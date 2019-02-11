यूटिलिटी डेस्क. राजस्थान में 5 फीसदी आरक्षण को लेकर जारी गुर्जर आंदोलन का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। इसके कारण रेलवे ने राजस्थान से गुजरने वाली करीब 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें कोटा-निजामुद्दीन जन शताब्दी के साथ-साथ मुबंई सेंट्रल-निजामुद्दीन और मडगांव-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। ट्रैक मरम्मत, आंदोलन व अन्य कारणों से 11 फरवरी को 461 ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। रद्द गाड़ियों में 93 ट्रेनें सुपरफास्ट/मेल कैटेगरी की और 368 गाड़ियां पैसेंजर/मेमू कैटेगरी की हैं। कैंसल हुई गाड़ियों में अगर आपने पहले से रिजर्वेशन करा रखा है तो रेलवे की तरफ से पूरा टिकट अमाउंट रिफंड किया जाएगा।
ऐसे ले सकते हैं पूरा रिफंड
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रेलवे के मुताबिक, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, पहले से उनमें रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेनों में यात्रा करने का भी विकल्प दिया जाएगा। टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्रियों को अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करके भी रिफंड पा सकते हैं।
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ऑनलाइन बुक टिकट खुद हो जाएंगे कैंसल
अगर यूजर ने रद्द हुईं ट्रेनों में से किसी भी रेलगाड़ी का टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रेन रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी खुद ही टिकट को कैंसल कर देगा और पूरा पैसा रिफंड कर देगा। यह रकम 5-7 दिन में यूजर के उसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में वापस पहुंच जाएगी, जिससे उसने पेमेंट किया होगा।
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नजदीकी रेलवे स्टेशन से कैंसल होगा विंडो टिकट
अगर यूजर ने रिजर्वेशन विंडो से टिकट खरीदा है तो ऐसे टिकट को कैंसल कराने के लिए उसे किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के चलते यूजर किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं, लेकिन यह स्टेशन बोर्डिंग पॉइंट वाले स्टेशन के 5-10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, वह स्टेशन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ा भी होना चाहिए।
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ऐसे फाइल होगा टीडीआर
विंडो से कराए गए रिजर्वेशन टिकट से संबंधित ट्रेन कैंसल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल कराया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, तत्काल टिकट चाहे ऑनलाइन लिया हो या विंडो से, उसके लिए टीडीआर ही फाइल करना होगा।
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ये गाड़ियां हुईं रद्द
गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी टाइप कहां से कहां तक 01657 HBJ PNBE CHHATH SPL TRAIN SPECIAL HBJ PNBE 04151 SUMMER SPL SPECIAL CNB ADI 06011 MS-SCT SPL SPECIAL MS SCT 11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN 11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS 11124 GWL BJU MAIL MAIL EXP GWL BJU 11423 SUR HUBLI EXP MAIL EXP SUR UBL 11424 GDG-SUR EXPRESS MAIL EXP UBL SUR 12059 NZM JAN SHATABDI JANSHATABDI KOTA NZM 12060 KOTA JANSHTBDI JANSHATABDI NZM KOTA 12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF 12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN 12217 KCVL SUF SUPERFAST KCVL CDG 12241 CDG-ASR SUPERFAST SUPERFAST CDG ASR 12242 ASR-CDG SUPERFAST SUPERFAST ASR CDG 12264 PUNE DURANTO EXP SUPERFAST NZM PUNE 12415 IND NZM EXPRESS SUPERFAST INDB NDLS 12416 INTERCITY EXP SUPERFAST NDLS INDB 12419 GOMTI EXP SUPERFAST LKO NDLS 12420 GOMTI EXPRESS SUPERFAST NDLS LKO 12450 GOA SMPRK KRANTI EXP SUPERFAST CDG MAO 12505 NORTHEAST EXPRESS SUPERFAST GHY ANVT 12535 LJN R GARIB RATH SUPERFAST LJN R 12595 GKP-ANVT HAMSAFAR EXP SUPERFAST GKP ANVT 12767 NED-SRC EXP SUPERFAST NED SRC 12873 HTE-ANVT EXPRESS SUPERFAST HTE ANVT 12903 GOLDENTEMPLE ML SUPERFAST MMCT ASR 12917 GUJARAT SMPRK K SUPERFAST ADI NZM 12938 GARBHA EXPRESS SUPERFAST HWH GIMB 12947 AZIMABAD EXPRESS SUPERFAST ADI PNBE 12953 AUG KR RAJ EXP RAJDHANI MMCT NZM 13005 AMRITSAR MAIL MAIL EXP HWH ASR 13239 PNBE-KOTA EXPRESS MAIL EXP PNBE KOTA 13240 KOTA - PNBE EXPRESS MAIL EXP KOTA PNBE 13257 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP DNR ANVT 13258 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP ANVT DNR 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MAIL EXP SGRL BSB 13413 FARAKKA EXPRESS MAIL EXP MLDT DLI 14211 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP AGC NDLS 14212 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP NDLS AGC 14213 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP BSB GD 14214 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP GD BSB 14221 FD-CPA EXPRESS TRAIN MAIL EXP FD CPA 14222 CPA-FD EXPRESS TRAIN MAIL EXP CPA FD 14235 VARANASI-BAREILLY EXPRES MAIL EXP BSB BE 14236 BERELLY VARANASI EXPRESS MAIL EXP BE BSB 14265 BSB DDN EXP MAIL EXP BSB DDN 14266 DDN BSB EXPRESS MAIL EXP DDN BSB 14323 ROK INTERCITY EXP MAIL EXP NDLS ROK 14324 NDLS INTERCITY EXP MAIL EXP ROK NDLS 14523 MFP-UMB EXPRESS MAIL EXP BJU UMB 14673 SHAHEED EXPRESS MAIL EXP JYG ASR 15019 GKP-NTV-EXP MAIL EXP GKP NTV 15020 GKP-NTV-EXP MAIL EXP NTV GKP 15111 CPR-BCY-EXP MAIL EXP CPR BCY 15112 BCY-CPR-EXP MAIL EXP BCY CPR 15209 SHC-ASR JANSEWA EXP MAIL EXP SHC ASR 15210 ASR-SHC JANSEWA EXP MAIL EXP ASR SHC 15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS MAIL EXP DLI APDJ 15707 KIR-ASR EXPRESS MAIL EXP KIR ASR 15708 ASR-KIR EXPRESS MAIL EXP ASR KIR 15716 GAREEB NAWAJ EXPRESS MAIL EXP AII KNE 18212 JDB DURG EXP MAIL EXP JDB DURG 18233 INDB-BSP NARMADA EXP MAIL EXP INDB BSP 18234 BSP-INDB NARMADA EXP MAIL EXP BSP INDB 18235 BPL-BSP EXP CUM PASS MAIL EXP BPL BSP 18236 BSP-BPL PASS CUM EXP MAIL EXP BSP BPL 18247 BSP-REWA MAIL EXP BSP REWA 18512 VSKP-KRPU BI-WEEKLY INTER MAIL EXP VSKP KRPU 19019 DEHRADUN EXP MAIL EXP BDTS DDN 19023 FZR JANATA EXP MAIL EXP MMCT FZR 19270 PBR EXPRESS MAIL EXP MFP PBR 19411 AJMER INTERCITY MAIL EXP ADI AII 19412 INTERCITY EXP MAIL EXP AII ADI 22413 MAO-NZM RAJDHANI EXPRESS RAJDHANI MAO NZM 22423 GKP-ASR SUPERFAST EXP SUPERFAST GKP ASR 22441 CKTD-CNB-INTERCITY SUPERFAST CKTD CNB 22442 CNB-CKTD-INTERCITY SUPERFAST CNB CKTD 22453 RAJYA RANI EXP SUPERFAST LJN MTC 22454 RAJYA RANI EXP SUPERFAST MTC LJN 22814 PRDP-SRC WEEKLY SF EXP SUPERFAST PRDP SRC 22841 SRC MAS ANTYODAYA EXPRESS SUPERFAST SRC MAS 22925 UMB - KLK LINK EXP SUPERFAST UMB KLK 22941 INBD JAT S F EXP SUPERFAST INDB JAT 23345 BSB-SKTN LINK INTERCITY MAIL EXP CPU SKTN 23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY MAIL EXP SKTN CPU 29020 KOTA - MDS EXP MAIL EXP KOTA MDS 30111 BLN- BP LOCAL PASSENGER BLN BP 30211 BBDB - DDJ LOCAL PASSENGER BBDB DDJ 30353 MJT-DTK LOCAL PASSENGER MJT DTK 30411 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH 30412 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB 30413 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH 30414 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB 30416 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB 30451 KOAA-SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH 30452 SDAH-KOAA LOCAL PASSENGER SDAH KOAA 30511 CHT - MJT LOCAL PASSENGER CHT MJT 30552 MJT - GOF LOCAL PASSENGER MJT GOF 30612 KOAA - BRP LOCAL PASSENGER KOAA BRP 30712 MJT - LKPR PASSENGER MJT LKPR 31237 SDAH BP LOCAL PASSENGER SDAH BP 31240 BP-SDAH PASSENGER BP SDAH 34125 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH 34128 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB 34131 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH 34134 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB 34135 BGB - 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ABKP MEMU PASSENGER SDL ABKP 68750 ABKP - SDL MEMU PASSENGER ABKP SDL 69131 ADI - GNC MEMU PASSENGER ADI GNC 69132 GNC - ADI MEMU PASSENGER GNC ADI 69156 MTJ RATLAM PASS PASSENGER MTJ RTM 69192 GNC-ANND MEMU PASSENGER GNC ANND 71303 SUR-GDG PASS PASSENGER SUR GDG 71304 GDG-SUR PASS PASSENGER GDG SUR 71903 IDH-BKI SHUTTLE PASSENGER IDH BKI 71904 BKI-IDH SHUTTLE PASSENGER BKI IDH 74201 PBH-LKO DMU PASSENGER PBH LKO 74202 LKO PBH DMU PASSENGER LKO PBH 74301 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB 74302 MB-SHTS DMU PASSENGER MB SHTS 74303 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB 74304 MB-SHTS DMU PASSENGER MB SHTS 74305 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB 74306 MB-SHTS DMU PASSENGER MB SHTS 74611 BAHL-BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM 74612 BDGM - BAHL DMU PASSENGER BDGM BAHL 74613 BDGM-BRML DMU PASSENGER BDGM BRML 74614 BRML-BAHL DEMU PASSENGER BRML BAHL 74615 BAHL-BRML DEMU PASSENGER BAHL BRML 74616 BRML-BDGM DEMU PASSENGER BRML BDGM 74617 BDGM-BRML DMU PASSENGER BDGM BRML 74618 BRML-BDGM DMU PASSENGER BRML BDGM 74619 BAHL-BRML DMU PASSENGER BAHL BRML 74620 BRML-BAHL DMU PASSENGER BRML BAHL 74621 BDGM-BRML PASSENGER BDGM BRML 74622 BRML-BDGM-DMU PASSENGER BRML BDGM 74623 BDGM-BRML DMU PASSENGER BDGM BRML 74624 BRML-BDGM DMU PASSENGER BRML BDGM 74625 BAHL-BRML DMU PASSENGER BAHL BRML 74626 BRML-BAHL DMU PASSENGER BRML BAHL 74627 BAHL-BRML DMU PASSENGER BAHL BRML 74628 BRML-BAHL DMU PASSENGER BRML BAHL 74629 BAHL-BRML DMU PASSENGER BAHL BRML 74630 BRML-BAHL DMU PASSENGER BRML BAHL 74631 BAHL-BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM 74632 BDGM-BAHL DMU PASSENGER BDGM BAHL 74633 BAHL-BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM 74634 BDGM-BAHL PASSENGER BDGM BAHL 74635 BAHL- BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM 74637 BAHL- BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM 74638 BDGM-BAHL DMU PASSENGER BDGM BAHL 74639 BAHL- BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM 74640 BDGM-BAHL DMU PASSENGER BDGM BAHL 74641 1JA JUC-ASR DMU PASSENGER JUC
ये गाड़ियां हैं आंशिक रूप से रद्द
गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी टाइप कहां से कहां तक यहां से रद्द यहां तक रद्द 11301 UDYAN EXPRESS MAIL EXP CSMT SBC YNK SBC 11302 UDYAN EXP MAIL EXP SBC CSMT SBC YNK 12279 TAJ EXPRESS SUPERFAST JHS NDLS JHS GWL 12280 TAJ EXPRESS SUPERFAST NDLS JHS GWL JHS 12403 ALD JP EXPRESS SUPERFAST ALD JP MTJ JP 12866 PRR-HWH LALMATI EX.. SUPERFAST PRR HWH KGP HWH 12871 HWH-TIG ISPAT EXP SUPERFAST HWH TIG HWH ROU 12872 TIG-HWH ISPAT EXP SUPERFAST TIG HWH ROU HWH 13007 U ABHATOOFAN EXP MAIL EXP HWH SGNR HWH AGC 13235 SBG - DNR INTERCIT.. MAIL EXP SBG DNR SBG BGP 13236 DNR - SBG INTERCIT.. MAIL EXP DNR SBG BGP SBG 15103 INTERCITY-EXP MAIL EXP GKP MUV BCY MUV 15104 INTERCITY-EXP MAIL EXP MUV GKP MUV BCY 16347 TVC-MAQ EXPRESS MAIL EXP TVC MAQ TVC CRY 16348 MAQ-TVC EXPRESS MAIL EXP MAQ TVC CRY TVC 16780 RMM-TPTY TRI-WKLY .. MAIL EXP RMM TPTY RMM MMM 16851 MS-RMM EXPRESS MAIL EXP MS RMM MMM RMM 16852 RMM MS EXPRESS MAIL EXP RMM MS RMM MMM 22621 RMM-CAPE SUPER FAST SUPERFAST RMM CAPE RMM RMD 22661 MS-RMM SUPERFAST EXP SUPERFAST MS RMM MMM RMM 22662 RMM-MS SUPERFAST EXP SUPERFAST RMM MS RMM MMM 30112 BP - MJT LOCAL PASSENGER BP MJT PPGT MJT 30122 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH BLN BBR BLN 30128 KLYM - MJT LOCAL PASSENGER KLYM NACC PPGT NACC 30135 MJT-RHA LOCAL PASSENGER MJT RHA MJT DDJ 30152 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH MJT BNXR MJT 30154 NH-MJT LOCAL PASSENGER NH MJT BNXR MJT 30312 BT -PPGT LOCAL PASSENGER BT MJT KOAA MJT 30313 MJT-BT LOCAL PASSENGER MJT BT MJT KOAA 30314 DTK-MJT LOCAL PASSENGER DTK MJT KOAA MJT 30317 MJT-DTK LOCAL PASSENGER MJT DTK MJT DDJ 30331 MJT- HB LOCAL PASSENGER MJT HB MJT KOAA 30711 LKPR - MJT LOCAL PASSENGER LKPR MJT BLN MJT 38103 HWH ULB LOCAL PASSENGER HWH ULB HWH SRC 38312 MCA HWH LOCAL PASSENGER MCA HWH SRC HWH 38401 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC 38404 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH 38410 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH 38416 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH 38441 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC 38452 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH 38726 KGP HWH LOCAL PASSENGER KGP HWH SRC HWH 51817 KURJ JHANSI PASS PASSENGER KURJ JHS LAR JHS 51818 JHANSI KURJ PASS PASSENGER JHS KURJ JHS LAR 53132 MFP-SDAH PASS PASSENGER MFP SDAH MFP BJU 53327 SNDT-GMO PASSENGER PASSENGER SNDT GMO DHN GMO 53328 GMO-SNDT PASSENGER PASSENGER GMO SNDT GMO DHN 53345 CPU-ALD PASS PASSENGER CPU ALD CAR ALD 54058 SMQL DLI PASS PASSENGER SMQL DLI DSA DLI 54075 SHAJANPUR DELHI PA.. PASSENGER SPC DLI SPC MB 54472 RKSH-DLI PASSENGER PASSENGER RKSH DLI RKSH HW 54803 JU - ADI PASSENGER PASSENGER JU ADI ABR ADI 54804 ADI - JU PASS PASSENGER ADI JU ADI ABR 54805 JAIPUR PASSENGER PASSENGER ADI JP ADI ABR 54806 JP ADI PASSNGER PASSENGER JP ADI ABR ADI 55539 KIR-HJP PASSENGER PASSENGER KIR HJP AYRN HJP 55540 HJP-KIR PASSENGER PASSENGER HJP KIR HJP AYRN 56011 AJJ-HX PASSR PASSENGER AJJ HX RU HX 56268 MYS-ASK PASS PASSENGER MYS ASK MYS BLGA 56269 SMET-MYS PASS PASSENGER SMET MYS KRNR MYS 56513 NCR-SBC PASS PASSENGER KIK SBC BYPL SBC 56514 SBC-KIK PASS PASSENGER SBC KIK SBC BYPL 56721 MDU-RMM PASS. PASSENGER MDU RMM MMM RMM 56722 RMM-MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM RMD 56723 MDU-RMM PASSR PASSENGER MDU RMM RMD RMM 56724 RMM-MDU PASS PASSENGER RMM MDU RMM MMM 56725 MDU-RMM PASS PASSENGER MDU RMM MMM RMM 56726 RMM - MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM MMM 56821 MV-TEN PASSENGER PASSENGER MV DG TJ DG 56822 TEN-MV PASSENGER PASSENGER DG MV DG TJ 56829 TPJ-RMM PASSENGER PASSENGER TPJ RMM MNM RMM 56830 RMM-TPJ PASSENGER PASSENGER RMM TPJ RMM MNM 56873 VM MV PASSR PASSENGER VM MV VM CUPJ 57277 PASS PASSENGER GDR BZA GDR BTTR 57307 KCG-MED PASS PASSENGER KCG MED BMO MED 57308 MED-KCG PASS PASSENGER MED KCG MED BMO 57456 MBNR-KCG PASS PASSENGER MBNR KCG MBNR SHNR 57474 BDHN-MBNR PASS PASSENGER BDHN MBNR SHNR MBNR 57477 TPTY-KRYP PASS PASSENGER TPTY KRYP GTL KRYP 57478 KYND-TPTY PASS PASSENGER KRYP TPTY KRYP GTL 58111 TATA - ITR PASSENGER PASSENGER TATA ITR TATA ROU 59474 PTN - ADI PASSENGER PASSENGER PTN ADI SBT ADI 59806 BXN-JP PASSENGER PASSENGER BXN JP SWM JP 63283 BJU-PNBE MEMU PASSENGER BJU PNBE BJU HJP 63284 PNBE-BJU MEMU PASSENGER PNBE BJU HJP BJU 64017 PWL-SSB 12CAREMU PASSENGER PWL SSB NZM SSB 64113 KRJ-SSB 12CAR EMU PASSENGER KRJ SSB GZB SSB 64168 TDL-PWL EMU PASSENGER TDL PWL ALJN PWL 66608 PGTN-ED MEMU PASSR. PASSENGER PGTN ED PGTN CBE 66609 ED-PGTN MEMU PASSR. PASSENGER ED PGTN CBE PGTN 68092 JGM-MDN JANGALMAHA.. PASSENGER JGM MDN KGP MDN 69101 BRC-ADI MEMU PASSENGER BRC ADI VTA ADI 69102 ADI - BRC MEMU PASSENGER ADI BRC ADI VTA 69113 BRC-ADI MEMU PASSENGER BRC ADI VTA ADI 69115 BRC-ADI MEMU PASSENGER BRC ADI VTA ADI 74027 DLI-KPKI DEMU PASSENGER DLI KPKI DLI DSA 75227 SPJ-RXL-DEMU PASSENGER SPJ RXL SPJ DBG 75230 RXL-SPJ DEMU PASSENGER RXL SPJ DBG SPJ 75237 MFP-NKE DEMU PASSENGER MFP NKE SGL NKE 75238 NKE-MFP DEMU PASSENGER NKE MFP NKE SGL 77281 GNT-KCG PASS PASSENGER GNT KCG GNT DHNE 79303 RTM -COR- RTM DMU PASSENGER RTM COR NBH COR 79304 RTM - COR - RTM DMU PASSENGER COR RTM COR NBH 79431 ADI-MSH DMU PASSENGER ADI MSH ADI SBIB 79432 MSH-ADI DMU PASSENGER MSH ADI SBIB ADI 79433 ADI- PTN DEMU DAILY PASSENGER ADI PTN ADI SBIB 79434 PTN - ADI DEMU DAILY PASSENGER PTN ADI SBIB ADI 79435 ADI- PTN DEMU EXCE.. PASSENGER ADI PTN ADI SBIB 79436 PTN-ADI DEMU EXCEP.. PASSENGER PTN ADI SBIB ADI
ये गाड़ियां हैं डायवर्टेड
गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी टाइप कहां से कहां तक यहां से डायवर्टेड यहां तक डायवर्टेड 12316 ANANYA EXPRESS SUPERFAST UDZ KOAA JP AF 12476 SARVODAYA EXP SUPERFAST SVDK HAPA NDLS ADI 12908 MHRST SMPRK K EX SUPERFAST NZM BDTS NZM BRC 12926 PASCHIM EXPRESS SUPERFAST ASR BDTS MTJ NAD 12952 MUMBAI RAJDHANI RAJDHANI NDLS MMCT NDLS NAD 12954 AG KRANTI RJDHN RAJDHANI NZM MMCT MTJ RTM 13028 AZ HWH KAVI GURU EXP MAIL EXP AZ HWH BWN HWH 19020 DEHRADUN EXP MAIL EXP DDN BDTS MTJ NAD 19024 FZR BCT JANTA MAIL EXP FZR MMCT ROK SWM 19031 HARIDWAR MAIL MAIL EXP ADI HW SBIB KLL 19032 YOGA EXPRESS MAIL EXP HW ADI KLL SBIB 22654 NZM-TVC WKLY SF EXP MAIL EXP NZM TVC MTJ RTM 22660 DDN KCVL SUP EXP SUPERFAST DDN KCVL NZM KOTA 30346 BNJ-BBD LOCAL PASSENGER BNJ MJT DDJ MJT 30351 MJT - BT LOCAL PASSENGER MJT BT MJT DDJ 30357 MJT-MMG LOCAL PASSENGER MJT MMG MJT DDJ 30358 MMG-MJT LOCAL PASSENGER MMG MJT DDJ MJTCOMMENT
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