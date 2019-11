Dainik Bhaskar Nov 20, 2019, 04:50 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. अब से आधार सेवा केंद्र सप्ताह के सातों दिन खुलेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इन केंद्रों को सातों दिन खुला रखने का फैसला किया है। इससे पहले, आधार सेवा केंद्र मंगलवार को बंद रहते थे। इन केंद्रों की क्षमता प्रतिदिन 1,000 आधार इनरॉलमेंट या रिक्वेस्ट्स अपडेट करने की है। फिलहाल देश में 19 से ज्यादा आधार केंद्र हैं और साल के अंत तक 53 शहरों में 114 ऐसे केंद्र बनाने की योजना बनाई है। आधार सेवा केंद्र जाने के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।

UIDAI-run #AadhaarSevaKendra now open all 7 days.

These centres have capacity to service up to 1000 Aadhaar enrolment or update requests per day. Visit an #ASK today to experience Aadhaar services in a state-of-the-art environment. Book appointment from: https://t.co/QFcNEqehlP pic.twitter.com/2JflucB90W