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रेलवे / राजधानी और जन शताब्दी सहित 461 ट्रेनें रद्द, गुर्जर आंदोलन और ट्रैक मरम्मत के चलते लिया गया फैसला; देखें लिस्ट

Dainik Bhaskar

Feb 11, 2019, 12:05 PM IST


indian railway canceled more than 450 trains including rajdhani and jan shatabdi express
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indian railway canceled more than 450 trains including rajdhani and jan shatabdi express
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यूटिलिटी डेस्क. राजस्थान में 5 फीसदी आरक्षण को लेकर जारी गुर्जर आंदोलन का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। इसके कारण रेलवे ने राजस्थान से गुजरने वाली करीब 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें कोटा-निजामुद्दीन जन शताब्दी के साथ-साथ मुबंई सेंट्रल-निजामुद्दीन और मडगांव-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। ट्रैक मरम्मत, आंदोलन व अन्य कारणों से 11 फरवरी को 461 ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। रद्द गाड़ियों में 93 ट्रेनें सुपरफास्ट/मेल कैटेगरी की और 368 गाड़ियां पैसेंजर/मेमू कैटेगरी की हैं। कैंसल हुई गाड़ियों में अगर आपने पहले से रिजर्वेशन करा रखा है तो रेलवे की तरफ से पूरा टिकट अमाउंट रिफंड किया जाएगा।

ऐसे ले सकते हैं पूरा रिफंड

  1. रेलवे के मुताबिक, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, पहले से उनमें रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेनों में यात्रा करने का भी विकल्प दिया जाएगा। टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्रियों को अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करके भी रिफंड पा सकते हैं।

  2. ऑनलाइन बुक टिकट खुद हो जाएंगे कैंसल

    अगर यूजर ने रद्द हुईं ट्रेनों में से किसी भी रेलगाड़ी का टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रेन रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी खुद ही टिकट को कैंसल कर देगा और पूरा पैसा रिफंड कर देगा। यह रकम 5-7 दिन में यूजर के उसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में वापस पहुंच जाएगी, जिससे उसने पेमेंट किया होगा।

  3. नजदीकी रेलवे स्टेशन से कैंसल होगा विंडो टिकट

    अगर यूजर ने रिजर्वेशन विंडो से टिकट खरीदा है तो ऐसे टिकट को कैंसल कराने के लिए उसे किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के चलते यूजर किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं, लेकिन यह स्टेशन बोर्डिंग पॉइंट वाले स्टेशन के 5-10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, वह स्टेशन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ा भी होना चाहिए।

  4. ऐसे फाइल होगा टीडीआर

    विंडो से कराए गए रिजर्वेशन टिकट से संबंधित ट्रेन कैंसल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल कराया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, तत्काल टिकट चाहे ऑनलाइन लिया हो या विंडो से, उसके लिए टीडीआर ही फाइल करना होगा।

  5. ये गाड़ियां हुईं रद्द

    गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी टाइप कहां से कहां तक
    01657 HBJ PNBE CHHATH SPL TRAIN SPECIAL HBJ PNBE
    04151 SUMMER SPL SPECIAL CNB ADI
    06011 MS-SCT SPL SPECIAL MS SCT
    11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN
    11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS
    11124 GWL BJU MAIL MAIL EXP GWL BJU
    11423 SUR HUBLI EXP MAIL EXP SUR UBL
    11424 GDG-SUR EXPRESS MAIL EXP UBL SUR
    12059 NZM JAN SHATABDI JANSHATABDI KOTA NZM
    12060 KOTA JANSHTBDI JANSHATABDI NZM KOTA
    12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF
    12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN
    12217 KCVL SUF SUPERFAST KCVL CDG
    12241 CDG-ASR SUPERFAST SUPERFAST CDG ASR
    12242 ASR-CDG SUPERFAST SUPERFAST ASR CDG
    12264 PUNE DURANTO EXP SUPERFAST NZM PUNE
    12415 IND NZM EXPRESS SUPERFAST INDB NDLS
    12416 INTERCITY EXP SUPERFAST NDLS INDB
    12419 GOMTI EXP SUPERFAST LKO NDLS
    12420 GOMTI EXPRESS SUPERFAST NDLS LKO
    12450 GOA SMPRK KRANTI EXP SUPERFAST CDG MAO
    12505 NORTHEAST EXPRESS SUPERFAST GHY ANVT
    12535 LJN R GARIB RATH SUPERFAST LJN R
    12595 GKP-ANVT HAMSAFAR EXP SUPERFAST GKP ANVT
    12767 NED-SRC EXP SUPERFAST NED SRC
    12873 HTE-ANVT EXPRESS SUPERFAST HTE ANVT
    12903 GOLDENTEMPLE ML SUPERFAST MMCT ASR
    12917 GUJARAT SMPRK K SUPERFAST ADI NZM
    12938 GARBHA EXPRESS SUPERFAST HWH GIMB
    12947 AZIMABAD EXPRESS SUPERFAST ADI PNBE
    12953 AUG KR RAJ EXP RAJDHANI MMCT NZM
    13005 AMRITSAR MAIL MAIL EXP HWH ASR
    13239 PNBE-KOTA EXPRESS MAIL EXP PNBE KOTA
    13240 KOTA - PNBE EXPRESS MAIL EXP KOTA PNBE
    13257 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP DNR ANVT
    13258 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP ANVT DNR
    13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MAIL EXP SGRL BSB
    13413 FARAKKA EXPRESS MAIL EXP MLDT DLI
    14211 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP AGC NDLS
    14212 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP NDLS AGC
    14213 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP BSB GD
    14214 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP GD BSB
    14221 FD-CPA EXPRESS TRAIN MAIL EXP FD CPA
    14222 CPA-FD EXPRESS TRAIN MAIL EXP CPA FD
    14235 VARANASI-BAREILLY EXPRES MAIL EXP BSB BE
    14236 BERELLY VARANASI EXPRESS MAIL EXP BE BSB
    14265 BSB DDN EXP MAIL EXP BSB DDN
    14266 DDN BSB EXPRESS MAIL EXP DDN BSB
    14323 ROK INTERCITY EXP MAIL EXP NDLS ROK
    14324 NDLS INTERCITY EXP MAIL EXP ROK NDLS
    14523 MFP-UMB EXPRESS MAIL EXP BJU UMB
    14673 SHAHEED EXPRESS MAIL EXP JYG ASR
    15019 GKP-NTV-EXP MAIL EXP GKP NTV
    15020 GKP-NTV-EXP MAIL EXP NTV GKP
    15111 CPR-BCY-EXP MAIL EXP CPR BCY
    15112 BCY-CPR-EXP MAIL EXP BCY CPR
    15209 SHC-ASR JANSEWA EXP MAIL EXP SHC ASR
    15210 ASR-SHC JANSEWA EXP MAIL EXP ASR SHC
    15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS MAIL EXP DLI APDJ
    15707 KIR-ASR EXPRESS MAIL EXP KIR ASR
    15708 ASR-KIR EXPRESS MAIL EXP ASR KIR
    15716 GAREEB NAWAJ EXPRESS MAIL EXP AII KNE
    18212 JDB DURG EXP MAIL EXP JDB DURG
    18233 INDB-BSP NARMADA EXP MAIL EXP INDB BSP
    18234 BSP-INDB NARMADA EXP MAIL EXP BSP INDB
    18235 BPL-BSP EXP CUM PASS MAIL EXP BPL BSP
    18236 BSP-BPL PASS CUM EXP MAIL EXP BSP BPL
    18247 BSP-REWA MAIL EXP BSP REWA
    18512 VSKP-KRPU BI-WEEKLY INTER MAIL EXP VSKP KRPU
    19019 DEHRADUN EXP MAIL EXP BDTS DDN
    19023 FZR JANATA EXP MAIL EXP MMCT FZR
    19270 PBR EXPRESS MAIL EXP MFP PBR
    19411 AJMER INTERCITY MAIL EXP ADI AII
    19412 INTERCITY EXP MAIL EXP AII ADI
    22413 MAO-NZM RAJDHANI EXPRESS RAJDHANI MAO NZM
    22423 GKP-ASR SUPERFAST EXP SUPERFAST GKP ASR
    22441 CKTD-CNB-INTERCITY SUPERFAST CKTD CNB
    22442 CNB-CKTD-INTERCITY SUPERFAST CNB CKTD
    22453 RAJYA RANI EXP SUPERFAST LJN MTC
    22454 RAJYA RANI EXP SUPERFAST MTC LJN
    22814 PRDP-SRC WEEKLY SF EXP SUPERFAST PRDP SRC
    22841 SRC MAS ANTYODAYA EXPRESS SUPERFAST SRC MAS
    22925 UMB - KLK LINK EXP SUPERFAST UMB KLK
    22941 INBD JAT S F EXP SUPERFAST INDB JAT
    23345 BSB-SKTN LINK INTERCITY MAIL EXP CPU SKTN
    23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY MAIL EXP SKTN CPU
    29020 KOTA - MDS EXP MAIL EXP KOTA MDS
    30111 BLN- BP LOCAL PASSENGER BLN BP
    30211 BBDB - DDJ LOCAL PASSENGER BBDB DDJ
    30353 MJT-DTK LOCAL PASSENGER MJT DTK
    30411 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30412 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30413 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30414 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30416 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30451 KOAA-SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30452 SDAH-KOAA LOCAL PASSENGER SDAH KOAA
    30511 CHT - MJT LOCAL PASSENGER CHT MJT
    30552 MJT - GOF LOCAL PASSENGER MJT GOF
    30612 KOAA - BRP LOCAL PASSENGER KOAA BRP
    30712 MJT - LKPR PASSENGER MJT LKPR
    31237 SDAH BP LOCAL PASSENGER SDAH BP
    31240 BP-SDAH PASSENGER BP SDAH
    34125 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34128 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34131 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34134 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34135 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34138 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34139 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34142 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34145 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34146 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    36033 HWH-CDAE LOCAL PASSENGER HWH CDAE
    36034 CDAE HWH LOCAL PASSENGER CDAE HWH
    37017 HWH-SHRIRAMPUR LOCAL PASSENGER HWH SRP
    37018 SRP-HWH LOCAL PASSENGER SRP HWH
    37061 HWH-SHE LOCAL PASSENGER HWH SHE
    37062 SHE-HWH LOCAL PASSENGER SHE HWH
    37063 HWH-SHE LOCAL PASSENGER HWH SHE
    37064 SHE-HWH LOCAL PASSENGER SHE HWH
    37113 HWH-BRMH LOCAL PASSENGER HWH BRMH
    37114 BRMH - HWH LOCAL PASSENGER BRMH HWH
    37115 HWH-BRMH LOCAL PASSENGER HWH BRMH
    37116 BRMH - HWH LOCAL PASSENGER BRMH HWH
    37241 HWH - BDC LOCAL PASSENGER HWH BDC
    37248 BDC-HWH LOCAL PASSENGER BDC HWH
    37250 BDC-HWH LOCAL PASSENGER BDC HWH
    37251 HWH-BDC LOCAL PASSENGER HWH BDC
    37535 NH - BDC LOCAL PASSENGER NH BDC
    37653 HWH - MYM LOCAL PASSENGER HWH MYM
    37654 MYM HWH LOCAL PASSENGER MYM HWH
    43001 MMC-AVD EMU LOCAL PASSENGER MMCC AVD
    51285 BSL NGP PASSENG PASSENGER BSL NGP
    51286 NGP BSL PASS PASSENGER NGP BSL
    51405 MRJ-CLR PASSENGER PASSENGER MRJ CLR
    51406 CLR-MRJ PASSENGER PASSENGER CLR MRJ
    51461 MRJ-BGM PASSENGER PASSENGER MRJ BGM
    51464 BGM-MRJ PASSENGER PASSENGER BGM MRJ
    51811 BIN-JHS PASS PASSENGER BINA JHS
    51812 JHS-BIN PASS PASSENGER JHS BINA
    51813 JHS-LKO PASS PASSENGER JHS LKO
    51814 LKO-JHS PASS PASSENGER LKO JHS
    51829 NGP-ET PASS PASSENGER NGP ET
    51830 ET-NGP PASS PASSENGER ET NGP
    51861 AIT-KNH MIX ED PASS PASSENGER AIT KNH
    51862 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51863 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH
    51864 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51865 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH
    51866 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51867 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH
    51868 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51869 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH
    51870 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT
    51881 GWL-AGC PASS PASSENGER GWL AGC
    51882 AGC-GWL PASS PASSENGER AGC GWL
    51915 DLI-FN PASSENGER PASSENGER DLI FN
    51916 FN-DLI PASSENGER PASSENGER FN DLI
    51971 MTJ-AWR PASS PASSENGER MTJ AWR
    52443 KLK-SML HSP SPL PASSENGER KLK SML
    52444 SML-KLK HSP SPL PASSENGER SML KLK
    52445 KLK-SML HSP PASSENGER KLK SML
    52446 SML-KLK HSP PASSENGER SML KLK
    52953 KODR - VRLF MG PASS PASSENGER KODR VRL
    52954 VRLF - KODR MG PASS PASSENGER VRL KODR
    53037 SBG-BGP PASSENGER PASSENGER SBG BGP
    53038 BGP-SBG PASSENGER PASSENGER BGP SBG
    53403 RPH-GAYA PASSENGER PASSENGER RPH GAYA
    53408 JMP-RPH PASSENGER PASSENGER JMP RPH
    53441 HSDA - BGP PGR PASSENGER HSDA BGP
    53442 BGP - HSDAPGR PASSENGER BGP HSDA
    53449 BAKA - BGP PGR PASSENGER BAKA BGP
    53450 BGP - BAKA PGR PASSENGER BGP BAKA
    53452 HSDA-DUMK PASS PASSENGER HSDA DUMK
    53497 BGP-JMP PASSENGER PASSENGER BGP JMP
    53498 JMP-BGP PASSENGER PASSENGER JMP BGP
    53526 BSB-BRKA PASS PASSENGER BSB BRKA
    54211 RBL-CNB PASS PASSENGER RBL CNB
    54212 KANPUR RAI BARELI PASSENG PASSENGER CNB RBL
    54227 UCR-RBL PASS PASSENGER UCR RBL
    54228 RBL-UCR PASS PASSENGER RBL UCR
    54232 LKO-FD PASSENGER PASSENGER LKO FD
    54233 FD - LKO PASS PASSENGER FD LKO
    54251 LKO-SRE PASS PASSENGER LKO SRE
    54252 SRE - LKO PASS. PASSENGER SRE LKO
    54253 PYG-LKO PASS PASSENGER PRG LKO
    54254 LKO-PYG PASS PASSENGER LKO PRG
    54255 BSB-LKO PASS PASSENGER BSB LKO
    54256 LKO-BSB PASS PASSENGER LKO BSB
    54281 SLN-LKO PAS PASSENGER SLN LKO
    54282 LKO-SLN PASS. PASSENGER LKO SLN
    54283 SLN-LKO PASS. PASSENGER SLN LKO
    54284 LKO-SLN PASS PASSENGER LKO SLN
    54293 PBH-LKO PASSENGER PASSENGER PBH LKO
    54294 LKO-PBH PASS PASSENGER LKO PBH
    54311 BAREILLY MORADABAD PASSE PASSENGER BE MB
    54312 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB BE
    54313 CHANDAUSI MORADABAD PASSE PASSENGER CH MB
    54314 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB CH
    54354 BARELLY ALIGARH PASSENGER PASSENGER BE ALJN
    54371 PRG-BE PASS. PASSENGER PRG FD
    54372 FD-PRG PASSENGER PASSENGER FD PRG
    54377 PRAYAG- BAREILLY PASS PASSENGER PRG BE
    54378 BE-PRG PASSENGER PASSENGER BE PRG
    54387 NBD KTW PASSENGER PASSENGER NBD KTW
    54388 KOTDEWAR NBD PASS PASSENGER KTW NBD
    54397 SHTS-MB PASSENGER PASSENGER SHTS MB
    54398 MB-SHTS PASSENGER PASSENGER MB SHTS
    54467 TDL-ETH PASS PASSENGER TDL ETAH
    54468 ETH-TDL PASSENGER ETAH TDL
    54481 HW-RKSH PAS PASSENGER HW RKSH
    54641 DLI-FZR PASS PASSENGER DLI FZR
    54642 FZR - DLI PASS. PASSENGER FZR DLI
    54765 DUI-BTI PASSENGER PASSENGER DUI BTI
    54766 BTI-DUI PASSENGER PASSENGER BTI DUI
    54793 SWM-MTJ PASS PASSENGER SWM MTJ
    55017 PR-MAU PASSANGER PASSENGER CPR MAU
    55018 MAU-CPR PASSANGER PASSENGER MAU CPR
    55042 GKP-BTH PASSENGER PASSENGER GKP BTH
    55074 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55080 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55082 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55541 HJP-BHBR PASSEBGER PASSENGER HJP BHBR
    55549 BJU-HJP PASSENGER PASSENGER BJU HJP
    55550 HJP-BJU PASSENGER PASSENGER HJP BJU
    55665 SCL - VNGP PASSENGER PASSENGER SCL VNGP
    55666 VNGP - SCL PASSENGER PASSENGER VNGP SCL
    55687 DLCR - SCL PASSENGER PASSENGER DLCR SCL
    55688 SCL - DLCR PASSENGER PASSENGER SCL DLCR
    55689 DLCR - BPB PASSENGER PASSENGER DLCR BPB
    55690 BPB - DLCR PASSENGER PASSENGER BPB DLCR
    55711 MLDT - NJP PASSENGER PASSENGER MLDT NJP
    55712 NJP - MLDT PASSENGER PASSENGER NJP MLDT
    56035 TCN-TEN PASSR PASSENGER TCN TEN
    56036 TEN-TCN PASSR PASSENGER TEN TCN
    56102 SA-MTDM PASSR PASSENGER SA MTDM
    56103 MTDM-SA PASSR PASSENGER MTDM SA
    56105 SA-KRR PASSR. PASSENGER SA KRR
    56108 KRR-SA PASSR. PASSENGER KRR SA
    56216 MYS-YPR PASSENGER PASSENGER MYS YPR
    56377 ALLP-KYJ PASSR PASSENGER ALLP KYJ
    56378 KYJ-ALLP PASSR PASSENGER KYJ ALLP
    56387 ERS-KYJ PASSR PASSENGER ERS KYJ
    56388 KYJ-ERS PASSR PASSENGER KYJ ERS
    56501 BZA-UBL PASS PASSENGER BZA UBL
    56502 UBL-BZA PASS PASSENGER UBL BZA
    56503 YPR-BZA PASS PASSENGER BNC BZA
    56504 BZA-YPR PASS PASSENGER BZA BNC
    56741 TN-TEN PASSENGER PASSENGER TN TEN
    56742 TEN-TN PASSENGER PASSENGER TEN TN
    56921 UBL-BGM FAST PASS PASSENGER UBL BGM
    56922 BGM-UBL FAST PASS PASSENGER BGM UBL
    56927 UBL-CKBK FAST PASS PASSENGER UBL CKBK
    56928 CKBK-UBL FAST PASS PASSENGER CKBK UBL
    56963 QLM-VSG PASSR PASSENGER QLM VSG
    56964 VSG-QLM PASSENGER VSG QLM
    57239 PASS PASSENGER MAS GDR
    57240 MASPASS PASSENGER BTTR MAS
    57273 UBL-TPTY PASS PASSENGER UBL TPTY
    57274 TPTY-UBL PASS PASSENGER TPTY UBL
    57327 GNT PASS PASSENGER DHNE GNT
    57328 DHNE PASS PASSENGER GNT DHNE
    57501 PASS PASSENGER NZB BDHN
    57502 BDHN-MZL PASS PASSENGER BDHN MZL
    57503 MZL-BDHN PASS PASSENGER MZL BDHN
    57504 PASS PASSENGER BDHN NZB
    58114 BSP TATA PASSENGER PASSENGER BSP TATA
    58117 JSG GONDIA PASSENGER PASSENGER JSG G
    58118 GONDIA JSG PASSENGER PASSENGER G JSG
    58203 GAD-R PASSENGER PASSENGER GAD R
    58204 R-GAD PASSENGER PASSENGER R GAD
    58217 TIG-R PASS PASSENGER TIG R
    58218 R-TIG PASS PASSENGER R TIG
    58301 SBP-KRPU PASS PASSENGER SBP KRPU
    58302 KRPU-SBP PASS PASSENGER KRPU SBP
    58303 SBP-LJR-JNRD PASS PASSENGER LJR JNRD
    58304 JNR-LJR-SBP PASSENGER PASSENGER JNRD LJR
    58405 CTC-PRDPPASSENGER PASSENGER CTC PRDP
    58406 PRDP-CTCPASSENGER PASSENGER PRDP CTC
    58435 BHC-CTC PASSENGER BHC CTC
    58436 CTC-BHC PASSENGER PASSENGER CTC BHC
    58527 R-VSKP PASS PASSENGER R VSKP
    58528 VSKP-R PASSENGER PASSENGER VSKP R
    58529 DURG-VSKP PASSENGER DURG VSKP
    58530 VSKP-DURG PASSENGER VSKP DURG
    59385 PANCHVALLEY PASS PASSENGER INDB BDKD
    59386 PANCHVALLEY PAS PASSENGER CWA INDB
    59395 BZU- CWA PASSENGER PASSENGER BZU CWA
    59396 BDKD- BZU PASSENGER PASSENGER BDKD BZU
    59813 KOTA-JAB PASSENGER PASSENGER KOTA JAB
    59814 JAB-KOTA PASSENGER PASSENGER AF KOTA
    64032 SSB-GZB 12CAR EMU PASSENGER SSB GZB
    64034 SSB-GZB 10 CAR EMU PASSENGER SSB GZB
    64036 SSB-GZB 12CAR EMU PASSENGER SSB GZB
    64087 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM NDLS
    64090 NZM-NZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64091 HNZM-HNZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64092 NZM-NZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64093 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM SSB
    64096 SSB-NZM PASSENGER SSB NZM
    64097 NDLS-SSB 10 CAR EMU PASSENGER NDLS SSB
    64098 SSB-NZM EMU PASSENGER SSB NZM
    64205 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64207 LKO-CNB MEMU PASSENGER LKO CNB
    64210 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB LJN
    64212 CNB-LKO MEMU PASSENGER CNB LJN
    64213 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64221 LKO-HRI-LKO MEMU PASSENGER LKO SPN
    64222 HRI-LKO-HRI MEMU PASSENGER SPN LKO
    64235 BBK-CNB MEMU PASSENGER BBK CNB
    64236 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB BBK
    64254 CNB-LJN MEMU PASSENGER CNB LJN
    64274 LJN-BBK MEMU PASSENGER LJN BBK
    64275 BBK-LJN MEMU PASSENGER BBK LJN
    64403 GZB-DLI 12CAR EMU PASSENGER GZB DLI
    64431 GZB-NDLS EMU PASSENGER GZB NDLS
    64483 KKDE-UMB MEMU PASSENGER KKDE UMB
    64553 MB-ANVT MEMU PASSENGER MB ANVT
    64554 ANVT-MB MEMU PASSENGER ANVT MB
    64555 ANVT-MTC MEMU PASSENGER ANVT MTC
    64556 MTC-ANVT MEMU PASSENGER MTC ANVT
    64913 DLI-ROK MEMU PASSENGER DLI ROK
    64916 ROK-DLI MEMU PASSENGER ROK DLI
    64951 BXN-AGC PASSENGER BXN AGC
    64952 AGC-BXN PASSENGER AGC BXN
    67237 GDR PASS PASSENGER TPTY GDR
    67238 TPTY PASS PASSENGER GDR TPTY
    67239 TPTY-GDR PASSENGER PASSENGER RU GDR
    67240 TPTY PASS PASSENGER GDR RU
    67275 FM-BHONGIR MEMU TRAIN PASSENGER FM BG
    67276 BHONGIR-FM MEMU PASSENGER BG FM
    67277 FM-JANGAON MEMU TRAIN PASSENGER FM ZN
    67278 JANGOAN-FM MEMU TRAIN PASSENGER ZN FM
    68643 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68644 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    68645 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68646 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    68709 R DGG MEMU PASSENGER R DGG
    68710 DGG R MEMU PASSENGER DGG R
    68729 R DGG MEMU PASSENGER R DGG
    68730 DGG R MEMU PASSENGER DGG R
    68731 GAD-BSP MEMU PASSENGER GAD BSP
    68732 BSP GAD MEMU PASSENGER BSP GAD
    68733 GAD BSP MEMU PASSENGER GAD BSP
    68734 BSP GAD MEMU PASSENGER BSP GAD
    68737 RIG-BSP MEMU PASSENGER RIG BSP
    68738 BSP RIG MEMU PASSENGER BSP RIG
    68739 PND BSP MEMU PASSENGER PND BSP
    68740 BSP-PND MEMU PASSENGER BSP PND
    68743 DURG-G MEMU PASSENGER G ITR
    68744 ITR-G MEMU PASSENGER ITR G
    68749 SDL - ABKP MEMU PASSENGER SDL ABKP
    68750 ABKP - SDL MEMU PASSENGER ABKP SDL
    69131 ADI - GNC MEMU PASSENGER ADI GNC
    69132 GNC - ADI MEMU PASSENGER GNC ADI
    69156 MTJ RATLAM PASS PASSENGER MTJ RTM
    69192 GNC-ANND MEMU PASSENGER GNC ANND
    71303 SUR-GDG PASS PASSENGER SUR GDG
    71304 GDG-SUR PASS PASSENGER GDG SUR
    71903 IDH-BKI SHUTTLE PASSENGER IDH BKI
    71904 BKI-IDH SHUTTLE PASSENGER BKI IDH
    74201 PBH-LKO DMU PASSENGER PBH LKO
    74202 LKO PBH DMU PASSENGER LKO PBH
    74301 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB
    74302 MB-SHTS DMU PASSENGER MB SHTS
    74303 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB
    74304 MB-SHTS DMU PASSENGER MB SHTS
    74305 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB
    74306 MB-SHTS DMU PASSENGER MB SHTS
    74611 BAHL-BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM
    74612 BDGM - BAHL DMU PASSENGER BDGM BAHL
    74613 BDGM-BRML DMU PASSENGER BDGM BRML
    74614 BRML-BAHL DEMU PASSENGER BRML BAHL
    74615 BAHL-BRML DEMU PASSENGER BAHL BRML
    74616 BRML-BDGM DEMU PASSENGER BRML BDGM
    74617 BDGM-BRML DMU PASSENGER BDGM BRML
    74618 BRML-BDGM DMU PASSENGER BRML BDGM
    74619 BAHL-BRML DMU PASSENGER BAHL BRML
    74620 BRML-BAHL DMU PASSENGER BRML BAHL
    74621 BDGM-BRML PASSENGER BDGM BRML
    74622 BRML-BDGM-DMU PASSENGER BRML BDGM
    74623 BDGM-BRML DMU PASSENGER BDGM BRML
    74624 BRML-BDGM DMU PASSENGER BRML BDGM
    74625 BAHL-BRML DMU PASSENGER BAHL BRML
    74626 BRML-BAHL DMU PASSENGER BRML BAHL
    74627 BAHL-BRML DMU PASSENGER BAHL BRML
    74628 BRML-BAHL DMU PASSENGER BRML BAHL
    74629 BAHL-BRML DMU PASSENGER BAHL BRML
    74630 BRML-BAHL DMU PASSENGER BRML BAHL
    74631 BAHL-BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM
    74632 BDGM-BAHL DMU PASSENGER BDGM BAHL
    74633 BAHL-BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM
    74634 BDGM-BAHL PASSENGER BDGM BAHL
    74635 BAHL- BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM
    74637 BAHL- BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM
    74638 BDGM-BAHL DMU PASSENGER BDGM BAHL
    74639 BAHL- BDGM DMU PASSENGER BAHL BDGM
    74640 BDGM-BAHL DMU PASSENGER BDGM BAHL
    74641 1JA JUC-ASR DMU PASSENGER JUC

  6. ये गाड़ियां हैं आंशिक रूप से रद्द

    गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी टाइप कहां से कहां तक यहां से रद्द यहां तक रद्द
    11301 UDYAN EXPRESS MAIL EXP CSMT SBC YNK SBC
    11302 UDYAN EXP MAIL EXP SBC CSMT SBC YNK
    12279 TAJ EXPRESS SUPERFAST JHS NDLS JHS GWL
    12280 TAJ EXPRESS SUPERFAST NDLS JHS GWL JHS
    12403 ALD JP EXPRESS SUPERFAST ALD JP MTJ JP
    12866 PRR-HWH LALMATI EX.. SUPERFAST PRR HWH KGP HWH
    12871 HWH-TIG ISPAT EXP SUPERFAST HWH TIG HWH ROU
    12872 TIG-HWH ISPAT EXP SUPERFAST TIG HWH ROU HWH
    13007 U ABHATOOFAN EXP MAIL EXP HWH SGNR HWH AGC
    13235 SBG - DNR INTERCIT.. MAIL EXP SBG DNR SBG BGP
    13236 DNR - SBG INTERCIT.. MAIL EXP DNR SBG BGP SBG
    15103 INTERCITY-EXP MAIL EXP GKP MUV BCY MUV
    15104 INTERCITY-EXP MAIL EXP MUV GKP MUV BCY
    16347 TVC-MAQ EXPRESS MAIL EXP TVC MAQ TVC CRY
    16348 MAQ-TVC EXPRESS MAIL EXP MAQ TVC CRY TVC
    16780 RMM-TPTY TRI-WKLY .. MAIL EXP RMM TPTY RMM MMM
    16851 MS-RMM EXPRESS MAIL EXP MS RMM MMM RMM
    16852 RMM MS EXPRESS MAIL EXP RMM MS RMM MMM
    22621 RMM-CAPE SUPER FAST SUPERFAST RMM CAPE RMM RMD
    22661 MS-RMM SUPERFAST EXP SUPERFAST MS RMM MMM RMM
    22662 RMM-MS SUPERFAST EXP SUPERFAST RMM MS RMM MMM
    30112 BP - MJT LOCAL PASSENGER BP MJT PPGT MJT
    30122 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH BLN BBR BLN
    30128 KLYM - MJT LOCAL PASSENGER KLYM NACC PPGT NACC
    30135 MJT-RHA LOCAL PASSENGER MJT RHA MJT DDJ
    30152 NH - MJT LOCAL PASSENGER NH MJT BNXR MJT
    30154 NH-MJT LOCAL PASSENGER NH MJT BNXR MJT
    30312 BT -PPGT LOCAL PASSENGER BT MJT KOAA MJT
    30313 MJT-BT LOCAL PASSENGER MJT BT MJT KOAA
    30314 DTK-MJT LOCAL PASSENGER DTK MJT KOAA MJT
    30317 MJT-DTK LOCAL PASSENGER MJT DTK MJT DDJ
    30331 MJT- HB LOCAL PASSENGER MJT HB MJT KOAA
    30711 LKPR - MJT LOCAL PASSENGER LKPR MJT BLN MJT
    38103 HWH ULB LOCAL PASSENGER HWH ULB HWH SRC
    38312 MCA HWH LOCAL PASSENGER MCA HWH SRC HWH
    38401 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC
    38404 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38410 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38416 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38441 HWH PKU LOCAL PASSENGER HWH PKU HWH SRC
    38452 PKU HWH LOCAL PASSENGER PKU HWH SRC HWH
    38726 KGP HWH LOCAL PASSENGER KGP HWH SRC HWH
    51817 KURJ JHANSI PASS PASSENGER KURJ JHS LAR JHS
    51818 JHANSI KURJ PASS PASSENGER JHS KURJ JHS LAR
    53132 MFP-SDAH PASS PASSENGER MFP SDAH MFP BJU
    53327 SNDT-GMO PASSENGER PASSENGER SNDT GMO DHN GMO
    53328 GMO-SNDT PASSENGER PASSENGER GMO SNDT GMO DHN
    53345 CPU-ALD PASS PASSENGER CPU ALD CAR ALD
    54058 SMQL DLI PASS PASSENGER SMQL DLI DSA DLI
    54075 SHAJANPUR DELHI PA.. PASSENGER SPC DLI SPC MB
    54472 RKSH-DLI PASSENGER PASSENGER RKSH DLI RKSH HW
    54803 JU - ADI PASSENGER PASSENGER JU ADI ABR ADI
    54804 ADI - JU PASS PASSENGER ADI JU ADI ABR
    54805 JAIPUR PASSENGER PASSENGER ADI JP ADI ABR
    54806 JP ADI PASSNGER PASSENGER JP ADI ABR ADI
    55539 KIR-HJP PASSENGER PASSENGER KIR HJP AYRN HJP
    55540 HJP-KIR PASSENGER PASSENGER HJP KIR HJP AYRN
    56011 AJJ-HX PASSR PASSENGER AJJ HX RU HX
    56268 MYS-ASK PASS PASSENGER MYS ASK MYS BLGA
    56269 SMET-MYS PASS PASSENGER SMET MYS KRNR MYS
    56513 NCR-SBC PASS PASSENGER KIK SBC BYPL SBC
    56514 SBC-KIK PASS PASSENGER SBC KIK SBC BYPL
    56721 MDU-RMM PASS. PASSENGER MDU RMM MMM RMM
    56722 RMM-MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM RMD
    56723 MDU-RMM PASSR PASSENGER MDU RMM RMD RMM
    56724 RMM-MDU PASS PASSENGER RMM MDU RMM MMM
    56725 MDU-RMM PASS PASSENGER MDU RMM MMM RMM
    56726 RMM - MDU PASS. PASSENGER RMM MDU RMM MMM
    56821 MV-TEN PASSENGER PASSENGER MV DG TJ DG
    56822 TEN-MV PASSENGER PASSENGER DG MV DG TJ
    56829 TPJ-RMM PASSENGER PASSENGER TPJ RMM MNM RMM
    56830 RMM-TPJ PASSENGER PASSENGER RMM TPJ RMM MNM
    56873 VM MV PASSR PASSENGER VM MV VM CUPJ
    57277 PASS PASSENGER GDR BZA GDR BTTR
    57307 KCG-MED PASS PASSENGER KCG MED BMO MED
    57308 MED-KCG PASS PASSENGER MED KCG MED BMO
    57456 MBNR-KCG PASS PASSENGER MBNR KCG MBNR SHNR
    57474 BDHN-MBNR PASS PASSENGER BDHN MBNR SHNR MBNR
    57477 TPTY-KRYP PASS PASSENGER TPTY KRYP GTL KRYP
    57478 KYND-TPTY PASS PASSENGER KRYP TPTY KRYP GTL
    58111 TATA - ITR PASSENGER PASSENGER TATA ITR TATA ROU
    59474 PTN - ADI PASSENGER PASSENGER PTN ADI SBT ADI
    59806 BXN-JP PASSENGER PASSENGER BXN JP SWM JP
    63283 BJU-PNBE MEMU PASSENGER BJU PNBE BJU HJP
    63284 PNBE-BJU MEMU PASSENGER PNBE BJU HJP BJU
    64017 PWL-SSB 12CAREMU PASSENGER PWL SSB NZM SSB
    64113 KRJ-SSB 12CAR EMU PASSENGER KRJ SSB GZB SSB
    64168 TDL-PWL EMU PASSENGER TDL PWL ALJN PWL
    66608 PGTN-ED MEMU PASSR. PASSENGER PGTN ED PGTN CBE
    66609 ED-PGTN MEMU PASSR. PASSENGER ED PGTN CBE PGTN
    68092 JGM-MDN JANGALMAHA.. PASSENGER JGM MDN KGP MDN
    69101 BRC-ADI MEMU PASSENGER BRC ADI VTA ADI
    69102 ADI - BRC MEMU PASSENGER ADI BRC ADI VTA
    69113 BRC-ADI MEMU PASSENGER BRC ADI VTA ADI
    69115 BRC-ADI MEMU PASSENGER BRC ADI VTA ADI
    74027 DLI-KPKI DEMU PASSENGER DLI KPKI DLI DSA
    75227 SPJ-RXL-DEMU PASSENGER SPJ RXL SPJ DBG
    75230 RXL-SPJ DEMU PASSENGER RXL SPJ DBG SPJ
    75237 MFP-NKE DEMU PASSENGER MFP NKE SGL NKE
    75238 NKE-MFP DEMU PASSENGER NKE MFP NKE SGL
    77281 GNT-KCG PASS PASSENGER GNT KCG GNT DHNE
    79303 RTM -COR- RTM DMU PASSENGER RTM COR NBH COR
    79304 RTM - COR - RTM DMU PASSENGER COR RTM COR NBH
    79431 ADI-MSH DMU PASSENGER ADI MSH ADI SBIB
    79432 MSH-ADI DMU PASSENGER MSH ADI SBIB ADI
    79433 ADI- PTN DEMU DAILY PASSENGER ADI PTN ADI SBIB
    79434 PTN - ADI DEMU DAILY PASSENGER PTN ADI SBIB ADI
    79435 ADI- PTN DEMU EXCE.. PASSENGER ADI PTN ADI SBIB
    79436 PTN-ADI DEMU EXCEP.. PASSENGER PTN ADI SBIB ADI

  7. ये गाड़ियां हैं डायवर्टेड

    गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम गाड़ी टाइप कहां से कहां तक यहां से डायवर्टेड यहां तक डायवर्टेड
    12316 ANANYA EXPRESS SUPERFAST UDZ KOAA JP AF
    12476 SARVODAYA EXP SUPERFAST SVDK HAPA NDLS ADI
    12908 MHRST SMPRK K EX SUPERFAST NZM BDTS NZM BRC
    12926 PASCHIM EXPRESS SUPERFAST ASR BDTS MTJ NAD
    12952 MUMBAI RAJDHANI RAJDHANI NDLS MMCT NDLS NAD
    12954 AG KRANTI RJDHN RAJDHANI NZM MMCT MTJ RTM
    13028 AZ HWH KAVI GURU EXP MAIL EXP AZ HWH BWN HWH
    19020 DEHRADUN EXP MAIL EXP DDN BDTS MTJ NAD
    19024 FZR BCT JANTA MAIL EXP FZR MMCT ROK SWM
    19031 HARIDWAR MAIL MAIL EXP ADI HW SBIB KLL
    19032 YOGA EXPRESS MAIL EXP HW ADI KLL SBIB
    22654 NZM-TVC WKLY SF EXP MAIL EXP NZM TVC MTJ RTM
    22660 DDN KCVL SUP EXP SUPERFAST DDN KCVL NZM KOTA
    30346 BNJ-BBD LOCAL PASSENGER BNJ MJT DDJ MJT
    30351 MJT - BT LOCAL PASSENGER MJT BT MJT DDJ
    30357 MJT-MMG LOCAL PASSENGER MJT MMG MJT DDJ
    30358 MMG-MJT LOCAL PASSENGER MMG MJT DDJ MJT

    8. -- पूरी ख़बर पढ़ें --
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