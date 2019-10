Dainik Bhaskar Oct 02, 2019, 11:17 AM IST

यूटिलिटी डेस्क. एयर इंडिया ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि पटना आने- जाने वाले यात्रियों को यात्रा में रियायत दी जाएगी। इन यात्रियों से टिकट बदलने, तारीख बदलने, कैंसिल कराने और रिफंड पर कोई पेनाल्‍टी नहीं वूसली जाएगी। यह व्यवस्था 3 अक्टूबर 2019 तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर लागू होगी। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ के हालात बने हुए हैं।

#FlyAI: Due to inclement weather at Patna resulting in inconvenience to passengers #Airindia has waived off all applicable penalties of re-issuance, date change, no-show,cancellation and refund charges for travel from/to Patna for both Dom & Int flights for travel upto 3rdOct,19