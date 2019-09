Dainik Bhaskar Sep 05, 2019, 12:25 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम की सालाना बैठक में ऑटो निर्माता कंपनियों से कहा कि सरकार का पेट्रोल-डीजल के वाहनों को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसको लेकर कई लोग पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों को बंद करने का सुझाव दे रहे हैं। लेकिन सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि उन्होने ऑटो निर्माता कंपनियों से वायु प्रदूषण को कम करने वाली तकनीक विकसित करने पर जोर देने को कहा।



68 हाईवे परियोजनाओं की घोषणा अगले तीन महीनों में

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय अगले तीन महीनों में हाईवे की 68 परियोजनाओं की घोषणा करने वाला है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के निर्माण पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन हाईवे के निर्माण के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इन हाईवे के बनने से वाहनों की मांग बढ़ेगी और ऑटो सेक्टर को भी फायदा होगा।



Nitin Gadkari, Minister of Road Transport & Highways: There were discussions & the ministry had received suggestions that petrol-diesel vehicles be banned. I would like to clearify that govt does not intend to ban petrol & diesel vehicles. We aren't going to do anything like that pic.twitter.com/8CfTEmKHIy