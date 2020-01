Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 11:14 AM IST

यूटिलिटी डेस्क. आधार के साथ अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। UIDAI ने आधार में मोबाइल नंबर और ई-मेल के वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आसान बना दिया है। आप m-aadhaar ऐप से आसानी से मोबाइल नंबर और ई-मेल वेरीफाई कर सकेंगे। इस ऐप में वेरीफाई ई-मेल और मोबाइल का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

