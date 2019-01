यूटिलिटी डेस्क. इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले ऐसे लोग, जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है। उन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चेतावनी दी है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ऊंचे मूल्य का लेनदेन करने वाले ऐसे लोग, जिन्होंने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइन नहीं किया है, उन्हें रिटर्न फाइल करने या जवाब देने के लिए आयकर विभाग की तरफ से 21 दिन का समय दिया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2017-18 में ऊंचे मूल्य का लेनदेन करने वालों की पहचान करने के लिए सीबीडीटी ने विभाग के डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का एनालिसिस किया है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल या एसएमएस के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। एसएमएस या मेल मिलने के बाद ऐसे लोगों को अपनी देनदारी का आकलन करना होगा और 21 दिन के भीतर आईटीआर भरन या जवाब देना होगा।

Non-filers are requested to assess their tax liability for AY 2018-19& file ITR/submit online response within 21 days.If explanation is found satisfactory,matters will be closed online.Where no return is filed/no response is recd, proceedings under IT Act may be initiated.