रेनें सुपरफास्ट और मेल कैटेगरी की हैं, जबकि, 265 पैसेंजर और मेमू गाड़ियां हैं। रद्द हुई गाड़ियों में लखनऊ से मेरठ सिटी तक चलने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस के अलावा मंडुआडीह से पटना जंक्शन के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस शामिल हैं। इन गाड़ियों के अलावा रेलवे ने कई गाड़ियों के परिचालन को आंशिक रूप से भी रद्द किया है। इनके अलावा कुछ गाड़ियों के रूट में परिवर्तन भी किया गया है।
रिजर्व टिकट का मिलेगा पूरा रिफंड
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ऐसे ले सकते हैं पूरा रिफंड
रेलवे के मुताबिक, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, पहले से उनमें रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेनों में यात्रा करने का भी विकल्प दिया जाएगा। टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्रियों को अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करके भी रिफंड पा सकते हैं।
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अपने आप कैंसल हो जाएगा ऑनलाइन टिकट
अगर यूजर ने रद्द हुईं ट्रेनों में से किसी भी रेलगाड़ी का टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रेन रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी खुद ही टिकट को कैंसल कर देगा और पूरा पैसा रिफंड कर देगा। यह रकम 5-7 दिन में यूजर के उसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में वापस पहुंच जाएगी, जिससे उसने पेमेंट किया होगा।
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नजदीकी स्टेशन पर कैंसल होगा विंडो टिकट
अगर यूजर ने रिजर्वेशन विंडो से टिकट खरीदा है तो ऐसे टिकट को कैंसल कराने के लिए उसे किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के चलते यूजर किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं, लेकिन यह स्टेशन बोर्डिंग पॉइंट वाले स्टेशन के 5-10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, वह स्टेशन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ा भी होना चाहिए।
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ऐसे फाइल होगा टीडीआर
विंडो से कराए गए रिजर्वेशन टिकट से संबंधित ट्रेन कैंसल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल कराया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, तत्काल टिकट चाहे ऑनलाइन लिया हो या विंडो से, उसके लिए टीडीआर ही फाइल करना होगा।
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ये गाड़ियां हुईं रद्द
गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी का नाम कहां से कहां तक 06919 UBL-BJP SPL PASSENGER UBL BJP 06920 BJP-UBL SPL PASSENGER BJP UBL 11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN 11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS 12169 SUR INTERCITY SUPERFAST PUNE SUR 12170 PUNE INTERCITY SUPERFAST SUR PUNE 12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF 12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN 12241 CDG-ASR SUPERFAST SUPERFAST CDG ASR 12242 ASR-CDG SUPERFAST SUPERFAST ASR CDG 12419 GOMTI EXP SUPERFAST LKO NDLS 12420 GOMTI EXPRESS SUPERFAST NDLS LKO 13120 DLI SDAH EXP MAIL EXP ANVT SDAH 13240 KOTA - PNBE EXPRESS MAIL EXP KOTA PNBE 13257 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP DNR ANVT 13258 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP ANVT DNR 13308 GANGASATLUJ EXP MAIL EXP FZR DHN 13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP MAIL EXP BSB SGRL 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MAIL EXP SGRL BSB 14003 MLDT-NDLS EXPRESS MAIL EXP MLDT NDLS 14005 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP SMI ANVT 14006 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP ANVT SMI 14117 SARYU EXPRESS MAIL EXP ALD BST 14118 MANWAR SANGM EXP MAIL EXP BST ALD 14211 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP AGC NDLS 14212 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP NDLS AGC 14213 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP BSB GD 14214 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP GD BSB 14217 UNCHAHAR EXP MAIL EXP PRG CDG 14218 UNCHAHAR EXP MAIL EXP CDG PRG 14221 FD-CPA EXPRESS TRAIN MAIL EXP FD CPA 14222 CPA-FD EXPRESS TRAIN MAIL EXP CPA FD 14235 VARANASI-BAREILLY EXPRES MAIL EXP BSB BE 14236 BERELLY VARANASI EXPRESS MAIL EXP BE BSB 14265 BSB DDN EXP MAIL EXP BSB DDN 14266 DDN BSB EXPRESS MAIL EXP DDN BSB 14307 PRG -BE PASS. 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