दैनिक भास्कर Mar 18, 2020, 10:16 AM IST

यूटिलिटी डेस्क. कोराना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सककार ने घोषणा की है कि आयुष्मान भारत-पीएम जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) के तहत कोरोना वायरस (कोविड-19) के लक्षणों वाले मरीज का मुफ्त इलाज किया जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के सीईओ डॉ इंदू भूषण के अनुसार जिन लक्षणों के लिए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाय के तहत उपलब्ध है, उनमें निमोनिया, बुखार आदि शामिल हैं। भूषण ने ट्वीट किया कि कोविड-19 के लक्षण जैसे निमोनिया, बुखार आदि का इलाज योजना के विभिन्न पैकेजों के जरिए योजना के तहत सूची में शामिल अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त कराया जा सकता है।

Treatment of symptoms of #COVID19 #Corona like Pneumonia, Fever, Respiratory Failure etc. is available, thru diff. Packages, under #AyushmanBharat #PMJAY free of cost for eligible people in empanelled hospitals & other designated hospitals. @PMOIndia @drharshvardhan @MoHFW_INDIA