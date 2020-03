दैनिक भास्कर Mar 18, 2020, 12:17 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. देश के बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने नई सर्विस 'ICICIStack' शुरू की है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब बिना ब्रांच जाए घर या फिर ऑफिस से डिजिटल बैंकिंग के जरिए अपने बैंक से जुड़े सभी कामों को निपटाए जा सकेंगे। बैंक नए प्लेटफॉर्म के जरिए 500 जरूरी बैंकिंग सुविधाएं दे रहा है। बैंक ने एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस) प्लेटफॉर्म,- 'आईसीआईसीआई स्टैक' को लॉन्च किया है। बैंक के अनुसार इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य सभी ग्राहकों को घर बैठे सर्विस मुहैया कराना है ताकि उन्हे कोरोनावायरस से सुरक्षित रखा जा सके। ये सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर तुरंत उपलब्ध है।

#JustIn: ICICI Bank launches ‘#ICICIStack’, a set of the country’s most comprehensive #DigitalBanking services & APIs, to ensure uninterrupted banking experience to customers at a time when they are advised to stay indoors in the wake of the coronavirus outbreak. pic.twitter.com/iAke07eEkZ