Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 01:57 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एटीएम से 'कार्डलैस कैश विड्रॉल' सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के तहत मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन 'आईमोबाइल' का उपयोग करके आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। इस सुविधा के तहत 1 दिन में 20 हजार रुपए निकाले जा सकेंगे।

#JustIn: #ICICIBank introduces #CardlessCashWithdrawal facility which enables customers to withdraw cash from over 15,000 ATMs of the Bank by simply raising a request on ‘#iMobile’, its mobile banking application, without using a debit card. pic.twitter.com/DE0r2lI338