Dainik Bhaskar Jan 01, 2019, 04:40 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. नए साल पर शिरडी और चारों ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के ईस्ट जोन रीजनल ऑफिस ने आस्था सर्किट स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसमें श्रद्धालुओं को प्रयागराज के कुंभ में स्नान करने का भी मौका मिलेगा। यात्रा की शुरुआत 5 फरवरी से होगी।

IRCTC East Zone Regional Office Patna launches Astha Circuit special Tourist Train covering important destinations Shirdi, Jyortirlings and Kumbh. Booking for this Package (EZBD23) can be made on the following website link : https://t.co/c7BzXFqZ3J pic.twitter.com/X8mapifgpd