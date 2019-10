Dainik Bhaskar Oct 20, 2019, 01:17 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. एयर इंडिया (Air India) ने त्योहारी सीजन में Diwali Sale 2019 शुरू की है। इस सेल में यात्री मात्र 999 रुपए में अपना टिकट बुक करा कर दिवाली पर घर की यात्रा की जा सकती है। एयर इंडिया की ओर से शुरू की गई Diwali Sale के तहत यात्रियों को 20 अक्टूबर की रात 12 बजे तक टिकट बुक कराना होगा। इस टिकट को बुक करने के बाद यात्री 27 और 28 अक्टूबर को यात्रा कर सकते हैं।

#FlyAI : Celebrate this festive season with Air India #Diwali Sale.

!!! 999 all inclusive !!!

For bookings Log on to https://t.co/RDAydvsyUw. pic.twitter.com/eTsdRghR26