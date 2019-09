Dainik Bhaskar Sep 06, 2019, 01:25 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. अब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करना बच्चाें के लिए बोरिंग नहीं रहेगा। भारतीय रेलवे एक नई पहल कर रहा है। इस पहल के तहत रेलवे स्टेशनों पर बच्चों के लिए फन ज़ोन बनाए जाएंगे। रेलवे ने ट्विट कर इसकी जानकारी दी है।



आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम रेलवे स्टेशन पर इसकी शुरुआत हो गई है। यहां प्लेटफार्म 1 पर देश का पहला गेमिंग जोन बना है। यह गेमिंग जोन वाल्टर डिविजन की पहल से बना है। इस गेमिंग जोन की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यहां बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी कई फन एक्टिविटीज हैं। विशाखापटनम रेलवे स्टेशन देश के सबसे साफ-सुथरे रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है।

First time in Indian Railways a gaming zone has been developed at PF no 1 of Vishakhapatnam Railway Station for waiting passengers and their children. This is an innovative initiative by Waltair Division. pic.twitter.com/GkdK0uE293